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高雄健康餐盒【微風舒舒 輕食餐盒】質感美味與營養兼具的高雄便當店！蜜香烤雞腿與酸菜鱸魚大推薦！高雄文化中心美食｜高雄健康便當餐廳｜高雄輕食便當｜高雄便當推薦

2023-10-19 13:46:23 茉莉小姐 人氣：108
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窩客好文

茉莉小姐

發表篇數：142篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 苓雅區

造訪商家：微風舒舒 輕食餐盒
phone09-8266-8182
place高雄市苓雅區光華一路130號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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微風舒舒 輕食餐盒 高雄健康餐盒推薦

微風舒舒輕食餐盒39.jpg
健康餐盒、輕食餐盒選擇越來越多了，雞腿飯、排骨飯、焢肉飯吃膩了嗎？少油少鹽低負擔的輕食便當正當道。某Ｋ前兩個月開始在文化中心商圈工作，我常上網搜尋附近的輕食餐盒，請他下班順便買回家，這家微風舒舒 輕食餐盒主食肉類特別的烹調設計，蔬菜質感好，清爽不寡淡中能吃到食材原味，值得推薦。


 

微風舒舒 輕食餐盒

地址：高雄市苓雅區光華一路130號（googlemap導航

訂購方式：
電話預約 0982 668 182
LINE私訊訂購 → 點這裡
Uber Eats →
Foodpanda → 點這裡

營業時間：11:00～13:30，16:00～19:30，週六週日公休

FB https://www.facebook.com/susubentobox

IG https://www.instagram.com/susu_bentobox/

★更多更新更快的美食生活分享！
FB https://www.facebook.com/jasminelady
IG https://www.instagram.com/jas1638/

微風舒舒 輕食餐盒 地址位置

微風舒舒輕食餐盒09.JPG
微風舒舒輕食餐盒01.JPG
微風舒舒 輕食餐盒就在苓雅區文化中心商圈，光華路上靠近四維路口，這邊附近中午上班族訂購的很多。特別要注意一下，他們周末沒有營業喔！


 

微風舒舒 輕食餐盒 訂購方式

微風舒舒輕食餐盒10.JPG
微風舒舒 輕食餐盒有提供電話預約、LINE私訊訂購，也有配合、Foodpanda外送平台。


 

微風舒舒 輕食餐盒 店內環境

微風舒舒輕食餐盒04.JPG
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店家設計的招牌形象是海灘、南島度假風情，店名微風舒舒正好呼應情境，希望在日理萬機繁忙工作中，享受偷得浮生半日閒的愜意放鬆。



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店內有三組簡單的座位，如果要在現場內用也可以。



微風舒舒輕食餐盒08.JPG
還有展示它們料理使用的進口食材，義大利製造原裝進口，榮獲 ISO9002 品質認證的安柏橄欖油，義大利進口 SOSALT純天然海鹽，這幾款商品我在進口超市裡看過，比我們自己在家煮使用原料等級更好耶！



微風舒舒輕食餐盒07.JPG


 

微風舒舒 輕食餐盒 菜單價格

微風舒舒輕食餐盒03.JPG
微風舒舒菜單.jpg
微風舒舒 輕食餐盒的菜單種類不多不少，雞鴨魚肉都有，想要飲食控制的人，可以選擇半飯或把全部的飯換成蔬菜，菜單上的蕎麥麵目前暫停供應，依我們近期常吃各家不同輕食餐盒的經驗，微風舒舒 輕食餐盒用料好、質感美味真的吃得出來。


 

微風舒舒 輕食餐盒 美味餐點推薦

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這天帶了四款店內招牌熱門口味回家，以前看到這種植纖餐盒，我們第一個印象是覺得可能吃不飽，微風舒舒 輕食餐盒比表面上看起來容量更深，飯比想像中多，蔬菜有上下兩層，對我們這種食量偏大的人來說，吃完覺得剛好九分飽，符合「輕食」設定，一般食量普通的女生可以吃得飽，重點是飽得舒服不油膩，清爽無負擔


 

蜜香烤雞腿

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這款蜜香烤雞腿是我個人喜愛第一名，把日式燒肉醬汁運用在雞腿上，鹹甜有味不膩，雞腿肉彈性多汁口感掌握得很好，雞皮香Ｑ好吃不過肥，非常ㄕㄨㄚˋ嘴，吃完意猶未盡啊！


 

酸菜鮮鱸魚

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微風舒舒輕食餐盒29.JPG
以為輕食餐盒都是寡淡無味的嗎？馬上來這款「酸菜鮮鱸魚」刷新你的印象！平時喜歡油炸物、大魚大肉的某Ｋ也被它收服。
無刺鱸魚排大塊扎實，吃得到魚肉原味，上面灑滿微辣微酸的酸菜，一點點辛香超級開胃，非常好下飯，鹹度剛好點到為止，能滿足挑剔的味蕾又不留負擔。


 

法式烤鴨胸

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原味鴨胸與迷迭香一同烤至恰到好處的熟度，撒上柚子鹽來個法式與日式美味合璧，鴨皮的彈性與香味滿溢口中，如果你是擔心吃不飽的人，推薦可以點這款烤鴨胸，有嚼勁的鴨肉適合慢慢品味，越嚼越多汁，不知不覺中就達到細嚼慢嚥的效果，慢慢吃越有飽足感。


 

桂花嫩雞胸

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意想不到的清甜桂花香與舒肥嫩雞胸的組合，舒肥雞胸我也吃過不少（囤在冰箱很方便，退冰即食），微風舒舒 輕食餐盒的舒肥雞胸口感嫩而不生、熟而不柴，拿捏得不錯，市面上少見的桂花口味淡淡清香、爽口宜人。


 

紫米飯

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微風舒舒 輕食餐盒米飯口感Ｑ彈微黏，紫米香氣十分迷人，連冷吃都好吃，我們很喜歡。



微風舒舒輕食餐盒35.JPG
我們把桂花嫩雞胸餐盒的米飯換成蔬菜，雞胸底下就是高麗菜和季節綠葉蔬菜，提供給飲食控制的朋友更多選擇。


 

高質感好吃的配菜

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餐盒配菜上層有五種配菜，顏色繽紛，秀色可餐，樣樣都不馬虎，像玉米筍不是單純的水煮，吃起來略帶柴魚風味，洋蔥炒菇兩種食材口感與香氣結合。



微風舒舒輕食餐盒37.JPG
下層還有高麗菜綠色蔬菜，特別想提一下他們的高麗菜，坊間很多健康餐盒或水煮便當，都把高麗菜煮到口感偏爛而無味（也許是選料的問題，比方進口高麗菜沒有台灣產的好吃），微風舒舒 輕食餐盒的高麗菜吃起來是脆甜的，少油少鹽也可以做到美味不打折扣。



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櫛瓜新鮮多汁。



微風舒舒輕食餐盒31.JPG
玉子燒表面點綴了紅椒粉（不辣）增添香氣與層次感。



微風舒舒輕食餐盒33.JPG
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我們最近吃健康餐盒的次數比傳統便當的頻率高出許多，不是想減肥，而是吃完之後身體的感覺真的差很多，沒那麼油膩飽脹，不會吃完很快就想睡，吃得清爽一點，身體會給你更多好的反饋。微風舒舒 輕食餐盒算是我們吃過的健康餐盒中，質感與美味度不錯，會一直想回購的，推薦給大家嚐試看看。
 




#高雄健康餐盒
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