狡兔又來介紹優質美食店家啦！若計劃到東石漁人碼頭一帶遊玩的看倌們，不妨把這間新開幕的餐廳列入午餐、晚餐首選！菜色多元化之外，價格亦經濟實惠呢！

「樂亞小食光」位於嘉義縣東石鄉猿樹村，鄰近7-11漁人門市，該地區盛產蚵仔，路邊也能看見一簍又一簍的蚵殼，正所謂從產地直接到餐桌，因此附近海鮮餐廳不少，車流量大要特別注意。

狡兔之所以推薦這間新餐廳，因為它不僅販售多種海鮮、創意鮮蚵料理，竟然還有平價熱炒！它算是複合式餐飲無誤！

據悉，店名樂、亞二字取自老闆兩位寶貝女兒的名字，店徽設計頗具巧思，描繪了兩位小公主相親相愛的模樣！而且老闆在空間規劃方面十分用心，打造出獨樹一幟的親子友善餐廳！

佔地頗大，店前共有五個車位，此外斜對面方向另有一處免費停車場，步行約兩分鐘可到。

右側預留一個身障者專用車位，甚至增設了無障礙坡道，方便輪椅、嬰兒車通行。

室外擺放了一些桌椅，崇尚自然風的顧客可坐這裡，不過膚淺的狡兔還是嚮往進去室內吹冷氣呀！

提供免費Wi-Fi無線網路，內用規定禁菸，禁帶外食、酒水，該店亦是一間寵物友善餐廳！牽繩可進！

冷氣夠涼！環境明亮又乾淨！席次出乎意料的多，多到我覺得不但適合家族聚餐，就連整個宗親會也可以揪來同歡啦！

裝潢色調大膽，運用活潑搶眼的綠、橘，建構出輕鬆愜意的用餐氛圍。

狡兔選擇了靠近入口的前面位子，後來有點歹勢，因為廚房在後面，店員阿姨、姐姐每次送餐過來必須走好長一段路，真是辛苦她們了！然而她們的工作態度卻非常好，親切有禮貌！

若一時沒看到店員也不必東張西望、大呼小叫，櫃台處貼心設置服務鈴。

那天觀察到外帶客一個接一個，店裡除了一般點餐模式，亦可用手機掃QR碼進行線上點餐。

櫃台旁的大型冰箱內陳列眾多飲品，包括汽水、果汁、黑麥汁、蜂蜜檸檬水、冰釀梅子水、水果風味氣泡水、茶飲、酒飲等，價格皆清楚標記。

角落的冷凍櫃內放置杜老爺冰淇淋、冰棒，還有那種古早味棒棒冰！狡兔小時候習慣一拿到就先折成兩段，哈！

冰品的部份是免費無限量供應，老闆真的是佛心來著！讓大人小孩都能吃得盡興！

稍晚親子客群一直湧現，撞見店長忙著分送氣球，尤其禮遇小朋友！

一送再送！凡是來店消費並於樂亞小食光FB粉絲專頁按讚、打卡，即贈送好禮！（每桌限領一份）

自助區備有醬料、餐具，包含兒童專用餐具。

兒童座椅的數量十分充足，這還只是其中一些，冰箱旁也堆疊了一落。

狡兔拍著拍著邂逅皮卡丘，嘴角隨之上揚，觸發好心情！

廚房玩具組大受歡迎呢！聽見鄰桌顧客幫小孩留意何時能去卡位，大家都很守秩序輪流玩。

廁所採取美觀實用的滑門設計，妥善區隔空間！店長見我在門外排隊等候，提醒說一旁的無障礙廁所也可以使用！這讓我聯想到最近新聞上面的博愛座議題，人腦中某些根深蒂固的守舊觀念需要再更新呀！（傻笑）

