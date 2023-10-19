全台跑透透人氣排隊韓國美食推薦【首爾號行動餐車】石鍋拌飯/韓式火鍋/辣炒魚板年糕起司QQ麵/大醬鍋/部隊鍋/韓式豆腐海鮮鍋/開胃小菜；可先預訂再依約到餐車取餐(首爾號菜單)

全台灣第一台主賣『韓式料理』行動餐車"首爾號"

每天沒有 固定販售的地點。

明天在哪兒開賣？老闆會事先PO在 首爾號行動餐車粉專 、LINE社群及該縣市的許多臉書社團做公告

首爾號行動餐車

電話:0929-380-520

營業時間: 每日不同營業地點/販售時間也不同(請查看店家粉專公告)

營業地點: 每天公告在首爾號粉專

粉絲頁: 首爾號行動餐車

目前: 有3台(首爾號)在北中南各地快閃。

超有愛的老闆(台灣馬東石)還會不定期的率領員工到偏鄉或需要幫助的弱勢機構(環島義煮)暖心又暖胃韓式火鍋、美食

因身材有『台灣馬東石』大叔之稱首爾號行動餐車老闆

在小紫家鄉(台中)開了數家(韓式、 義式料理 )餐廳

紫尚未搬到北部生活前是常客；常與家人朋友相約內用(尤其是生日慶生用餐)CP值高高

我一直有在關注(首爾號粉專)行動餐車~每日出沒地點？

心中常期待...若首爾號來桃園快閃時離我住處不會太遠，我一定要衝一波買買懷念的家鄉好食韓式火鍋料理回味回味

(中秋這天)終於讓我等到啦!

先是看到老闆在在地美食社團分享『餐車』出沒處貼文

(中秋沒烤肉)決定晚餐不煮啦!來外帶回家好好回味一番

購買時小紫有詢問老闆首爾號『3台餐車』大都跑哪些地點？

回應: 一台固定跑中部地區(台中市區/海線/彰化居多) 一台跑(苗栗/新竹以北/到桃園) 另一台到處跑(南部/台北/新北)都有可能出沒。花東地區路程較遠(目前大都排環島義煮居多)老闆也期許未來能再新增首爾號行動餐車服務宜花東喜愛韓國美食饕客。

好康報報: 加入『首爾號』LINE@社群、在首爾號行動餐車消費送『小菜』任選1份

黃金泡菜/韓式泡菜/牛蒡絲/白玉蘿蔔片/海帶絲 5擇1

我選超懷念的好食『黃金泡菜』

這泡菜閃閃動人金黃色澤 不是加色素嘿!

這是使用紅蘿蔔+豆腐乳...等辛香調味料打成汁醃漬的包心白菜(泡菜)入口酸甜酸甜帶著淡淡蒜香；爽脆多汁超開胃

與台灣馬東石(老闆)多年不見!

除了來買晚餐也好想與其多聊幾句

聊聊彼此這些年工作辛苦之處與變化!

站餐車外的我；剛剛站遠遠的看老闆煮火鍋時

『肉片』似乎不是一片一片的夾放!

而是非常豪邁的夾進鍋中煮!

詢問後老闆回應: 行動餐車、拼的是一鍋一鍋現煮的速度、不能讓外帶客人等太久( 訂單多時)肉片沒時間一片片夾入鍋中煮，原則上他肉量只會多給『不會少給』

行動餐車賣的韓式餐食以外帶為主!

現場沒有擺放餐桌! 之前網路曾看到快閃某些地區(附近剛好有公園或桌椅)蠻多客人點餐後會請老闆煮好(不要裝袋)直接用火鍋紙湯碗裝盛~他們想現吃

若您也想『現場吃？』點餐時記得提前告知喔!

