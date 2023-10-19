【台中食記】拾七石頭火鍋(永春店)

每次來到台中都會被這裡的獨棟浮誇建築裝潢所驚艷，這間拾七火鍋是輕井澤集團旗下的火鍋店，從建築外觀就能感受到獨特的日式風格，店內的挑高空間和吊燈更是另一大的亮點，本以為在如此高檔的地方用餐消費必定不便宜，意外的是拾七火鍋與輕井澤火鍋一樣走的是平價小火鍋路線，300元以內就能吃到高品質火鍋享受豪華用餐空間，CP值很高阿！帶女朋友或家人吃飯都很有面子。

餐廳沒有提供停車場，開車可至路邊停車格或停至歐特儀三塊厝公有停車場。

▲餐廳外觀為一棟黑色低調建築，但門前的景觀池和上方的日式繩結卻一點也不低調，到處充滿濃濃的日式風格。

▲門口上方有個大大的拾七字樣，只能說輕井澤真的都是走浮誇路線的。

▲接待櫃台使用了竹子、木頭和石頭多種自然元素，給人一種溫暖的感受。

▲入內用由機器人幫我們帶位，抵達座位時再幫忙按一下完成讓機器人回家，挺有趣的！

▲用餐空間乾淨明亮，鄰桌間使用透明隔板隔開，最大的亮點就是上方的吊燈，讓我直接聯想到平溪的天燈造型。

▲店內提供冰開水和冰紅茶兩種飲料，紅茶喝起來蠻香醇的算很有誠意，甜度剛剛好不會死甜。

▲醬料區有七種醬料可選，還使用碎冰保持溫度真的很講究。

▲我們這次兩人用餐，被安排至兩人座位用餐區，冷氣夠冷座位寬敞坐起來很舒適。

▲拾七石頭火鍋菜單：有和風雙主餐燒鍋、四川麻辣雙主餐燒鍋、壽喜燒雙主餐燒鍋、和風燒鍋、石頭火鍋和剝皮辣椒燒鍋可選，價格都在300~500元左右CP值真的很高阿！我們這次點了雞柳+梅花牛和風燒鍋288元和梅花豬+梅花牛和風燒鍋288元，一份餐同時可以吃到兩種不同種類的肉。

▲這間火鍋店很貼心的就是桌上直接放了一壺湯底，湯不夠可直接加超方便。

▲火鍋菜盤除了常見的火鍋料、金針菇、蔬菜外，還有蛤蠣和蝦子，以這個價格來說算很有誠意。

▲他們的白飯吃起來粒粒分明有Q度，上面灑了黑芝麻看起來更有質感。

▲雞柳肉質滑嫩，沒有醃過但完全沒有腥味，好吃！

▲梅花牛肉的油花分布均勻，色澤飽滿一看就很新鮮，牛肉通常我都涮個7分熟左右，帶點粉色的肉質最為軟嫩。

▲梅花豬肉肉質厚實，肉質紋理品質中上，完全沒有豬腥味，使用清淡的昆布湯底來涮也很好吃。

▲蛤蠣和蝦子雖然不是很大顆的那種，但吃起來很新鮮不會有粉粉的感覺。

▲餐後最後送上一杯冰沙果醋，喝起來酸酸甜甜口感不錯。

雞蛋糕短評：餐廳非常氣派，日式氛圍營造的非常棒，火鍋價格中等，服務人員親切和善，食材品質普通，整體CP值高。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



拾七石頭火鍋永春店美食資訊：

地址：台中市南屯區永春東七路855號

電話：0423862147

官網：https://www.facebook.com/ShihChi.hotpod/

營業時間：11:00–02:00

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：有

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