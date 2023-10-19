文化資產是先民與土地的歷史記憶，清末、日治時期，桃園市復興區角板山是北台灣伐樟製腦的集散中心，也是日本政府「理蕃事業」開始之地，造就多個與樟腦產業相關的文化景點。「遇見角板山 文資小旅行」在導覽老師的帶領下，從角板山薰風閣出發，一路行經佐久間總督追懷紀念碑台基 、新竹林區管理處大溪工作站復興分站招待所、 角板山公園、角板山行館、戰備隧道、角板山樟腦收納所，經過角板山神社參拜道及石燈籠竿，再到角板山蕃童教育所，透過走讀進入歷史場景，親身體驗該處的人文歷史，編寫屬於自己的角板山記憶與敘事。



桃園復興區走讀文化資產分享講座暨小旅行 - 遇見角板山 定向 X 闖關 X 文化 X 找尋

活動日期：2023年10月16日 09:30 - 16:30

活動地點：桃園市復興區角板山公園



[角板山薰風閣 雨淋板 出窗 老虎窗 破風板 六葉 懸魚 滿滿的日式風格]

日治期間大正 12年 (1923) 4月，日本裕仁太子訪台，為招待當時的裕仁太子 (即昭和天皇)，佐久間總督斥資四萬六千餘日圓，選採插天山脈之高級檜木材，於今日角板山公園南邊 (角板山台地最南端) 建造「角板山貴賓館」 (洋式建築)，俗稱太子樓。然而裕仁太子後來並未到此處居宿，太子樓因而改作為貴賓館使用，許多皇族皆到此地參觀、考察、宿憩，並賜與獎章嘉勉。1950年10月蔣介石總統蒞臨，角板山貴賓館便成為蔣公行館。後來蔣介石另建角板山行館，這裡便移交給「中國青年反共救國團」使用 。1992年4月角板山貴賓館遭大火焚毀，翌年原址改建為四層樓建築的救國團復興山莊 (現改名為復興青年活動中心)，目前提供團體住宿、膳食及研習場地等服務。



在角板山貴賓館旁有一侍衛休息所為和室建築，屋舍木構以樟木為主，室內充滿樟木香氣宛如薰風徐來，以此命名為「薰風閣」。角板山貴賓館遭大火時，薰風閣亦遭波及，修建後仍維持當時的日式風格，現為救國團復興山莊的一部分，共有 14間房，皆為住宿的通鋪。



薰風閣屋脊上的鬼瓦與山牆的破風板 (山牆兩側保護桁頭避免風吹、日曬、雨淋之人字形木板)、六葉 (位懸魚上方之六角形裝飾物) 與懸魚 (建築物兩側山牆裝飾物，以木板雕成，位人字形破風板之中心，早期都雕成魚形，懸於山牆頂端，故稱其為懸魚，後雖已脫離魚的造型，但仍稱懸魚)，都是日本和室建築的重要元素。



薰風閣出簷下方的斗拱與屋頂二座老虎窗 (促進採光與通風)，是日式建築常見的建築構件。



[佐久間總督追懷紀念碑台基 一段歷史的見證]

復興亭位於復興青年活動中心入口左側、「泰雅帽」天幕廣場後方，原「佐久間總督追懷紀念碑」舊址，一個樣式平凡十分容易被忽略的涼亭，卻是一段歷史的見證。



佐久間總督追懷紀念碑，建造於日治時期昭和 5年 (1930)，紀念碑由花崗岩製成，圓形底座、渦捲式階梯收頭與石砌矮牆，嚴整而細緻的工法顯示營造的用心，最引人注目的是碑體類似砲彈造型，不僅暗示佐久間的軍人出身，更強烈象徵當年以強勢武力鎮壓泰雅原住民的殖民歷史。

日本陸軍大將佐久間左馬太是第五任台灣總督在位九年，也是日據時代任期最久的台灣總督。佐久間總督是當時以強硬軍事手段討伐原住民的政策執行者，由於角板山是「理蕃事業」開始之地，故選擇將紀念碑設立在角板山。