否則餐食煮好一律會以(外帶)模式裝盛。

點餐方式:

先打電話預訂或私訊( 首爾號粉專 )訂餐再依約定的『取餐時間』到餐車自取 知道首爾號(明天)擺攤地點後，可以)訂餐再依約定的『取餐時間』到餐車自取 也可直接來攤車(現場點餐)現場點餐若當時(訂單較多)等待的時間會稍久一點點(so可關注店家粉專)掌握行動餐車『出沒地點資訊』先訂餐 可事先預約訂餐截止時間: 當日16:00止

當天超過下午4點後(不再接當日預訂餐食)想吃~請現場排隊點餐喔!

有選擇障礙不曉得該點什麼吃？

可參考(下圖)首爾號人氣美食排行榜

首爾號MENU

2023-9/29拍攝，避免未來菜單內容或價格調整更新(僅供參考)

請以您現場點餐之『菜單』為準!有賣: 韓式辣炒魚板年糕/石鍋拌飯/部隊鍋/韓式火鍋/大醬鍋/辣醬鍋/小菜...

不敢吃辣者~部份餐食也可預訂『不辣』品嚐原味火鍋、大醬鍋湯頭、(不辣)石鍋拌飯及(原味)魚板年糕牛肉起司QQ麵

今天是新冠疫情後~大家等超久終於可群聚的『中秋烤肉佳節』

剛剛騎車來外帶一路上(超多民宅)門前飄著烤肉香

首爾號員工說: 今日現場排隊人潮明顯比平常少許多；前幾天出攤他是一鍋接著一鍋煮不停(超感謝有這麼多客人喜愛『首爾號』韓式料理餐食)早賣完就可早收攤回家陪家人

認識10多年、近年有『台灣馬東石大叔稱號』老闆

年紀輕輕創業至今+遇新冠疫情(被迫收掉數間餐廳)決定店舖交給資深員工去打理；自己主動出撃打造『韓國美食行動餐車』台灣各地趴趴GO

除了來購買!! 我也很想和好友們分享『首爾號』到底賣些什麼韓國美食？

這天~馬東石(老闆)站在餐車前一直忙著烹煮客人『預訂』的餐食! 沒多餘的時間和小紫久違敘舊話家常；心想(大仁哥)沒那麼早下班

於是小紫跟老闆說:我的餐可以晚一點再煮

他(預約訂單煮好後)可先煮給現場排隊客人~紫的餐最後再煮!

當點心、當正餐『魚板年糕炒QQ麵』超夯！

(客訂) 泡菜魚板年糕豬肉QQ麵

行動餐車(主打外帶) 烹煮時醬汁不會煮太乾『裝盒』讓客人外帶回家~醬汁剛好被年糕與QQ麵吸附=嘟嘟好的享食濃稠度!

想吃的更澎湃更夠味可以加價+年糕、起司或肉量加倍

這位客人+20元加起司(一份會加2片起司片)

泡菜魚板年糕豬肉起司炒QQ麵~光看就覺得回家起司融化肯定更香更夠味!

(下圖) 韓式泡菜豬肉火鍋

這不是我點的鍋物

小紫只是站遠遠(鏡頭拉近)隨機拍攝老闆製作餐食過程，就像剛剛所言(肉片)沒在數~都是豪邁的夾進鍋中烹煮

韓式火鍋 會附一碗『白飯』

若當天太多客人點食『石鍋拌飯』導致白飯提早使用完，店家會主動將『白飯』升級成『QQ麵』 麵與火鍋分開裝。

親子家庭 孩子不吃辣或家中長軰不吃辣

也可點『不辣』魚板年糕QQ麵、石鍋拌飯、原味部隊鍋、原味韓式豆腐系列火鍋、原味大醬鍋吃

(下圖) 原味石鍋牛豬雙拼拌飯

淋上拌飯特調醬汁~現場邊炒邊拌真香!

(下圖) 原味魚板年糕豬肉起司QQ麵

鍋物外帶包裝『麵與湯料』一定會主動分開裝盛；不用擔心店家會將『麵湯』裝在一起讓您開盒遇火鍋沒湯的冏況

老闆終於將預約訂單與現場訂單烹煮出餐完

大仁哥剛好下班快到家(此時請老闆可以)煮我點的餐食!

