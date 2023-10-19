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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆめまち》

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆめまち》

2023-10-19 23:51:00 chaoerh小昭 人氣：117
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：18篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：MINMIN食糖-韓國糖餅
place屏東縣屏東市康定街9-25號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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封1.jpg

 

最近屏東新打卡景點

勝利星村 夢想街ゆめまち

目前進駐店家有:

1號店 藤原菓子店 

2號店 MIN MIN 食糖-韓國糖餅

3號店 LULA SALON MEIXUE 潞菈沙龍美學

5號店 雲朵手作洋果子 x 百漾綺緣攝影棚

6號店 㱃 餐酒館

8號店 十六夜

位於東新汕頭火鍋店旁的巷子內

 

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

雙十連假 小型市集
活動日期: 10/7~10/10
時間 : 中午12:00~晚上12點

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

東新汕頭火鍋旁,

就是這巷子走進去就對了

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

8號店 十六夜

販售飲品、輕食、日式雜貨為主

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

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屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

1號店 藤原菓子店 

喜愛頭文字D的朋友,想必會來朝聖一下

雖然不是賣豆腐,而是日式糰子菓子

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

之前吃過烤醬糰子和菓子想說在屏東可以吃到

可惜13點才開始營業,就連雙十連假也無提前12點營業

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

看起來很厲害,下次有機會再來是試試

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

3號店 LULA SALON MEIXUE 潞菈沙龍美學

美髮美甲沙龍店

外牆為柯南卡通中 毛利偵探事務所招牌 (中文偵探而日文漢字是 "探偵")

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

2號店 MIN MIN 食糖-韓國糖餅 

只營業~周六、週日 共2日 喔!

外牆為第一神拳 內場景

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

很幸運國慶連假提前至12點營業

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

MENU

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

結帳後會給取餐碼牌

 

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

 原味黑糖糖餅 ~50元

趁熱吃口感極佳,黑糖香氣與香Q餅皮很搭

愛吃韓國街頭小吃的朋友,先萬別錯過這糖餅的酥脆口感

讓人一口接一口,回味無窮

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

 

 

 黑糖麻糬糖餅 ~55元

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

 白醬乳酪黑糖糖餅 ~60元

新口味一定要嚐嚐

多了白醬乳酪奶油香氣與黑糖的結合,風味上更豐富

原味稍微甜了一些,加了乳酪後,鹹甜交織,小昭最喜歡這口味

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

回家帶給小朋友吃,冷掉只需微波30秒即可

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

 摩卡咖啡肉桂捲 ~60元

肉桂捲帶點咖啡香氣,口感偏向軟麵包口感

整體口味上ok

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

市集的童玩遊戲台

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

6號店 㱃 餐酒館

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5號店 雲朵手作洋果子 x 百漾綺緣攝影棚

1樓為冰淇淋店,2樓為旗袍及日式浴衣租借,另外有攝影棚

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ

 

聽說之後進駐的店鋪會陸續增加

期待下次造訪囉~

 

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆ,以上僅供參考~

 

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

《店家資訊 》

  • MINMIN食糖-韓國糖餅
  • FB
  • 週六週日 13:00~18:00 
  • 屏東市康定街9之25號


檢視較大的地圖

文章標籤

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