台灣回歸後，1953年佐久間總督追懷紀念碑被拆除，僅存留台基、矮牆、階梯與排水溝，次年 (1954) 原址基座上改建為復興亭，亭匾有蔣中正題字。

使用方整的長方體或立方體花崗岩，水平或垂直交錯疊而成的圓弧矮牆，乍看不規則，實際隱藏秩序，此工法被稱為「番仔砥堵砌石法」，是 1910 ~ 1920年代 (約大正年間) 盛行於台灣的作法，台基花崗石材為日本石，手法精美、樣式獨特。



紀念碑盤體，2006年11月9日由今日活動的導覽老師文史工作者王閩雄，在地方人士余明德引導下尋得。



[新竹林區管理處大溪工作站復興分站招待所 修舊如舊 見證歷史]

和洋風格的「新竹林區管理處大溪工作站復興分站招待所」(以下簡稱復興分站招待所) 位於復興青年活動中心入口處，緊鄰大溪警分局復興分駐所旁，前身為「台灣總督府專賣局招待所」與「角板山樟腦收納所」同隸屬於「台灣總督府專賣局」。



日治時期，台灣為日本建築師的洋式建築試驗地，建築融入洋風，牛眼窗與八角窗的使用，凸顯復興分站招待所的階級性。(照片：復興分站招待所，牛眼窗)



復興分站招待所，八角窗。



復興分站招待所建於日治時期，屋內用的幾乎都是上等台灣檜木，內部格局簡潔，形式高雅，保存完整，空間格局維持舊觀，木樑柱也未更換，僅屋瓦經過整修。



台灣回歸，復興分站招待所曾做為林務局辦公室與主任宿舍使用，柱子上的「不聽信謠言、不傳播謠言」標語牌特別被保留下來，見證歷史。



復興分站招待所，採取「原貌修復」的原則外，而建築內特殊的編竹夾泥牆面，在修復過程中也依當年的工法，採取生石灰、麻繩綁紮及多層塗料等細膩地工法加以修復，讓歷史建築能保有「修舊如舊」的狀態，保留角板山林業場所的記憶。(照片：特意裸露保留的編竹夾泥牆面，供民眾參觀與教學使用)。



雨庇銅作屋頂試作樣品與黑瓦屋頂屋瓦試作樣品，被保留在復興分站招待所庭院，並製作說明牌，提供遊客參觀。



復興青年活動中心

地址：桃園市復興區中山路1號

[角板山公園 北台灣最佳賞梅地點 展望溪口台地的最佳地點]

角板山公園位於大溪鎮東南方大嵙崁溪的上游，園內遍植梅花，每年元月梅花盛開，遊人如織是北台灣最佳賞梅地點。



思親亭，位於角板山公園西南隅，可以俯瞰溪口台地。民國 64年 (1975) 蔣介石逝世時，蔣經國居喪期間，經常由慈湖至此地駐足停留，曾發表「梅臺思親」之文，因此將此亭命名為「思親亭」。



思親亭前方一座景觀台是展望溪口台地的最佳地點，在這河流彎曲的河階台地，山巒包圍層巒疊嶂景色秀麗，先總統蔣介石因其景色近似故鄉浙江省奉化縣的溪口鎮，而將這片河階台地命名為溪口台地，並先後在角板山公園設立了兩座行館。



[角板山行館 記錄老總統在角板山的生活資料]

蔣介石在角板山公園的第一間角板山行館為失火焚毀的「角板山貴賓館」(太子樓)，第二間角板山行館建於民國 49年 (1960)，是個四棟建物相連的平房建築，一棟為蔣介石總統行館所在，其餘三棟為隨從及待衛房舍。



行館中展示著蔣公生前的老照片、文物以及蔣公在角板山的生活資料，以供遊客參觀。



導覽老師資深文史工作者王閩雄，桃園地區許多遺失的歷史文物，都在他的努力下被找尋出來，並得到保存。



[戰備隧道 蔣介石的保命、逃命通道]

