台中飲料新開幕！這間「茶海CHA Hi」從魚編6年多前開始當部落客時，就是他們家的忠實粉絲。每買必點他們家的招牌「茶海仙草饌拿鐵」，以300條手抖現切仙草絲，搭配仙草甘茶與香濃義美鮮奶，喝起來滑順咕溜又涮嘴，是在其他飲料店都喝不到的特殊口感！最近新推出的「白蔗青」，更是以100%甘蔗原汁結合招牌青茶，清甜解渴也很解膩喲～

台中飲料｜茶海美村南店位置與環境

由南投草屯起家的「茶海CHA Hi」，目前在南投有草屯總店、大觀旗艦店兩間門市，在台中則有嶺東店、大明店與這個月剛開幕的美村南店。我們來訪這天剛好遇到歡慶開幕的活動，人潮多到快要排到馬路上了呢～

這裡位在美村南路與高工路交叉口附近，可以說是台中南區的飲料店一級戰區，去年魚編就住在這附近，常常光是要買飲料就有選擇障礙了；沒想到搬家後將近一年，就迎來茶海新分店開幕，私心希望老闆展店能再快一點呀XD

整體品牌形象也全面升級，由以往暗色系的門面，轉變為清新明亮的風格；茶海美村南店本身有提供外送，外送距離與低消可洽詢確認，使用線上點餐平台更方便，不定時還會有優惠哦！

台中飲料｜茶海菜單

這裡提供茶海菜單給你們參考，目前有分為六大系列，初次嚐鮮的朋友可以試試「經典茶海」系列，接下來天氣慢慢變涼了，也有熱飲專區能夠選擇；配料的選擇則有九種，其中手切仙草絲更是獨家招牌，咀嚼控可別輕易錯過。

台中飲料｜茶海｜茶海仙草饌拿鐵

身為仙草控的魚編，在吃過他們家的手切仙草絲後，就再也回不去了！單純的仙草甘茶沒有什麼口感，大多數飲料店的仙草凍又切得特別大塊，時常吸個老半天，發現仙草凍還卡在杯底超掃興；而手切仙草絲的風味與口感兼具，讓人一喝就愛上～

製作過程也很療癒，300條現切仙草絲手抖入杯，充滿凍感與膠感的質地極富延展性，就不難想像口感有多麼滑嫩了！一條條Q彈咕溜的仙草籤，吃起來更沒有阻力，甚至幾近入口即化，完美地與拿鐵融為一體。

再倒入搭配仙草甘茶與香濃的義美全脂鮮奶，Q滑爽口又不失甜蜜，從杯身側面看起來還有如潑墨般的超美花紋漸層，不過消融的速度很快，想拍照打卡的話記得手腳要快哦～

台中飲料｜茶海｜粉條拿鐵

不少咀嚼控最愛的粉條拿鐵，以紅茶拿鐵作為基底，豪邁地加入將近半杯的粉條，整杯拿起來頗有份量，而且也帶有美麗的漸層。

紅茶拿鐵有著鮮奶的絲滑，以及紅茶充份發醇後的飽滿香氣，再搭配上Q彈有勁的粉條，讓人忍不住愈吸愈涮嘴，喝起來也很有飽足感呢！

台中飲料｜茶海｜鮮果柚柚

鮮果柚柚也是多年來長駐熱銷排行榜的品項，這杯是以青茶為基底，搭配滿滿果粒，並加入綠茶凍，增添茶香與Q滑口感，層次感特別豐富！

以甜度來說，魚編會建議甜度可以選擇微糖到半糖左右，果香的酸甜風味會比較容易被襯托出來，怕酸的朋友接受度也很高～

溫順茶香之中還帶有葡萄柚果酸與甜度，咕溜的綠茶凍，也讓整體的口感更加清爽好喝！

台中飲料｜茶海｜白蔗青

近期新推出的白蔗青，是以100%鮮榨甘蔗原汁結合招牌青茶，甜度設定是固定的，由於甘蔗本身就有甜度，又不會掩蓋青茶的茶香，喝起來清甜消暑、也很解膩喲～

魚編從最一開始的嶺東店、三年前開幕的大明店，到最新的美村南店一路喝到現在，茶海仙草饌拿鐵還是多年來的最愛！不論是想追求最純粹的原萃茶韻，或是沁酸微甜的鮮果系列，甚至奶香醇厚的風味，在茶海都能滿足；重點是配料種類豐富多元，用料更是裝好裝滿超實在，分享給喜歡喝飲料的朋友喲～

茶海-美村南店

營業時間：10:00–22:00

電話：04 2260 1818

地址：台中市南區美村南路247號

臉書：www.facebook.com/CHAHi.tw

IG：www.instagram.com/chahi_tw/

茶海-大明店

營業時間：10:00–22:00

電話：04 2487 5757

地址：台中市大里區大明路261號

茶海-嶺東店

營業時間：10:00–22:00

電話： 04 2380 0202

地址：台中市南屯區忠勇路43號

茶海-草屯總店

營業時間：10:00–22:00

電話： 04 9230 7878

地址：南投縣草屯鎮中山街224號

茶海-大觀店

營業時間：10:00–22:00

電話：04 9230 1888

地址：南投縣草屯鎮中正路779號