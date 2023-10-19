火鍋連鎖店最知名就是樂多多集團旗下

『 肉多多火鍋 』

全台高達50幾家門市

堪稱台灣火鍋第一品牌

近期肉多多大變身

4月份起全台門市店開放宵夜場時段(百貨門市店除外)

並推出桌邊湯底現炒服務

爆炒招牌石頭湯/爆炒蒜頭雞白湯/爆炒川府麻辣湯

還提供自助蔬食吧.麵食.霜淇淋/冰淇淋.飲品

新上線肉品 熟成肉肉元宇宙

推出濕式熟成霜降牛.濕式熟成牛腹肉.濕式熟成板腱牛

西班牙橄欖豬. 洽富氣冷雞

當天用餐門市為高雄三多店

位於三多路新光三越12樓

營業時間:

平日 12:00~15:30 17:30~22:00

假日 11:30~22:00 (最後點餐20:30)

高雄三多店為百貨門市,無提供宵夜場次唷!

菜單~提供單人.雙人.三人套餐可選擇

線上菜單

拍照打卡小幫手

💗最新活動內容:

(1) 人物拍照指定愛心手勢

(2) 錄或拍下 ~下述任一套餐

剝蝦服務,炒鍋畫面,25~35oz大肉盤,海陸饗宴,海陸爆擊,浮誇肉蛋糕

hashtag”#XX市火鍋” EX：#高雄市火鍋

#免費招待海陸好禮一份😍實在太膨湃啦

並 IG:＠twrododo_hotpot /FB: @rododohotpot

於IG發文,贈濕式熟成牛腹肉150g+蛤蜊20顆

於FB發文,並鼓勵留言肉多多一句話,贈西班牙橄欖豬150g+小白蝦6隻

❖ 活動注意事項 ❖

🔹活動需搭配點上述任一指定餐點

🔹需錄製指定手勢照片+餐點短影音,並主動出示貼文

🔹上述任一指定餐點可對應乙次參加活動兌換

🔹全台肉多多門市內用適用。

🔹FB發文、IG發文僅可擇一發佈

🔹每日數量有限,可提前訂位

🔹本活動與品牌其他優惠活動恕不併行,敬請見諒

我家迪迪比愛心💗,指定愛心手勢對他來說有點難

對大人來說很簡單,可以請服務人員示範唷!

只要比指定愛心就送優惠,大家趕緊💗起來~~

兒童計費:

90cm以下 免費

91~140cm 酌收150元蔬食自助吧費用(不可抵單點)

141cm以上,以成人計價 268元

用餐環境

我們的用餐位置~超棒的視野

另一區視野極佳的座位區,為單人或雙人用餐

現場帶位還是以桌型座位為主

蔬食自助吧區~高達35種蔬食無限享用

有高麗菜.青江菜.金針菇.絲瓜.白精靈菇.香菇.杏鮑菇.玉米.木耳...等

多樣火鍋料

麵食類~蒸煮麵.刀削麵.手工拉麵

王子麵.滷味寬麵

小叮嚀:大家愛護地球,不要浪費食物唷!

食材過剩需酌收100元/位

飯類提供豬油拌飯及肉燥飯

滿滿的黃金粹滷,

愛吃肉燥的朋友一定要吃好吃滿

內含豬肉跟牛肉,不吃牛的朋友要留意一下唷~

架上還有油麵筋,油條,豆皮,冬粉

醬料區~

川府椒麻醬.泰式燒雞醬.岡山豆乳醬.日式胡麻醬.沙茶醬.日式香檸柚汁

蒜泥.白蘿蔔泥.洋蔥.辣椒.蔥花.醋.醬油.香油

豬油拌飯專用醬油

飲品區~

芭樂汁.烏梅汁.楊桃汁.茉莉綠茶

現萃茶.奶類及咖啡類

汽水區

冰淇淋提供泰國知名品牌~明果

口味有黃金榴槤.熱帶椰子.芒果騷莎.白玉荔枝

冰沙及霜淇淋區

霜淇淋提供香蕉牛奶.北海道牛奶及綜合口味

肉多多每2個月就會更換口味,讓消費者每次吃都能嘗鮮

可用霜淇淋酥杯或用碗盛裝

喜歡加配料的朋友,有棉花糖.葡萄乾及黑糖糖漿可添加

冰沙有奶茶及冬瓜檸檬口味

牆上有肉品食材產地說明,讓消費者吃得安心放心

加入會員可集點,填寫問卷送優惠

壽星生日當月到店消費,贈送肉蛋糕乙份

📣 5點積分可兌換麻辣鴨血豆腐乙份

💥會員點數攻略👉樂多多會員限定

只要新加入的會員,旗下品牌都有專屬見面禮

肉多多『肉烈歡迎』大方直接送一盤肉(豬或雞)

用餐消費每100元即可集1點,集滿5點就有肉品/海鮮可換

點數60天內至集團旗下餐飲再次用餐,

點數可再展延60天,超棒又貼心的會員回饋機制喔!

線上菜單

涮牛肉只要5~7秒就能吃到美味

貼心的濕紙巾.牙線棒.鹽糖

餐桌擺設

肉盤架及菜盤(自助吧用)

湯匙及漏勺

肉燥飯果然是小朋友的最愛,

湯底都還沒上桌我家迪迪就吃完一碗

豬油拌飯

菜盤~我們食量不大,大概夾了2~3盤就差不多

沾醬選擇性眾多,

台式火鍋當然是少不了基本的沙茶醬

喜歡吃清爽口味的話,小昭推薦日式香檸柚汁👍

小昭一沾就愛上了它,跟肉好搭,大家可以試試看唷~

火鍋湯底~高達12種湯底可選擇

有爆炒招牌石頭湯(微辣).特選麻辣湯.胡椒豚骨湯.

