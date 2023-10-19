

每週平日會固定一天，在兒子放學後，帶他去亞東科大桌球社，和大哥哥大姊姊們一起練桌球。老婆下班後，就直接搭捷運來找我們。我們再一起，回新莊吃晚餐，或是，就近在亞東科大附近用餐。這間NU PASTA，位在亞東科大後門對面巷口，老婆之前經過店門前看了好幾次，對它頗有興趣。但由於其店外觀，看起來像是中高價餐廳（其實餐點相較還算是平價），加上我們平日晚餐都吃得很日常，吃完後又得回新莊，就一直尚未光顧過它。

最近某日，兒子在亞東練完球後，我對母子倆說，晚餐就來吃這家NU PASTA吧～

一走進店內，兒子就對我說：「今天是平日啊！而且也晚上7點了，還要回新莊，怎會來吃看起來很不錯的餐廳？」

他停頓想了一下，又接著說：「今天也不是誰的母難日啊！」

我則淡淡的回：「今天不是母難日，是父難日！」

老婆聽到後，狂笑。兒子則一臉茫然樣~

我接著說：「是我和妳媽結婚的日子，也是我苦難的開始，所以是父難日...」

語畢，兒子忽豁然開朗，母子倆個笑不停~

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▲「NU PASTA（板橋亞東店）」店外觀

位於捷運亞東醫院站不遠，

亞東科大後門對面巷口。

外觀很醒目～







▲店外牆為整面玻璃牆

散發出中高價的異國料理餐廳氣氛

（其實餐點相較還算是平價）







▲用餐環境

寬敞舒適、簡潔明亮，

帶點時尚感的格局，

不會有壓迫感。

我們造訪時雖沒客滿，

但在非商業大樓區的巷內，

又是平日晚餐時段，

用餐人數也不算少～







▲牆上圖繪

充滿著綠意盎然的綠葉圖繪，

讓人感到放鬆與自在~







▲菜單，豪華雙人套餐







▲菜單，套餐升級、義大利麵、焗飯







▲菜單，義式燉飯、披薩

還有飲品...等其它項目，

在這就不一一放上。







▲送餐機器人

螢幕頭像是可愛貓咪，

身著牛仔圍裙，

看起來很逗趣。







▲雖然兒子也在其他地方，

看過送餐機器人，

但還是覺得很新奇。

*這裡不是每項餐點，

都使用送餐機器人，

當天像是熱湯類的，

或是人力許可下，

是由服務人員送來~







▲美食上桌

〝雙人豪華套餐(759元)，套餐內容我們挑選如下：

墨西哥辣味脆皮炸雞義大利麵、青醬香酥嫩雞焗飯、黃金酥炸嫩豆腐、酥皮奶香雞肉濃湯(+20元)、義式番茄蔬菜湯(+10元)、法式經典布蕾、NU冰淇淋、泰式奶茶(+5元)、錫蘭紅茶時尚瓶(+15元)

另又點了一份〝瑪格麗特羅馬披薩(219元)〞。







▲錫蘭紅茶時尚瓶

不小一瓶







▲墨西哥辣味脆皮炸雞義大利麵

滑順Q彈的義大利麵，

加入墨西哥醬的獨特香氣與些微辣度，

再與特製番茄糊、起司絲...等融合，

搭上外皮酥脆肉質嫩口的脆皮辣味炸雞，

以其價位而言，

口感風味還不錯。







▲黃金酥炸嫩豆腐

酥香嫩口，

頗不賴～







▲義式番茄蔬菜湯

當天餐點中，

較不合我口味的一道。



▲長方形的〝瑪格麗特羅馬披薩〞

餅皮薄偏厚，

口感脆中帶嚼勁，

搭配特製的醬料、番茄片、羅勒葉、起司...等，

雖簡單也不令人驚豔，

但好吃～







▲酥皮奶香雞肉濃湯

酥皮＋奶香醇郁的雞肉玉米濃湯，

一向是母子倆所喜愛的湯品～







▲青醬香酥嫩雞焗飯

青醬與起司焗烤香氣十足，

吃完又有飽足感，

是比較符合我喜好的一道。







▲法式經典布蕾、NU冰淇淋

法式經典布蕾，

和一般布丁吃起來就明顯不同，

這散發濃郁牛奶香醇的口感。

冰淇淋也很不錯吃~



▲母子倆開心的留影

我後來才知道，

NU PASTA是一家，

主推義大利麵、焗飯、燉飯、手工茶飲、創意小點的連鎖品牌。

（我必須承認，這類型的店家，一直不是自己熟悉的領域）

看了各分店的評價，

大多都還不錯。

像這間板橋亞東店，

有2千多則網路評論，

平均4.3星。

我們一開始看到店外觀，

原以為會是間中高價位的異國餐廳，

沒想到價位約才兩三百元左右。

餐點說不上相當出色，

但也不錯吃，

沒收服務費，

用餐時間在客滿時為90分鐘（沒客滿無限時），

以價位來說，

環境、餐點、CP值，

綜合平均後的感受，

是一間頗不錯的店。



【營業時間】11：00～21：00

【地 址】新北市板橋區南雅南路二段144巷2號

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