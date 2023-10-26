新竹最美韓國豆腐鍋專賣店

道地韓式料理搭配夢幻調酒！

竹北FOND訪 韓國傳統豆腐鍋

(菜單營業時間地址電話)

新竹最美的韓國豆腐鍋專賣店，小米又來訪囉

FOND訪 韓國傳統豆腐鍋開幕一年多以來，小米已經第三度來訪了，每次來都能吃到美味的韓式料理、創意菜色及美美的調酒

小米很喜歡他們經典的韓式豆腐鍋、巨大韓式煎餅，還有石鍋拌飯、韓國銅盤烤肉、韓式炸雞等多道料理，當然韓式小菜吃到飽也是少不了的 XD

近期更推出了平壤冷麵、個人部隊鍋等新菜色也很受歡迎

如此美味豐富的料理，加上時尚的氛圍，深受竹北人的喜愛，快跟著小米一起去看看吧。

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👉FOND訪 韓國傳統豆腐鍋-竹北店位置及停車方式

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FOND訪 韓國傳統豆腐鍋-竹北店位於莊敬南路上，俏媽咪親子生活館旁。

開車的朋友可以把車停在全聯附近的收費停車場，提醒喝酒的朋友要坐計程車或坐朋友的車來喔！

👉FOND訪 韓國傳統豆腐鍋-竹北店環境介紹

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小米之前都是晚上來訪，這次白天來訪，店內在自然光照射下氛圍又不太一樣了

店內走的是工業風，晚上在燈光的投射下，更有喝酒氣氛了

相當時尚的吧檯，有各式各樣的酒類，讓小米很期待待會上桌的調酒

牆上帶有金屬質感的鏡子，讓我們拍照拍個不停 XD

牆上特別畫上了穿著韓服的女子，一手拿韓國扇、一手拿調酒，象徵跳脫韓國傳統料理的餐酒館

👉FOND訪 韓國傳統豆腐鍋-竹北店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

每人低消為380元，用餐時間為90分鐘，另收取10%服務費。

經典的韓式豆腐鍋、石鍋拌飯是必點的，來店消費都有韓式小菜吃到飽喔

加上銅盤烤肉、海鮮煎餅、韓式炸物和小點心，絕對能讓大家很滿足，適合情侶、好友們聚會

來看看酒單吧！

每一款調酒都超美的，小米之前喝過美女與野獸、暗香等創意調酒，兼具視覺與味覺，讓人一喝難忘

<<開車不喝酒 飲酒過量有害健康>>

👉FOND訪 韓國傳統豆腐鍋-竹北店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤、熊寶哥夫妻回訪，當然要點上滿滿一桌吃個過癮

