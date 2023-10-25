為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹梁隱身老宅的手工甜點店。必吃焦糖烤布蕾！文青風格網美們最愛下午茶！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹梁隱身老宅的手工甜點店。必吃焦糖烤布蕾！文青風格網美們最愛下午茶！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

2023-10-25 12:00:00 踢小米 人氣：582
share
窩客好文

踢小米

發表篇數：1083篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：梁氏甜點 The Liang’s dessert
phone03-5752-221
place新竹市東區金城二路18巷5-1號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

 

隱身在新竹將軍村的老宅甜點店「梁氏甜點」，適合喜歡文青風格的甜螞蟻們

店面由60多年歷史的眷村老房改建而成，梁氏姊妹倆致力於製作美味的手工甜點和特調飲品~

忙碌的生活中 ，來這裡吃上一塊甜蜜的蛋糕，把煩惱和憂愁都拋在腦後！

喜歡文青風格的網美們，快跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉梁氏甜點位置及停車方式

*******************

梁氏甜點位於金城二路的巷子裡，就在小米之前分享過的樂嗨餐酒館附近。

開車的朋友可以把車停在燦坤旁的公有停車場，再走過來喔

 

 

👉梁氏甜點環境介紹

*******************

店面由60多年歷史的眷村老房改建而成，店內店外都充滿老舊情懷

牆面保留原有的紅磚牆，搭配老傢俱、古物裝飾，讓人就像回到阿公、阿嬤家享用下午茶一樣~

這句「追著夢想的窮光蛋」讓小米很有感觸。

雖然追求夢想，不一定能夠擁有龐大財富，但精神心靈上卻能獲得滿足

來到這邊必點烤布蕾，梁氏姐妹起初在夜市擺攤賣布蕾，當時使用的布條至今仍可以看得到。

店內座位不多，以2-4人座位為主，人多的話可能要耐心等候喔

在店裡還看得到古董電視、童玩和黑膠唱片耶 (謎之聲:小米你不小心透露出年齡了 XD)

牆上還有改建前後的照片，讓大家回顧過去。

提醒大家內用低消每人100元，客滿時用餐時間為90分鐘，店內禁止攜帶外食及飲品喔

戶外也有用餐區，小米建議天氣涼爽的時候比較適合坐在這裡，夏天的時候會有點悶熱喔

 

👉梁氏甜點菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！ 主要是茶飲類的菜單。

甜點櫃內有各式蛋糕、派塔等手工甜點，甜點每日不同，以當天供應的品項為主

如果要訂購整模蛋糕請洽詢店家喔。

來到這邊烤布蕾是必點的

 

👉梁氏甜點用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天跟小彤來個療癒的下午茶，雖然最近心情不好，不過吃完甜點，真的能讓心情變美麗喔

黑糖珍珠烤布蕾(95元)，上桌前會在布蕾表面撒上細砂糖後炙燒，接著放進冰箱讓焦糖快速凝結。

小米非常喜歡焦糖，香甜不膩很脆口~

搭配口感綿密、濃郁奶蛋香的烤布蕾和QQ的珍珠，是甜螞蟻必點的喔

手工甜點每一款都很精緻可口，小米要來多嚐幾次才行~

茶栗栗戚風(170元)甜而不膩的栗子泥，加上綿密戚風蛋糕與茶香鮮奶油夾餡，是一款讓人陶醉的甜點

當日新鮮水果捲(180元)，清甜爽脆的綠葡萄，搭配鬆軟蛋糕體和鮮奶油，屬於清爽的口味

小彤說她最愛水果捲了

海鹽奶霜拿鐵咖啡(160元)，綿密的海鹽奶霜帶有焦糖甜味，搭配滑順拿鐵，甜蜜蜜的滋味讓低落的心情獲得療癒

可可歐蕾(150元)濃郁的可可粉與綿密奶霜、溫熱鮮奶結合，下午茶時間享用相當暖心

以上是我們的心得分享，梁氏甜點果然名不虛傳，手工甜點讓人很驚豔

來到這邊絕對別忘了點烤布蕾，讓甜蜜蜜的滋味療癒心靈喔！

 

👉梁氏甜點營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：梁氏甜點 The Liang’s dessert
🏠地址：新竹市東區金城二路18巷5-1號
☎電話：035752221
⏰營業時間：13:00–20:00
粉絲團：梁氏甜點 The Liang’s dessert
➡️現金交易/無收取服務費

 

👉竹北遠百吃什麼？➡️

2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我 

 

 



檢舉
share
chevron_left

不用500元的韓式烤肉吃到飽！有長長的韓式豬五

大節日前都訂不到。台中最好吃的手工水滴蛋捲！

chevron_right
延伸閱讀

小資族百來元就能吃到現點現做泰式簡餐😎

 踢小米

竹北「平價版鼎泰豐」大家吃過了嗎？前鼎泰豐師傅掌廚爆汁湯包完美呈現🥰

 踢小米

全台獨家台日混合風老母雞湯客家拉麵。神助手花椒油提升多層次的風味！

 踢小米

有食間好吃的𩵚魠魚羹麵💕 鮮嫩美味的臺南溫體牛肉湯每天限量是殘酷的😱

 踢小米
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

踢小米

發表篇數：1083篇

歡迎光臨踢小米美食天地, 來自澳門的食客將吃遍台灣的美食分享給大家~ 希望大家吃的幸福, 越吃越瘦的啦~ Email:timmy.vong@gmail.com BLOG:http://timmyvong.pixnet.net/blog

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
御前上茶湳雅店宇治抹茶專門店 照片

御前上茶湳雅店宇治抹茶專門店

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
烏點作作 Woo zuo-zuo 照片

烏點作作 Woo zuo-zuo

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
紅葉蛋糕新竹民生店 照片

紅葉蛋糕新竹民生店

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
艾比兒甜點-東門三樓 照片

艾比兒甜點-東門三樓

0.00 (0人評鑑)

區域：新竹市東區
米玥麻糬堂(新竹動物園店) 照片

米玥麻糬堂(新竹動物園店)

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up