【台中食記】拾七石頭火鍋(永春店)

每次來到台中都會被這裡的獨棟浮誇建築裝潢所驚艷，這間拾七火鍋是輕井澤集團旗下的火鍋店，從建築外觀就能感受到獨特的日式風格，店內的挑高空間和吊燈更是另一大的亮點，本以為在如此高檔的地方用餐消費必定不便宜，意外的是拾七火鍋與輕井澤火鍋一樣走的是平價小火鍋路線，300元以內就能吃到高品質火鍋享受豪華用餐空間，CP值很高阿！帶女朋友或家人吃飯都很有面子。
餐廳沒有提供停車場，開車可至路邊停車格或停至歐特儀三塊厝公有停車場。
▲餐廳外觀為一棟黑色低調建築，但門前的景觀池和上方的日式繩結卻一點也不低調，到處充滿濃濃的日式風格。
▲門口上方有個大大的拾七字樣，只能說輕井澤真的都是走浮誇路線的。
▲接待櫃台使用了竹子、木頭和石頭多種自然元素，給人一種溫暖的感受。
▲入內用由機器人幫我們帶位，抵達座位時再幫忙按一下完成讓機器人回家，挺有趣的！
▲用餐空間乾淨明亮，鄰桌間使用透明隔板隔開，最大的亮點就是上方的吊燈，讓我直接聯想到平溪的天燈造型。
▲店內提供冰開水和冰紅茶兩種飲料，紅茶喝起來蠻香醇的算很有誠意，甜度剛剛好不會死甜。
▲醬料區有七種醬料可選，還使用碎冰保持溫度真的很講究。
▲我們這次兩人用餐，被安排至兩人座位用餐區，冷氣夠冷座位寬敞坐起來很舒適。
▲拾七石頭火鍋菜單：有和風雙主餐燒鍋、四川麻辣雙主餐燒鍋、壽喜燒雙主餐燒鍋、和風燒鍋、石頭火鍋和剝皮辣椒燒鍋可選，價格都在300~500元左右CP值真的很高阿！我們這次點了雞柳+梅花牛和風燒鍋288元和梅花豬+梅花牛和風燒鍋288元，一份餐同時可以吃到兩種不同種類的肉。
▲這間火鍋店很貼心的就是桌上直接放了一壺湯底，湯不夠可直接加超方便。
▲火鍋菜盤除了常見的火鍋料、金針菇、蔬菜外，還有蛤蠣和蝦子，以這個價格來說算很有誠意。
▲他們的白飯吃起來粒粒分明有Q度，上面灑了黑芝麻看起來更有質感。
▲雞柳肉質滑嫩，沒有醃過但完全沒有腥味，好吃！
▲梅花牛肉的油花分布均勻，色澤飽滿一看就很新鮮，牛肉通常我都涮個7分熟左右，帶點粉色的肉質最為軟嫩。
▲梅花豬肉肉質厚實，肉質紋理品質中上，完全沒有豬腥味，使用清淡的昆布湯底來涮也很好吃。
▲蛤蠣和蝦子雖然不是很大顆的那種，但吃起來很新鮮不會有粉粉的感覺。
▲餐後最後送上一杯冰沙果醋，喝起來酸酸甜甜口感不錯。
雞蛋糕短評：餐廳非常氣派，日式氛圍營造的非常棒，火鍋價格中等，服務人員親切和善，食材品質普通，整體CP值高。
用餐環境★★★★★
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★★
拾七石頭火鍋永春店美食資訊：
地址：台中市南屯區永春東七路855號
電話：0423862147
官網：https://www.facebook.com/ShihChi.hotpod/
營業時間：11:00–02:00
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：有
外送：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】
延伸閱讀：
- 【台中食記】咖啡任務CAFETASK(總部) - 平價餐點36樓無敵view盡收眼底
- 【台中食記】陳明統爌肉飯 - 連續兩年必比登推薦，在地50年老店
- 【台中食記】南興肉圓(老店) - 台中老字號肉圓，東泉辣椒醬配著吃超過癮
- 【台中食記】信義街無名湯包(天津苟不理湯包) - 超大顆噴汁湯包，平日人潮有夠多
- 【台中食記】玉堂春魯肉飯 - 新穎寬敞用餐區，台灣滷肉飯節嚴選店家
- 【台中食記】山下公園拉麵 - 位在台中第六市場內的排隊人氣拉麵
新竹美食懶人包，請點我↓↓↓
下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