奇野軒餅舖｜傳承三代的80年太陽餅老店，限時三天買一送一酥脆開吃！

說到台中伴手禮絕不能錯過太陽餅，近期新開幕的人氣【奇野軒餅舖】，是來自新竹傳承三代的太陽餅老店，擁有80多年的深厚製餅手藝，結合新竹和台中打造全新的風味，同時也沒有傳統糕餅的油膩負擔感，響應台中太陽餅文化節優惠活動，祭出限時三天買一送一的超佛優惠，趕快趁著這幾天活動來試看看吧!

❤️台中「太陽餅文化節」優惠活動❤️

10/20-10/22期間到店購買

（1）原味太陽餅 12 入禮盒買一送一（每人有限購量）

（2）其餘商品全享 9 折

（3）填寫 Google 評論送小禮物

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼新開幕的【奇野軒餅舖】位於台中市西屯區文心路三段，從捷運文心櫻花站旁步行3分鐘即可抵達，位在轉角處大大的白紅店面很顯眼，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【奇野軒餅舖】起家於新竹傳承至今已第三代，店內有別於傳統餅店的裝潢，以純白牆面搭上莫蘭迪色調，帶來時髦又明亮的氛圍感，展示台提供各式各樣的糕餅可選購，都是當天新鮮出爐的風味~

▼【奇野軒餅舖】禮盒包裝提供多入的選擇，可以依照送禮的需求搭配，質感的設計送人相當有面子。

菜單

【奇野軒餅舖】以結合傳統和新意的糕餅為主打，販售太陽餅、老婆餅、蛋黃酥、香妃酥、…等品項，提供單入和禮盒的方式可購買，10/20-10/22到店購買原味太陽餅 12 入禮盒買一送一，其餘商品也是全享 9 折優惠。

餐點介紹

太陽餅(素)💰50元( 葷)💰45元

▼它們家的太陽餅都是純手工揉製，打造出更加酥脆的層次感，搭配使用麥芽製作的香甜內餡，吃得時候還會有微微的牽絲，酥鬆中有著迷人的奶香，不會過乾過甜膩好喜歡!



▼太陽餅提供葷食和素食兩款口味，使用豬油製作的葷食太陽餅，多了一股濃郁的豬油香氣，口感上也更加的軟綿，素食太陽餅則結合滑順的奶油，甜甜的奶香很討喜~

芋頭酥💰55元

▼芋頭控不能錯過的芋頭酥，嚴選台灣在地的芋頭製成內餡，綿密中有著明顯的芋頭香，伴隨著軟糯的麻糬口感一級棒!

松子酥💰65元

▼身受家中長輩喜愛的松子酥，剖面可以看到滿滿的松子仁，讓整體的口感更加豐富，淡淡的奶味清爽耐吃!

香妃酥💰50元

▼外觀宛如是顆枕頭的香妃酥，表層撒上了滿滿的椰子粉，每一口吃得到椰子和奶酥香氣，忍不住就整顆吃光光了。

食用心得

喜歡吃太陽餅的吃貨要收藏這家，擁有80多年歷史的【奇野軒餅舖】，招牌太陽餅酥脆不甜膩的滋味，連家中的長輩們都相當滿意，另外芋頭酥、松子酥等表現也都不錯，好吃到整盒瞬間被全家給秒殺，這家厲害的伴手禮名單推薦給大家!

店家資訊

奇野軒餅舖

粉絲團：奇野軒餅舖 FB

地址：台中市西屯區文心路三段 74 號(捷運文心櫻花站旁)

電話：04-2312-5058

營業時間：8:00-20:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/