生活壓的你喘不過氣嗎？來凱莉日嚐呆會兒休息一下吧！這是一間傳遞幸福的咖啡店，早上8:00就開門，除好喝的咖啡還有蛋糕、丹麥漢堡、可頌、軟法等多樣化選擇，感覺很適合來吃早午餐，燈光美氣氛佳，還不限時不收服務費，整體用餐環境舒適，讓人呆上一整天也可以。

凱莉日嚐就位在桃園中正路上，中正公園旁，相當好找～

光門口就超好拍的，還有網美打卡座椅。影片分享

新開幕有許多優惠活動，週五咖啡第二杯半價還可以寄杯喔～

蛋糕櫃琳瑯滿目，每樣看起來好好吃喔～很多銅板價就能享用。

最新DM，實際DM以店家為主。

店內擁有大片的落地窗，用餐起來讓人感覺很舒適～

巧克力波斯頓派60元，美式咖啡69元。銅板價就能享用美味的咖啡與甜點。

我們於試營運的時候前往，粉絲頁按讚還送肩背環保袋和鑰匙圈，超卡哇依的～

印上它可愛的Logo，給人一種親切溫暖的感覺。

連洗手間都那麼精心設計，清新綠意，處處可以感受到店家的用心。

凱莉日嚐 CAILY CAFE：桃園市桃園區中正路1366號；營業時間：08:00-21:00

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