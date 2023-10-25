隱身在新竹將軍村的老宅甜點店「梁氏甜點」，適合喜歡文青風格的甜螞蟻們

店面由60多年歷史的眷村老房改建而成，梁氏姊妹倆致力於製作美味的手工甜點和特調飲品~

忙碌的生活中 ，來這裡吃上一塊甜蜜的蛋糕，把煩惱和憂愁都拋在腦後！

喜歡文青風格的網美們，快跟著小米一起去看看吧。

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👉梁氏甜點位置及停車方式

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梁氏甜點位於金城二路的巷子裡，就在小米之前分享過的樂嗨餐酒館附近。

開車的朋友可以把車停在燦坤旁的公有停車場，再走過來喔

👉梁氏甜點環境介紹

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店面由60多年歷史的眷村老房改建而成，店內店外都充滿老舊情懷

牆面保留原有的紅磚牆，搭配老傢俱、古物裝飾，讓人就像回到阿公、阿嬤家享用下午茶一樣~

這句「追著夢想的窮光蛋」讓小米很有感觸。

雖然追求夢想，不一定能夠擁有龐大財富，但精神心靈上卻能獲得滿足

來到這邊必點烤布蕾，梁氏姐妹起初在夜市擺攤賣布蕾，當時使用的布條至今仍可以看得到。

店內座位不多，以2-4人座位為主，人多的話可能要耐心等候喔

在店裡還看得到古董電視、童玩和黑膠唱片耶 (謎之聲:小米你不小心透露出年齡了 XD)

牆上還有改建前後的照片，讓大家回顧過去。

提醒大家內用低消每人100元，客滿時用餐時間為90分鐘，店內禁止攜帶外食及飲品喔

戶外也有用餐區，小米建議天氣涼爽的時候比較適合坐在這裡，夏天的時候會有點悶熱喔

👉梁氏甜點菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！ 主要是茶飲類的菜單。

甜點櫃內有各式蛋糕、派塔等手工甜點，甜點每日不同，以當天供應的品項為主

如果要訂購整模蛋糕請洽詢店家喔。

來到這邊烤布蕾是必點的

👉梁氏甜點用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來個療癒的下午茶，雖然最近心情不好，不過吃完甜點，真的能讓心情變美麗喔

黑糖珍珠烤布蕾(95元)，上桌前會在布蕾表面撒上細砂糖後炙燒，接著放進冰箱讓焦糖快速凝結。

小米非常喜歡焦糖，香甜不膩很脆口~

搭配口感綿密、濃郁奶蛋香的烤布蕾和QQ的珍珠，是甜螞蟻必點的喔

手工甜點每一款都很精緻可口，小米要來多嚐幾次才行~

茶栗栗戚風(170元)甜而不膩的栗子泥，加上綿密戚風蛋糕與茶香鮮奶油夾餡，是一款讓人陶醉的甜點

當日新鮮水果捲(180元)，清甜爽脆的綠葡萄，搭配鬆軟蛋糕體和鮮奶油，屬於清爽的口味

小彤說她最愛水果捲了

海鹽奶霜拿鐵咖啡(160元)，綿密的海鹽奶霜帶有焦糖甜味，搭配滑順拿鐵，甜蜜蜜的滋味讓低落的心情獲得療癒

可可歐蕾(150元)濃郁的可可粉與綿密奶霜、溫熱鮮奶結合，下午茶時間享用相當暖心

以上是我們的心得分享，梁氏甜點果然名不虛傳，手工甜點讓人很驚豔

來到這邊絕對別忘了點烤布蕾，讓甜蜜蜜的滋味療癒心靈喔！

👉梁氏甜點營業時間地址

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🌟店家資訊：梁氏甜點 The Liang’s dessert

🏠地址：新竹市東區金城二路18巷5-1號

☎電話：035752221

⏰營業時間：13:00–20:00

粉絲團：梁氏甜點 The Liang’s dessert

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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