角板山行館西側山坡下方，設有一條深入地底的戰備隧道 (又稱神秘隧道)，長約 20公尺 (加計左、右進出通道各 40公尺，共約為 100公尺)，在緊急狀況時可以讓蔣介石迅速由住所進入隧道內避難或由另一出口離開。隧道兩端出口均設有厚重的混凝土掩體，及厚重的鋼板門及射擊口，可以抵擋砲彈攻擊，也可以有效阻撓突擊者闖入，做為臨時指揮所。



戰備隧道南出入口，出口上方即是角板山行館。



高 5公尺、寬度 4公尺的拱形甬道。



厚度達 20公分的鋼板門及射擊口，可抵擋砲彈攻擊，也可有效阻撓突擊者闖入，另也可做為臨時指揮所。



一個小密室有直昇機立體彩繪，一條繩子由直昇機機艙拋出垂地，用手做出拉著繩子奮力攀爬狀，可拍出精彩照片，是戰備隧道最熱門的拍照打卡點。



戰備隧道北出入口，從這裡可以走到角板山形像大街 (中正路)，出走北橫公路 (台七線)。



[角板山樟腦收納所 台灣目前僅存的日治時期專賣局樟腦收納所]

「專賣局台北支局角板山樟腦收納詰所」目前稱「角板山樟腦收納所」，建於日治時期昭和 14年 (1939)，是台灣目前僅存的日治時期專賣局樟腦收納詰所。



台灣曾經是世界最大的樟腦產地，佔全球產量的百分之七十，而桃園復興區的角板山更曾經是台灣伐樟製腦的重要集散地。在龐大的利益誘引下，無論是清代或是日治時期，製腦業者以武力做後盾，持續挺進山區搶奪資源，流血衝突就難以避免，導覽老師王閩雄表示，當時台灣民間就有「一斤樟腦，一斤血」的俗諺， 說明了當時的樟腦生意，是人命的代價所換取來的商業利益。



建築在修復時保留許多原結構並裸露呈現，讓人可以一窺早期建築的工法。



角板山公園 (角板山行館、戰備隧道、角板山樟腦收納所)

地址：桃園市復興區澤仁里中正路2號

電話：03 382 1678

開放時間：上午 9:00至下午 17:00

[角板山神社參拜道及石燈籠竿 見證高砂族]

日治時期，角板山神社於新竹州大溪郡番地角板山社興建 (原址位於桃園市復興區澤仁里中正路與仁愛路交叉口附近，復興區圖書館和歷史文化館一帶)，昭和13年 (1938) 8月15日鎮座，祭神為豐受大神、北白川宮能久親王，例祭日為每年的 11月15日。戰後神社的建築物已被拆除，目前可見的遺跡只剩下成為巷道的參拜道 (中正路150巷) 和四個石燈籠竿 (石燈籠燈幢下部的長柱子)。



四個石燈籠竿 (兩個相疊，左、右各一組) 位於中正路139號前方，前往桃園市復興區圖書館的階梯 (此階梯並非角板山神社遺跡)，被用來當作階梯入口的裝飾。



角板山神社的石燈籠竿，上面刻字仍十分清楚，為捐獻者名字「奉納 李阿輝 呂阿牛 蔡乞食 李天送 黃宗水 黃玉春」二個、「奉納 角板山管內高砂族一同」與「奉納 角板山管內警察職員一同」各一。



石燈籠竿上「高砂族」一辭正式使用於日昭和 10年 (1935) 6月4日，除熟蕃改稱為「平埔族」之外，台灣總督府正式將其他蕃人改稱為高砂族。



[角板山蕃童教育所 理蕃計畫的一環 轉化蕃民為順民]

日治時期日本政府為了順利開發樟腦、山林、礦藏等山地資源，必須讓世代居住台灣山林的「蕃民」轉化為臣服於總督府的「順民」。在總督府「理蕃」計畫下，明治 42年 (1909) 8月，在今桃園市復興區介壽國小現址，開設「角板山蕃童教育所」，收取角板山泰雅族兒童入學就讀，老師由駐在所警官或地方資優青年擔任，透過教育提供了統治者日本人與被統治者原住民之間溝通與訊息傳遞的管道。