起司牛奶湯.爆炒蒜頭雞白湯.爆炒川府麻辣湯.番茄美人湯.

蔬活元氣湯.黃金昆布湯.藥膳精力湯

季節限定:蔬菜羊骨湯.薑麻鹽鞠湯

最後我們選擇~ 爆炒招牌石頭湯+胡椒豚骨湯

小昭超推薦爆炒系列湯頭,可欣賞現場炒湯底又吃得到新鮮👍

爆炒招牌石頭湯 (可選擇梅花豬或無骨鮮雞腿100g)

乾魷魚.洋蔥.番茄.蔥花.蒜末.特製沙茶.高湯.麻油

我們選擇梅花豬,大家也可以選無骨雞腿肉

服務人員要準備開始現場炒湯底

鍋底的麻油與魷魚乾洋蔥絲拌炒時,陣陣香氣撲鼻而來

接著下蒜末

豬肉下鍋後,整個空間瀰漫香氣,肚子都餓了起來

服務人員會將豬肉炒半熟盛起,避免豬肉肉質老掉

盛起的豬肉,可在湯滾熟後下鍋

接著下高湯就完成囉~

餐桌服務人員技術精湛,炒功厲害💯

爆炒招牌石頭湯+胡椒豚骨湯

胡椒豚骨湯底是滿滿膠質的豚骨湯,

與特選白胡椒熬煮,

呈現出乳白色醇厚鮮香的風味

內含枸杞.黃耆.紅棗.當歸,整體湯頭濃郁美味

又加上胡椒的辛香提味,我們全家都愛這湯頭

湯滾後建議大家先喝一口爆炒招牌石頭湯原味湯底

湯頭鮮甜美味,帶點微微辣更開胃

涮牛肉的肉汁讓湯頭層次更豐富

加入炒半熟的豬肉熬煮

豬肉經過爆香後的風味與涮肉的風味不同

浮誇肉蛋糕 ~539元

這道當天也很多人點,一上桌令人驚豔

熟成牛拼盤(32oz)雙人套餐~1299元

熟成牛拼盤(32oz) ~1299元

一盤吃得到濕式熟成牛腹肉+濕式熟成霜降牛+濕式熟成板腱牛

份量超大,孩子們看到都超興奮

濕式熟成牛腹肉 為美國AAA認證安格斯黑牛單一牛種,

超過100天以上穀物飼養,再經濕式熟成讓牛肉更為鮮甜

建議7分熟,能品嘗最佳風味

濕式熟成霜降牛 高達300天穀物飼養,建議3分熟風味最佳

油脂最少為板腱肉,但還是有些微的油花

濕式熟成霜降牛肉光看就可口

記得牛肉只要涮5~7秒,帶點粉紅色口感最恰好

牛腹肉就是牛五花,

愛吃肥瘦各半的人一定超愛

牛五花就是 牛丼 使用的肉質,

簡單涮幾秒肉質超鮮嫩,

沾上日式香檸柚汁美味無比~小昭超推👍

怕吃油脂的朋友,板腱肉就最適合

一般板腱牛吃起來都會偏柴,但是肉多多家的板腱牛竟然還是嫩的

果然在肉品上大大升級

麵類每種都好搭這2種湯頭

小朋友最愛的蒸煮麵,建議不要煮太爛

小昭淋上石頭湯底,風味極佳,符合小昭愛吃辣的胃口

手工拉麵放入胡椒豚骨湯底,彷彿就像豚骨拉麵

小朋友吃得不亦樂乎

5點積分可兌換麻辣鴨血豆腐乙

餐後一定要來上冰品才算完美的一餐

明果四種口味都好吃,愛吃榴槤的朋友千萬別錯過

小孩們跟老公不愛榴槤冰品,卻超愛霜淇淋

我還在用餐,他們父子就急著去吃霜淇淋

香蕉與北海道牛奶綜合口味,香蕉口味冰品比較少見

小昭比較喜歡北海道牛奶口味

肉多多的霜淇淋,定期2個月就會更換口味喔!

這點很棒,讓大家來用餐都能吃到不同風味的霜淇淋

肉多多的湯頭與肉品都讓人超滿意

尤其爆炒招牌石頭湯,超推薦~必點

小昭第一次喝到石頭火鍋湯頭如此美味

也感謝當天服務我們的服務人員很用心料理

愛吃肉肉的朋友,務必點明星大肉盤

25oz. 32oz. 35oz 大份量肉肉保證吃到撐

肉的品質上也是經過嚴選

愛吃火鍋的朋友,無論是肉肉派或海鮮派

來肉多多一次都能滿足您🫶

想宵夜吃火鍋,可以到有提供宵夜場的肉多多門市店 ‼

(高雄:鳳山青年店.楠梓德民店.仁武仁雄店.高雄大順店)

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

肉多多火鍋~高雄三多店

官網

FB

專屬Line ➩ https://lin.ee/egXnRPo

(07) 331 7020

平日 12:00~15:30 17:30~22:00

假日 11:30~22:00

高雄市前鎮區三多三路213號12F(新光三越三多店)



檢視較大的地圖

*****本篇為合作文*****

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