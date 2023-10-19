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[食]台北 脆皮櫻桃烤鴨人人愛 一鴨兩吃滿足您挑剔的味蕾 福華國際文教會館 風尚咖啡廳

2023-10-19 10:50:07 寶貝小飄 人氣：200
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：441篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：福華國際文教會館 風尚咖啡廳
phone02-7712-2323 轉2021
place台北市大安區新生南路3段30號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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千呼萬喚烤鴨重磅登場 嚴選肥美多汁櫻桃鴨
片鴨鴨肉扎實肥美 嚼在嘴中細細品嘗鴨肉的鮮甜好滋味
還可以一鴨二吃 讓你有吃又有喝~!!
台北市中心精華地段 忙裡偷閒 閒話家常宴客團聚好去處
從中式單點至精美和菜、下午茶點心
滿足各時段不同需求用餐的您~
公務人力發展學院 福華國際文教會館 風尚咖啡廳

位於台北新生南路三段的公務人力發展學院 福華國際文教會館
提供公務人員上課住宿用餐好去處~
但你知道嗎??其實這裡也是有對外營業的喔!!
想來份精緻中式單點好菜，還是來Buffet吃到飽~
這裡都可以滿足你對美食可望的需求~

其中B1風尚咖啡廳 提供午餐晚餐
中式單點精美和菜下午茶點心飲品等等
總類相當豐富，滿足不同族群的需求~
如有大型團體用餐，也有可容納超過50人以上的交誼廳
餐點可客製化處理，滿足你的需求喔~

用餐環境整體乾淨又明亮，空間寬敞十分舒適無壓迫感~
最棒的莫過於坐在窗邊用餐~
窗外的庭園美景人工造景池 流水小瀑布，用餐之餘也可靜靜凝視庭園美景~

愛吃烤鴨的朋友有福了~!!
肥美櫻桃鴨近期重磅登場喔~!
片皮烤鴨人人愛，肥美多汁愛不釋手!!!
除了單吃，還可以一鴨兩吃~
貼心小叮嚀 記得前兩天預訂，才吃的到喔!!

油亮亮的美櫻桃鴨(片鴨)，皮脆肉質肥美多汁
搭上Q彈餅皮，夾上青蔥、小黃瓜與塗上特製的甜麵醬
酥脆彈潤爽口不油膩，忽然覺得感覺一口真的不太夠!!!
好想再來一口品嘗呢!!!
也可以單吃，將肥美鴨肉放置嘴中，細細品嘗鴨肉鮮甜好滋味~
烤鴨(片鴨)半隻 $998 全隻$1988

光吃鴨怎麼夠，一鴨兩吃才過癮~
這裡提供加購價100元，提供炒鴨骨、煮湯、雪菜鴨架粥 三選一

雪菜鴨架粥
鮮嫩爽口的雪菜與鴨肉美完結合，米飯吸收滿滿的湯汁精華
爽脆的雪菜帶出鴨肉肥美肉汁鮮甜與口感
讓你口口品嘗到鮮甜好喝的鴨架粥

照燒高昇排 $320
吸收滿滿的燒醬的排骨口味濃香卻不油膩，相當好入口~
濃郁的香氣撲鼻，瞬間挑逗了味蕾，讓人一上桌就想來吃上一口!!!

金沙鮮蝦丸 $480
外皮酥脆 內餡料多滿滿~
質地柔軟細緻，十分彈牙蝦味超濃郁~
好吃超下飯，搭上白飯可說是超合適!!!

蟹肉瑤池羹 $480
蟹肉的鮮甜味完美融入湯中
加上料多滿滿 讓你口口都可以吃到豐富的配料
湯頭鮮甜滑順 不用加烏醋也好喝!

福華國際文教會館 風尚咖啡廳
用餐環境相當舒適 讓人可以悠閒地享用道道美饌料理
價格也算是飯店中的合理價格，適合三五好友一同前往
閒話家常增進友誼，品味主廚精湛美饌料理~
天氣好的話，飯後還可以在飯店文教後花園散散步 藍天白雲與植物造景
心情也豁然開朗起來~
開車前往的朋友~風尚咖啡廳提供消費滿額享免費停車
消費500元免費1小時 用餐期間最多1部車3小時
請由新生南路右轉辛亥路一段進入停車場。
風尚咖啡廳可以用現金、信用卡及LINE PAY付款
付款相當多元方便，手機帶出門~享用美食超方便!!!

公務人力發展學院 福華國際文教會館 風尚咖啡廳
台北市大安區新生南路三段30號B1
訂位電話: (02)7712-2323#2021
會議餐飲:sales-ih@howard-hotels.com.tw
網站:

風尚咖啡廳營業時間
午餐 11:30~14:00
下午茶 14:30~17:00
晚餐 17:30~21:00

交通方式:
*捷運
捷運公館站三號出口步行約15分鐘
捷運台電大樓站二號出口步行約10分鐘

*公車 （龍安國小 公務人力發展學院）
0南 52 109
280 280直達車
284 311假日 311平日
505 643 668 671 675
676 907 907通勤0610 松江新生幹線

附設付費停車場:(住房享免費停車、餐飲滿額停車費折抵)
請由新生南路右轉辛亥路一段進入停車場

 

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