介壽國小

地址：桃園市復興區澤仁里中正路33號

[大豹群故事館 大豹群族裔的歷史傷痕與記憶]

大豹群故事館，一個保存泰雅族「大豹社事件」歷史記憶和族群資產的場域，透過田野調查、並親自造訪部落及耆老，將大豹群族裔的故事做了基本的還原，重建原住民族史觀，找回「空白歷史」。



大豹社事件是台灣歷史上被塵封的記憶，清朝時期劉銘傳在台灣建立了隘勇線，區隔漢人與原住民的生活領域，日治時期日本政府為取得豐富山林資源，總督府推行隘勇線前進策略，突破原來的隘勇線，入山開採樟腦及伐木，遭到原住民強烈的抵抗，最後導致大豹社 (群) 「滅社」的傷痛歷史。



舊高壓電與電話礙子 (1907年插天山隘勇線)。日治時期隘勇線稱「警察防禦線」，通電鐵絲網四條線路為火線，火線內側則是地線 (迴路)，火線的礙子通常為白色，地線礙子為咖啡色。如何分辨隘勇線的線內與線外，礙子正對面為線外，礙子後方即為線內，但當隘勇線往前推進時，線內與線外會不斷地互換、改變。



破碎的彈殼是證實大豹社歷史事件存在的證物。



雲林科大文化資產維護系王新衡副教授，在「傾聽來自文化資產的訊息」文資講座中提到，文化資產不是懷舊，是記憶，時代、場域、人物、主題、形式是記憶的重要元素，透過情節、背景與角色，「敘事」的三大元素，從看得見的影像去推側看不見的文史脈絡，他期待團員們透過今日角板山的文化資產走讀，能依年代的演進，系統性建立屬於自己的角板山記憶與敘事。



大豹群故事館

地址：桃園市復興區中正路248號 (原介壽國中)

開放時間：10:00 - 15:00 (週一、二，公休)

[定向遊戲 復興角板山2023尋憶特攻隊 定向 X 闖關 X 文化 X 找尋]

「復興角板山2023尋憶特攻隊」是一款由王保堤老師所設計的「定向遊戲」APP，也是將真實世界作為遊戲的平台的實境遊戲，遊戲內容融合桃園市復興區十個文化資產點，讓玩家身歷其境的體驗景點的歷史展演。



手機上網透過地圖與故事提示，運用拍照、攝影、繪圖等方式，調查與記錄文資資訊，在遊戲過程中隨著問題要求，走訪文化資產點，除了能瀏覽每個文化資產點的特色，還能體驗解謎所帶來的成就感及趣味性。



解謎過程，總有超出生活經驗或是燒腦問題，例如：「豬圈密碼」的運用，筆者(夫子) 第一次接觸，還是經過王保堤老師的解釋與示範，才順利領悟使用。「豬圈密碼」又稱共濟會密碼，是一種以格子為基礎的簡單替換式密碼，早在 1700年代，共濟會常常使用這種密碼保護一些私密紀錄或用來通訊。



來角板山公園玩，想增加趣味性與挑戰定向遊戲，請加入「復興角板山2023尋憶特攻隊」社群，即可依指示操作，進入遊戲：https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=110uddjs

桃園市復興區目前共有十個有形文化資產 (基國派教堂、第一代溪口吊橋遺構、第二代溪口吊橋遺構、角板山賓館、佐久間總督追懷紀念碑台基、角板山薰風閣、新竹林區管理處大溪工作站復興分站招待所、復興巴壟橋紀念柱、復興巴陵橋暨巴陵一、二號隧道、Gogan (卡奧灣) 日治彈藥軍械室) 及一個無形文化資產 (泰雅史詩吟唱) 登錄，喜歡走讀復興區文化資產分享講座暨小旅行的朋友，請搜尋 FB 專頁「復興活動分享」(https://www.facebook.com/fuxingthree) 獲得最新訊息。

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