無障礙廁所好大一間！小便斗、馬桶、洗手台周圍都加裝扶手，裡頭也有尿布台！

該店平常日供應個人套餐、外帶精緻餐盒，假日尖峰時段則主攻多人合菜，但也是有手切滷肉飯、排骨湯麵、海鮮湯麵可供單人選擇，近期還推出炒飯、乾麵、無刺虱目魚粥等新品。

◎ 樂亞小食光之菜單：

https://photos.app.goo.gl/1vWdZAh1LxPV62yWA

【單點】

https://photos.app.goo.gl/pJ6HRNmyCTAUBQxW7

【2人/3人/4人/5人/6人套餐】

狡兔挑了一瓶有助於解膩的阿里山高山烏龍茶！瓶中浸泡著三個立體茶包，口感圓潤、香氣清悠，真是好茶！

當天點選的菜色聚焦於海鮮，搭配我喜歡的熱炒和鮮蔬，有飯也有湯，滿滿一桌好料迅速上桌！

<清炒檳榔花>

記得上次品嚐檳榔花是在一間高檔川菜餐廳裡，這次再度巧遇如此罕見的食材，當然必點囉！

檳榔花又名為半天花，是檳榔樹結果之前所開的花，一年只開一次花，相當稀有！

質地鮮脆爽口，加以豬肉絲、洋蔥、紅蘿蔔、青蔥一起拌炒，調味適中，帶有一股迷人的鑊氣！

<鮮蚵滷肉飯>

鮮蚵滷肉飯是該店的超人氣主食！我們沒點白飯，點一碗這個來分享，內含青菜和蛋，份量十足！

哇！這裡選用的鮮蚵，根本是巨無霸等級！每一顆都超肥美！店家的誠意有目共睹！

它的滷肉非碎屑，而是實實在在的塊狀！肥瘦相間正合我意！適量滷汁澆淋在飯上，鹹度大於甜度，吃起來不覺得油膩。

<珍珠鮮蚵>

蚵仔料理品項何其多！菜單上列出炸蚵捲、鮮蚵粄條、炒蚵仔麵線、香酥鮮蚵、豆豉鮮蚵、五味鮮蚵、泰式鮮蚵、蔥爆鮮蚵、哇沙咪鮮蚵、珍珠鮮蚵、油條鮮蚵、鐵板鮮蚵，狡兔看得眼花撩亂，最終選定店長推薦的珍珠鮮蚵！頗大一盤！

創新有趣！萬萬沒想到珍珠也能入菜！軟嫩多汁的蚵仔大軍，遇上Q彈珍珠居然毫無違和感！特調醬汁結合蒜泥，風味鹹鮮獨特。

<香煎虱目魚肚>

狡兔想吃魚，於是點了香煎虱目魚肚！擺盤賞心悅目，附搭椒鹽、檸檬和苜蓿芽。

無刺魚肉萬歲！虱目魚本身含有高營養價值，細緻魚肉夾帶豐富魚油，透過乾煎手法呈現出邊緣的酥脆口感。

<鳳梨蝦球>

許久沒吃鳳梨蝦球，嘴饞就不假思索點下去！顆數有比我預期的還要多耶！

底下鋪著甜蜜的罐頭鳳梨片，可能是因為大廚個性海派，用料不手軟，就連美乃滋也擠得很豪邁！老實說雖然狡兔是嗜甜台南人，但我有默默抹除一些美乃滋再吃。

大口滿足！麵衣包覆著彈牙的蝦子，整個甜入心坎裡！療癒指數百分百！

<宮保雞丁>

狡兔盯著肉類料理的項目難以抉擇，蒜泥白肉、蔥爆牛肉、客家小炒等經典菜色應有盡有，幾經思考後出線的是宮保雞丁！咱們來點辣味刺激一下吧！

宮保雞丁採用大塊狀的雞胸肉，加上數量可觀的花生，辛香料也下得狂，成品紅通通的，使人食慾大增！

這些雞丁被均勻沾裹上一身紅豔，讓我的味蕾全面甦醒！辣度介於微辣、小辣之間，花生香脆可口，越吃越涮嘴！絕佳的下酒菜！

<蛤蜊湯>

小份的蛤蜊湯也沒讓我們失望，給足了大量蛤蜊！想必鮮蚵湯同樣出手闊綽，店家以誠摯二字待客！

蛤蜊品質亦不賴！而且湯好鮮甜呀！聽說剝皮辣椒雞湯廣受消費者青睞，可惜只賣大鍋裝的、沒賣小碗裝的，狡兔下次揪多點人再來嚐鮮！

尚青的平價海鮮在這裡！樂亞小食光講求真材實料，他們家的餐點絕對稱得上霸氣！況且還無限量供應免費的冰品，懂得體恤親子客群！這樣善解人意的好店，請大家務必告訴大家，讓它得以永續長存，撫慰饕客、造福人群。

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 樂亞小食光 ↓

官網：https://restaurant-8852100.business.site/

臉書：https://www.facebook.com/100089744892891

地址：嘉義縣東石鄉猿樹村206-12號 (近7-11漁人門市)

電話：05-3730230

營業時間：平日9:30~19:00 / 假日10:30~19:30

公休日：每週四