PS: 現場點餐若遇人多(付款時) 可詢問大約須等多久的時間？結完帳『留手機電話末3碼』您可先離開去買其它商品~等時間到『再回來』報末3碼取餐即可

哥說: 中秋沒烤肉要紫多點幾道小菜 (今晚加菜)吃豐盛一點

小菜系列單點50元/份 任選3樣優惠價100元

我點『海帶絲+韓式泡菜+白玉蘿蔔片』

對了~首爾號也有賣『罐裝小菜』每次出攤備貨有限! 建議您提前預約『訂購』一罐200元。一次買3罐優惠價500元

海帶絲 (素食可食）中規中舉、日式漬物味蕾(帶著芝麻香)

推~ 白玉蘿蔔片 (素食可食）

滋味類似廣式泡菜(糖醋醬汁)酸酸甜甜、餘味帶著話梅甘甜味! 非常爽口、脆口又多汁很開胃也很解膩解辣

韓式泡菜 酸脆配『石鍋拌飯』很可以

取餐時『餐具』放在餐車前方『MENU區』旁，記得自取

有一種餓叫『哥』很餓!

大仁哥剛剛電話中說: 今天工作忙到午餐沒吃(晚餐)他要吃2份餐

回到家~開吃嚕!

部隊鍋均附韓式泡麵

我想與大家分享裡頭到底有哪些料？沒倒紙湯碗、改用家中的大湯碗裝盛

辣味牛肉部隊鍋

外帶鍋物的『標準包裝方式』如下圖

鍋物的『韓式拉麵/泡麵』會另外用小紙碗裝(附的)起司片出餐時會放在泡麵上方

高麗菜、金針菇、韓國魚板、年糕、熱狗、火腿、秀珍菇、洋蔥絲...+『韓式辣醬、高湯、牛肉』大火開煮

不用到韓式餐廳用餐!

外帶~首爾號行動餐車美食『宅』家裡即可享用"韓味"料理

麵湯分開裝是為了避免(從餐車到拿回家開吃)時間距離拉太長、湯被麵體吸到乾(無湯)冏況so吃之前記得先夾半碗(韓國泡麵)泡入部隊鍋湯裡拌勻再開吃

外帶湯頭和老闆開的『 瑪西所韓式料理 』部隊鍋一樣

辣度嘟嘟好~很順口，不用專程回台中到餐廳內用在北部就可以吃到(好懷念)

牛肉肉質嫩口不會柴也不會太肥膩很入味!

我的晚餐(辣味)石鍋牛豬雙拼拌飯

不吃辣的話『有』原味石鍋拌飯可點食

每份石鍋拌飯真的都是在行動餐車內以『石鍋』烹煮!

小叮嚀: 店員有說~首爾號行動餐車(為迎合大部份客人享食喜好)製餐時石鍋拌飯不會有鍋粑! 若您喜歡吃帶著脆脆鍋粑(微微焦香)味蕾『點餐時』記得在菜單上註明『要鍋粑』

拌飯的配料有玉米粒/紅蘿蔔絲/洋蔥絲//牛蒡絲/海帶絲/黃金泡菜挺豐富的

辣味石鍋拌飯會加(韓國進口)正宗韓式辣粉及韓式醬料、拌炒

裝盒後還會放一片起司片

外帶的石鍋拌飯 無法像在餐廳內用時送到餐桌前再讓客人自拌

買外帶會在烹煮時就先將『飯與料拌勻』回家拆蓋即可開吃，拌飯辣度(微辣)拌飯搭著肉片吃挺香的

我喜歡吃帶著『鍋粑』香石鍋拌飯

放拌飯上方的『起司片』回家開蓋早已遇熱融在拌飯上方；沾裹著起司熔岩拌飯多了起司香更涮嘴

若您喜歡更濃郁(起司香氣)也可加價20元+起司片

無辣不歡者有一款『辣醬鍋系列』可點 食(聽說:辣醬鍋是大辣+較鹹的重口味湯韻)

