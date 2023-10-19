最近屏東新打卡景點

勝利星村 夢想街ゆめまち

目前進駐店家有:

1 號店 藤原菓子店

2號店 MIN MIN 食糖-韓國糖餅

3號店 LULA SALON MEIXUE 潞菈沙龍美學

5號店 雲朵手作洋果子 x 百漾綺緣攝影棚

6號店 㱃 餐酒館

8號店 十六夜

位於東新汕頭火鍋店旁的巷子內

雙十連假 小型市集

活動日期: 10/7~10/10

時間 : 中午12:00~晚上12點

東新汕頭火鍋旁,

就是這巷子走進去就對了

8號店 十六夜

販售飲品、輕食、日式雜貨為主

1 號店 藤原菓子店

喜愛頭文字D的朋友,想必會來朝聖一下

雖然不是賣豆腐,而是日式糰子菓子

之前吃過 烤醬糰子 和 和菓子 想說在屏東可以吃到

可惜13點才開始營業,就連雙十連假也無提前12點營業

看起來很厲害,下次有機會再來是試試

3號店 LULA SALON MEIXUE 潞菈沙龍美學

美髮美甲沙龍店

外牆為柯南卡通中 毛利偵探事務所招牌 (中文偵探而日文漢字是 "探偵")

2號店 MIN MIN 食糖-韓國糖餅

只營業~周六、週日 共2日 喔!

外牆為第一神拳 內場景

很幸運國慶連假提前至12點營業

MENU

結帳後會給取餐碼牌

原味黑糖糖餅 ~50元

趁熱吃口感極佳,黑糖香氣與香Q餅皮很搭

愛吃韓國街頭小吃的朋友,先萬別錯過這糖餅的酥脆口感

讓人一口接一口,回味無窮

黑糖麻糬糖餅 ~55元

白醬乳酪黑糖糖餅 ~60元

新口味一定要嚐嚐

多了白醬乳酪奶油香氣與黑糖的結合,風味上更豐富

原味稍微甜了一些,加了乳酪後,鹹甜交織,小昭最喜歡這口味

回家帶給小朋友吃,冷掉只需微波30秒即可

摩卡咖啡肉桂捲 ~60元

肉桂捲帶點咖啡香氣,口感偏向軟麵包口感

整體口味上ok

市集的童玩遊戲台

6號店 㱃 餐酒館

5號店 雲朵手作洋果子 x 百漾綺緣攝影棚

1樓為冰淇淋店,2樓為旗袍及日式浴衣租借,另外有攝影棚

聽說之後進駐的店鋪會陸續增加

期待下次造訪囉~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

MINMIN食糖-韓國糖餅

FB

週六週日 13:00~18:00

屏東市康定街9之25號



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