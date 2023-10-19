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桃園藝文特區新開咖啡店【凱莉日嚐】桃園平價網美餐廳/燈光美氣氛佳/這是一間傳遞幸福的咖啡廳/新開幕優惠活動/桃園CP值高早午餐

2023-10-19 08:48:12 大海愛上藍天 人氣：97
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1501篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：凱莉日嚐-CailyCafe
phone03-3171-077
place桃園市桃園區中正路1366號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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生活壓的你喘不過氣嗎？來凱莉日嚐呆會兒休息一下吧！這是一間傳遞幸福的咖啡店，早上8:00就開門，除好喝的咖啡還有蛋糕、丹麥漢堡、可頌、軟法等多樣化選擇，感覺很適合來吃早午餐，燈光美氣氛佳，還不限時不收服務費，整體用餐環境舒適，讓人呆上一整天也可以。

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凱莉日嚐就位在桃園中正路上，中正公園旁，相當好找～

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光門口就超好拍的，還有網美打卡座椅。影片分享

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新開幕有許多優惠活動，週五咖啡第二杯半價還可以寄杯喔～

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蛋糕櫃琳瑯滿目，每樣看起來好好吃喔～很多銅板價就能享用。

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最新DM，實際DM以店家為主。

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店內擁有大片的落地窗，用餐起來讓人感覺很舒適～

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巧克力波斯頓派60元，美式咖啡69元。銅板價就能享用美味的咖啡與甜點。

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我們於試營運的時候前往，粉絲頁按讚還送肩背環保袋和鑰匙圈，超卡哇依的～

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印上它可愛的Logo，給人一種親切溫暖的感覺。

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連洗手間都那麼精心設計，清新綠意，處處可以感受到店家的用心。

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凱莉日嚐 CAILY CAFE：桃園市桃園區中正路1366號；營業時間：08:00-21:00

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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