韓式小菜每天有6種小菜隨機搭配，不過韓式泡菜和小黃瓜固定都有~

他們的韓式泡菜真的很好吃，雖然是免費，不過品質相當有水準

醃漬的很入味，口感爽脆又微辣甘甜，配飯配肉都很解膩~

香甜的地瓜泥是大小朋友的最愛喔。

海帶芽帶有酸V的風味，是很棒的開胃小菜

韓式小黃瓜醃製入味，口感清脆。

豆芽菜是清爽的開胃小菜~

青江菜是季節性的小菜，讓喜歡吃蔬菜的朋友更多選擇。

先來個韓式炸雞(450元)吧！吃韓式炸雞當然少不了啤酒搭配啦

韓式炸雞可任選兩種口味，有原味、熔岩起司、經典辣味、洋釀、蜂蜜蒜香和秘製麻辣，基本上所有口味小米都吃過一輪了，個人很推薦原味、洋釀和蜂蜜蒜香~

今天點了還沒吃過的秘製麻辣和洋釀口味。

秘製麻辣使用獨門辛香料，麻香帶辣屬於中辣以上的辣度。

一口咬下有酥脆外皮和醃製入味的肉質，愛吃辣的朋友絕對不能錯過

洋釀是最經典的韓式風味，微辣帶甜的醬汁，搭配鹹香入味的炸雞，是大小朋友都很喜愛的口味

不吃辣的朋友，小米推薦蜂蜜蒜香和熔岩起司口味喔。

韓式炸雞還會附上醃蘿蔔，酸V帶甜很解膩。

海鮮煎餅 (550元)是每次來都必點的，像披薩一樣大的海鮮煎餅讓我們吃得很滿足

都快比小彤半個身體還大了 XD

煎餅很有厚度，有鮮蝦、花枝、爽脆蔬菜等豐富餡料，加上脆皮的口感，讓我們吃得很滿足

建議大家可以先吃原味，再沾上特調醬汁別有一番風味喔。

來到這邊當然要點上韓式豆腐鍋，小米之前吃過的海陸豆腐鍋和經典豆腐鍋都很推薦

這次要來嚐嚐辣牛肉鍋和個人部隊鍋。

辣牛肉鍋(380元)湯底是擁有20年餐飲經驗的老闆調配的秘方，一上桌就可以聞到濃郁的辣香

辣牛肉鍋跟傳統豆腐鍋不一樣的地方在於裡面沒有豆腐，有牛肉、黃豆芽、櫛瓜、雞蛋、韓式冬粉等配料，湯頭介於微辣和小辣之間，香辣甘甜挺不錯的

牛肉軟嫩不柴，且香辣十足，是非常下飯的角色，讓小米不知不覺就可以扒完一碗白飯 XD

店家很貼心推出個人部隊鍋(380元)，一個人也可以大啖料多味美的部隊鍋，不需要再找一群人分食了。

老闆特製的湯頭甘甜帶辣，搭配德國香腸、起司、魚板、雞蛋、韓國泡麵等配料，一個人也可以吃得很滿足

傳統石鍋拌飯-牛肉(400元)也是必點的，除了滿滿拌炒過的醃牛肉之外，還有黃澄澄的蛋液、蔥花和辣椒絲作點綴。

記得要趁熱將老闆特調的醬汁沿著鍋邊淋入石鍋拌飯內，帶出鍋氣與香氣

接著攪拌均勻，牛肉的香氣撲鼻而來，伴隨著滋滋作響的聲音非常誘人~

牛肉雖然是全熟，不過口感一樣很軟嫩，肉甜味很濃郁，加上偏甜的醬汁很下飯

喜歡吃鍋巴的朋友，記得上桌後等個2分鐘左右再把底部的飯挖起來。

鍋巴除了酥脆的口感以外還帶有醬香，就像在吃烤飯糰一樣

這是新菜色平壤冷麵，麵條是蕎麥麵，搭配肉片、小黃瓜絲、水煮蛋和特製水果冷麵醬等配料，最大的特色是加入碎冰在湯頭裡

酸V果香帶微辣的醬汁，加上清涼爽口的麵條、軟嫩的肉片，真的超開胃的~

因為蕎麥麵帶有嚼勁、不易咬斷，所以店家會附上一把剪刀，方便客人用剪刀剪成容易入口的長度

這次來終於吃到燒烤牛小排(880元)了，附生菜和韓式辣醬可以搭配。

烤牛小排表面金黃焦脆，帶有筋、油花，光看就很誘人

即使冷掉口感也很軟嫩，肉甜味特別濃郁，越嚼越甜。

除了單吃以外，還可以加上生菜、韓式泡菜、小黃瓜等等，增添多層次的享受

接下來是超美的調酒系列。

這杯妳那麼美(280元)是必須點給女生喝的，浪漫的粉色搭配食用花點綴，絕對能給女士們驚喜

以玫瑰糖漿為基底，加入琴酒、檸檬和氣泡水，喝起來微甜帶有花香，酒精濃度不高，可以讓不常喝酒的女士們微醺一下

調酒師說他們用的是食用花是每天從花店送過來的，每天有不同的新鮮花朵讓客人有不同的驚艷^^

這杯調酒和小彤哪一個美呢？

禁果(300元)很有質感，男士和女士們都很適合，以蝶豆花伏特加和葡萄柚果露為主調，搭配杯緣的跳跳糖

飲用的時候可以搭配火龍果乾，讓香氣更有層次~

調酒酸甜的滋味，搭配跳跳糖在口中跳動的感覺，有多層次的享受。

富二代(280元)出場的時候可就厲害了，出杯前會以檜木煙燻出香氣，煙霧繚繞的效果很有氣勢~

(謎之聲:這杯很適合小米喔 XD) 小米我是努力的負二代

以威士忌為基底，加入八角、肉桂和柑橘果乾，這杯酒精濃度較高，溫和順口，適合男士們享用

最後吃完韓式料理或喝完調酒後，以冰淇淋作完美的ending，這跟華航商務艙專用的冰淇淋是同個廠商所供應的~

以上是我們的心得分享，小米第三次造訪FOND訪 韓國傳統豆腐鍋了，每次來都有不同的驚喜

而且餐點品質維持一致，喜歡吃韓式料理和調酒的朋友，來這裡可以一次滿足，小米推薦給大家~

👉FOND訪 韓國傳統豆腐鍋-竹北店營業時間地址

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🌟店家資訊：FOND訪 韓國傳統豆腐鍋-竹北店

🏠地址：新竹縣竹北市莊敬南路108號

☎電話：036580911

⏰營業時間：12:00–16:00,17:00–22:00

粉絲團：FOND 訪 韓國傳統豆腐鍋 – 竹北店

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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