『大醬鍋』有分原味與辣味兩種選擇! (均含白飯一碗)

我點(原味)黃豆海鮮+豬肉大醬鍋

首爾號每次出車會煮一大鍋白飯；因今天很多客人點『石鍋拌飯』電鍋內白飯已用完。

(候餐時)老闆有主動告知大家若點食『有附白飯的鍋物』他們都會主動升級換成『韓式泡麵』免加價。

點海鮮類鍋物通常海鮮會有蝦子、魷魚圈與切花魷魚

今天備的切花魷魚已用完so我點的大醬鍋裡頭會多補蝦子做替換

韓國大醬是以黃豆醱酵的『豆醬』又稱韓式味噌

『不吃辣的朋友』可以點(原味)大醬鍋吃

對了~大醬鍋還有附一顆『雞蛋』

火鍋基本配料和部隊鍋差不多、蝦子有新鮮、湯頭帶著豆醬回甘湯韻蠻好喝的

鍋物都是使用韓國不倒翁拉麵烹煮

『麵、湯』煮好會分開包裝

回家記得『趁熱』將老闆說的QQ麵放進大醬鍋湯內與食材mix拌勻再開吃

每次逛夜市都好想點一份『辣炒年糕吃』又很怕踩雷

難得這次『首爾號行動餐車』快閃桃園據點~不像之前在大園或青埔高鐵(離我超遠) 我終於可以在異鄉點食心心念念家鄉餐廳招牌美食『韓式辣炒魚板年糕』啦!

這份我有+50元加牛肉~呷卡澎湃ㄝ

韓式辣炒魚板年糕+加價『加肉』牛肉份量給不少捏

韓國年糕炒的很入味、表層沾附起司香口感軟中帶Q(我好愛)

吃魚板就是要邊吃邊沾佐醬最夠味

如果您想要更有飽足感！

可以直接點『含』QQ麵的炒魚板年糕QQ麵系列吃

我們晚餐有點部隊鍋、大醬鍋與石鍋拌飯

這份『韓式牛肉辣炒魚板年糕』我是點來當配飯炒物~牛肉香又嫩~真夠味!

2023-6月TVBS『一步一腳印、發現新台灣』節目

有專訪『首爾號行動餐車』

想知道"台灣馬東石"大叔創業故事(點我)查看

蕭老闆從以前開餐廳至今；因之前事業版圖擴展太快(巔峰時期)曾集資開了12家『義式與韓式餐廳』到現在仍有一堆債務在身，他(感念)當年遇困境早產兒子曾受家扶中心協助度過難關! 現在雖然仍揹一身債，但他也想盡一己之力『回饋社會』

發願開始(環島義煮巡迴之計畫)

加上許多客人與善心人士熱心公益、共襄盛舉

樂捐認購愛心餐券『首爾號行動餐車』才能定期到偏鄉和台灣各地弱勢單位『免費烹煮』韓國料理溫暖義煮地區民眾的胃 。溫暖他人心與胃的那種感動是『環島義煮』最可貴的收穫! 老闆盼望的是自己心中埋下『善』的種子、將來兒子長大後也能當個『善良』有愛心的人

靠(台灣馬東石)一人微薄之力是無法達成『環島義煮之計劃』

首爾號希望能募集更多『愛心人士』認購『愛心餐』每份150元，1+1=2將小愛化為大愛才能繼續到偏鄉和更多需要幫助的弱勢單位(義煮)熱騰騰韓式美食(韓冬送暖)

首爾號除了全台跑透透快閃營業外

公司、企業團體若有韓國美食『活動包場、園遊會』需求均可電洽 0929-380-520連絡(馬東石/蕭老闆) 接洽在異鄉買吃到懷念(韓食)家鄉味~好滿足!真開心

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