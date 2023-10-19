比歡迎光臨來的親切...這次來推薦一家溫暖又會讓人充電的Cafe。

言謝咖啡Thank U Cafe

為什麼取名言謝咖啡是因為店家老闆姓謝，因為一路走來要感恩的太多太多所以乾脆簡單直接的表達心意就叫”言謝咖啡。

進門的門把居然是咖啡機上面的沖煮把手，老闆還說忙不過時可以直接拿這個來用🤣。

這家咖啡店雖然不是很大，但空間讓人覺得舒服放鬆，白色系的裝潢柔和的燈光木製的桌椅及一組沙發給人無限溫馨又溫暖的感覺。

這桌子O型環的設計是以防裂痕擴大，工法很細緻很有味道。

我喜歡吧台位置，看著老闆細細的手沖咖啡的過程很療癒，預先訂位比較好因為座位真的不多。

老闆是個喜歡專研咖啡也能把咖啡玩出新層次的咖啡師，每天都在喝咖啡不如就賣個咖啡把店裡裝潢成家的感覺，讓忙碌的人可以在此停留一會，放鬆一下充個電思考會更不一樣。

老板與老板娘夫婦原本大多在各大市集擺攤，因緣際會在新竹開店每天台北新竹往返開店好有毅力喔！

這個音響很特別是在日本購買的聽說還有一個女主唱但當時沒有買下來現在是個小遺憾。

樂隊的表情動作刻畫的很細緻隨著音樂會一起擺動著。

這個黑膠是店家從學生時代購入的，保存到現在保養的也太好了吧！

黑膠照片音質聽起來很舒服很療癒。

言謝咖啡提供自家新鮮烘焙的精品咖啡及特色的咖啡豆及甜點，對咖啡的每個細節及層次很有自己的原則及要求。

這個燈具的裝潢也太妙了，鳥兒在上頭停歇就像人累了也是要找地方休息一下。

那一起來看Menu:

來喝咖啡也是要遵守店家的規則各自安好很重要

精品咖啡$369可選三種不同味道咖啡豆的來試試很不錯喔！

入門款咖啡

每個咖啡豆子都是店家精挑細選的。

美式、拿鐵咖啡

其他特別飲品

國寶花草茶店家蠻推薦的

乳酪蛋糕及特別的阿芙卡多

闆娘手作甜點

也有鹹食的選擇：

☕哥倫比亞薇拉省 極光莊園 Sidra

這款酒感比較重水果都是偏酸會發酵的，草莓優格、柑橘、花香、芒果是一款有著花香香草的咖啡。

咖啡也會因為杯子的特性不同，香氣與口感更為豐富原來咖啡這麼多花樣啊。

果露氣泡咖啡

咖啡由淺到濃郁香氣呈現果露清甜豐富層次夾帶微酸微甜的滋味，咖啡+氣泡水再加果露，清爽無比三者搭配有不同的層次蠻好喝的。

🍮香草籽焦糖布丁

香草籽淡淡的香氣細緻柔和的嫩口布丁，而上頭的焦糖是苦味比較重的，先苦後者甜味會慢慢散開很大人風格的布丁。

原味重乳酪蛋糕

好細緻的口感像雪糕般滑順，淡淡cheese cake的味道我個人蠻愛的。

酒漬葡萄重乳酪蛋糕

微冰凍所以要放一下在食用，淡淡酒香與堅果味道蛋糕滑順細緻不甜膩 。

🍋檸檬老奶奶

清新的甜味膨鬆的蛋糕體不會過於濕潤，上頭糖霜淡淡檸檬酸微甜。

👉鹹派

酥鬆的派皮裡頭的培根德式腸鹹度剛剛好，搭飲品有折扣。

暖暖的一家咖啡店不為別的，只給大家一杯好咖啡裡頭的層次滋味就自己來才能知道。

☕言謝咖啡Thank U Cafe

👉新竹市香山區經國路三段92巷29號1樓

👉0968 103 360

📴週一公休

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