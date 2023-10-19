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﹝新北市板橋﹞NU PASTA　星級感受、平價消費，數十種義大利麵、焗飯、燉飯的選擇，還有可愛的貓咪送餐機器人　／板橋亞東店／捷運亞東醫院站美食／亞東科大美食／板橋義大利麵

2023-10-19 14:54:26 阿發的簡單幸福 人氣：114
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：896篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：NU PASTA（板橋亞東店）
place新北市板橋區南雅南路二段144巷2號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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NU_PASTA-all.jpg
每週平日會固定一天，在兒子放學後，帶他去亞東科大桌球社，和大哥哥大姊姊們一起練桌球。老婆下班後，就直接搭捷運來找我們。我們再一起，回新莊吃晚餐，或是，就近在亞東科大附近用餐。這間NU PASTA，位在亞東科大後門對面巷口，老婆之前經過店門前看了好幾次，對它頗有興趣。但由於其店外觀，看起來像是中高價餐廳（其實餐點相較還算是平價），加上我們平日晚餐都吃得很日常，吃完後又得回新莊，就一直尚未光顧過它。
最近某日，兒子在亞東練完球後，我對母子倆說，晚餐就來吃這家NU PASTA吧～
一走進店內，兒子就對我說：「今天是平日啊！而且也晚上7點了，還要回新莊，怎會來吃看起來很不錯的餐廳？」
他停頓想了一下，又接著說：「今天也不是誰的母難日啊！」
我則淡淡的回：「今天不是母難日，是父難日！」
老婆聽到後，狂笑。兒子則一臉茫然樣~
我接著說：「是我和妳媽結婚的日子，也是我苦難的開始，所以是父難日...
語畢，兒子忽豁然開朗，母子倆個笑不停~
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NUPASTA01-店外觀.jpg
NU PASTA（板橋亞東店）」店外觀
位於捷運亞東醫院站不遠，
亞東科大後門對面巷口。
外觀很醒目～

NUPASTA02-整面玻璃牆.jpg
店外牆為整面玻璃牆
散發出中高價的異國料理餐廳氣氛
（其實餐點相較還算是平價）

NUPASTA03-用餐環境.jpg
用餐環境
寬敞舒適、簡潔明亮，
帶點時尚感的格局，
不會有壓迫感。
我們造訪時雖沒客滿，
但在非商業大樓區的巷內，
又是平日晚餐時段，
用餐人數也不算少～

NUPASTA04-牆上圖繪.jpg
牆上圖繪
充滿著綠意盎然的綠葉圖繪，
讓人感到放鬆與自在~

NUPASTA05-菜單-豪華雙人套餐.jpg
菜單，豪華雙人套餐

NUPASTA06-菜單-套餐升級義大利麵焗飯.jpg
菜單，套餐升級、義大利麵、焗飯

NUPASTA07-菜單-義式燉飯披薩.jpg
菜單，義式燉飯、披薩
還有飲品...等其它項目，
在這就不一一放上。

NUPASTA08-送餐機器人.jpg
送餐機器人
螢幕頭像是可愛貓咪，
身著牛仔圍裙，
看起來很逗趣。

NUPASTA09-覺得新奇的兒子.jpg
雖然兒子也在其他地方，
看過送餐機器人，
但還是覺得很新奇。
*這裡不是每項餐點，
都使用送餐機器人，
當天像是熱湯類的，
或是人力許可下，
是由服務人員送來~

NUPASTA10-美食上桌.jpg
美食上桌
〝雙人豪華套餐(759)，套餐內容我們挑選如下：
墨西哥辣味脆皮炸雞義大利麵、青醬香酥嫩雞焗飯、黃金酥炸嫩豆腐、酥皮奶香雞肉濃湯(+20)、義式番茄蔬菜湯(+10)、法式經典布蕾、NU冰淇淋、泰式奶茶(+5)、錫蘭紅茶時尚瓶(+15)
另又點了一份〝瑪格麗特羅馬披薩(219)〞。

NUPASTA11-錫蘭紅茶時尚瓶.jpg
錫蘭紅茶時尚瓶
不小一瓶

NUPASTA12-墨西哥辣味脆皮炸雞義大利麵.jpg
墨西哥辣味脆皮炸雞義大利麵
滑順Q彈的義大利麵，
加入墨西哥醬的獨特香氣與些微辣度，
再與特製番茄糊、起司絲...等融合，
搭上外皮酥脆肉質嫩口的脆皮辣味炸雞，
以其價位而言，
口感風味還不錯。

NUPASTA13-黃金酥炸嫩豆腐.jpg
黃金酥炸嫩豆腐
酥香嫩口，
頗不賴～

NUPASTA14-義式番茄蔬菜湯.jpg
義式番茄蔬菜湯
當天餐點中，
較不合我口味的一道。

 

NUPASTA15-瑪格麗特羅馬披薩.jpg
長方形的〝瑪格麗特羅馬披薩〞
餅皮薄偏厚，
口感脆中帶嚼勁，
搭配特製的醬料、番茄片、羅勒葉、起司...等，
雖簡單也不令人驚豔，
但好吃～

NUPASTA16-酥皮奶香雞肉濃湯.jpg
酥皮奶香雞肉濃湯
酥皮＋奶香醇郁的雞肉玉米濃湯，
一向是母子倆所喜愛的湯品～

NUPASTA17-青醬香酥嫩雞焗飯.jpg
青醬香酥嫩雞焗飯
青醬與起司焗烤香氣十足，
吃完又有飽足感，
是比較符合我喜好的一道。

NUPASTA18-法式經典布蕾NU冰淇淋.jpg
法式經典布蕾、NU冰淇淋
法式經典布蕾，
和一般布丁吃起來就明顯不同，
這散發濃郁牛奶香醇的口感。
冰淇淋也很不錯吃~

 

NUPASTA19-留影.jpg
母子倆開心的留影
我後來才知道，
NU PASTA是一家，
主推義大利麵、焗飯、燉飯、手工茶飲、創意小點的連鎖品牌。
（我必須承認，這類型的店家，一直不是自己熟悉的領域）
看了各分店的評價，
大多都還不錯。
像這間板橋亞東店，
2千多則網路評論，
平均4.3星。
我們一開始看到店外觀，
原以為會是間中高價位的異國餐廳，
沒想到價位約才兩三百元左右。
餐點說不上相當出色，
但也不錯吃，
沒收服務費，
用餐時間在客滿時為90分鐘（沒客滿無限時），
以價位來說，
環境、餐點、CP值，
綜合平均後的感受，
是一間頗不錯的店。

【營業時間】11002100
【地　　址】新北市板橋區南雅南路二段1442

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