千呼萬喚烤鴨重磅登場 嚴選肥美多汁櫻桃鴨

片鴨鴨肉扎實肥美 嚼在嘴中細細品嘗鴨肉的鮮甜好滋味

還可以一鴨二吃 讓你有吃又有喝~!!

台北市中心精華地段 忙裡偷閒 閒話家常宴客團聚好去處

從中式單點至精美和菜、下午茶點心

滿足各時段不同需求用餐的您~

公務人力發展學院 福華國際文教會館 風尚咖啡廳

位於台北新生南路三段的公務人力發展學院 福華國際文教會館

提供公務人員上課住宿用餐好去處~

但你知道嗎??其實這裡也是有對外營業的喔!!

想來份精緻中式單點好菜，還是來Buffet吃到飽~

這裡都可以滿足你對美食可望的需求~

其中B1風尚咖啡廳 提供午餐、晚餐

中式單點至精美和菜、下午茶點心、飲品等等

總類相當豐富，滿足不同族群的需求~

如有大型團體用餐，也有可容納超過50人以上的交誼廳

餐點可客製化處理，滿足你的需求喔~

用餐環境整體乾淨又明亮，空間寬敞十分舒適無壓迫感~

最棒的莫過於坐在窗邊用餐~

窗外的庭園美景人工造景池 流水小瀑布，用餐之餘也可靜靜凝視庭園美景~

愛吃烤鴨的朋友有福了~!!

肥美櫻桃鴨近期重磅登場喔~!

片皮烤鴨人人愛，肥美多汁愛不釋手!!!

除了單吃，還可以一鴨兩吃~

貼心小叮嚀 記得前兩天預訂，才吃的到喔!!

油亮亮的美櫻桃鴨(片鴨)，皮脆肉質肥美多汁

搭上Q彈餅皮，夾上青蔥、小黃瓜與塗上特製的甜麵醬

酥脆彈潤爽口不油膩，忽然覺得感覺一口真的不太夠!!!

好想再來一口品嘗呢!!!

也可以單吃，將肥美鴨肉放置嘴中，細細品嘗鴨肉鮮甜好滋味~

烤鴨(片鴨)半隻 $998 全隻$1988

光吃鴨怎麼夠，一鴨兩吃才過癮~

這裡提供加購價100元，提供炒鴨骨、煮湯、雪菜鴨架粥 三選一

雪菜鴨架粥

鮮嫩爽口的雪菜與鴨肉美完結合，米飯吸收滿滿的湯汁精華

爽脆的雪菜帶出鴨肉肥美肉汁鮮甜與口感

讓你口口品嘗到鮮甜好喝的鴨架粥

照燒高昇排 $320

吸收滿滿的燒醬的排骨口味濃香卻不油膩，相當好入口~

濃郁的香氣撲鼻，瞬間挑逗了味蕾，讓人一上桌就想來吃上一口!!!

金沙鮮蝦丸 $480

外皮酥脆 內餡料多滿滿~

質地柔軟細緻，十分彈牙蝦味超濃郁~

好吃超下飯，搭上白飯可說是超合適!!!

蟹肉瑤池羹 $480

蟹肉的鮮甜味完美融入湯中

加上料多滿滿 讓你口口都可以吃到豐富的配料

湯頭鮮甜滑順 不用加烏醋也好喝!

福華國際文教會館 風尚咖啡廳

用餐環境相當舒適 讓人可以悠閒地享用道道美饌料理

價格也算是飯店中的合理價格，適合三五好友一同前往

閒話家常增進友誼，品味主廚精湛美饌料理~

天氣好的話，飯後還可以在飯店文教後花園散散步 藍天白雲與植物造景

心情也豁然開朗起來~

開車前往的朋友~風尚咖啡廳提供消費滿額享免費停車

消費500元免費1小時 用餐期間最多1部車3小時

請由新生南路右轉辛亥路一段進入停車場。

風尚咖啡廳可以用現金、信用卡及LINE PAY付款

付款相當多元方便，手機帶出門~享用美食超方便!!!

公務人力發展學院 福華國際文教會館 風尚咖啡廳

台北市大安區新生南路三段30號B1

訂位電話: (02)7712-2323#2021

會議餐飲:sales-ih@howard-hotels.com.tw

網站:

風尚咖啡廳營業時間

午餐 11:30~14:00

下午茶 14:30~17:00

晚餐 17:30~21:00

交通方式:

*捷運

捷運公館站三號出口步行約15分鐘

捷運台電大樓站二號出口步行約10分鐘

*公車 （龍安國小 公務人力發展學院）

0南 52 109

280 280直達車

284 311假日 311平日

505 643 668 671 675

676 907 907通勤0610 松江新生幹線

附設付費停車場:(住房享免費停車、餐飲滿額停車費折抵)

請由新生南路右轉辛亥路一段進入停車場

感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章

歡迎追蹤 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌

追蹤 分享 按個讚 好康資訊不漏接

CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采

https://www.ccs.idv.tw/

【FB粉絲團】

寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 傳送門

Vita&美樂妝玩美 傳送門

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram 傳送門

熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心

旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭

讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣

歡迎至以下 駐站點【Blog】觀看

痞客邦 請點此

窩客島 請點此