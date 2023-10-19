最近屏東新打卡景點
勝利星村 夢想街ゆめまち
目前進駐店家有:
1號店 藤原菓子店
2號店 MIN MIN 食糖-韓國糖餅
3號店 LULA SALON MEIXUE 潞菈沙龍美學
5號店 雲朵手作洋果子 x 百漾綺緣攝影棚
6號店 㱃 餐酒館
8號店 十六夜
位於東新汕頭火鍋店旁的巷子內
東新汕頭火鍋旁,
就是這巷子走進去就對了
8號店 十六夜
販售飲品、輕食、日式雜貨為主
1號店 藤原菓子店
喜愛頭文字D的朋友,想必會來朝聖一下
雖然不是賣豆腐,而是日式糰子菓子
可惜13點才開始營業,就連雙十連假也無提前12點營業
看起來很厲害,下次有機會再來是試試
3號店 LULA SALON MEIXUE 潞菈沙龍美學
美髮美甲沙龍店
2號店 MIN MIN 食糖-韓國糖餅
只營業~周六、週日 共2日 喔!
外牆為第一神拳 內場景
很幸運國慶連假提前至12點營業
MENU
結帳後會給取餐碼牌
原味黑糖糖餅 ~50元
趁熱吃口感極佳,黑糖香氣與香Q餅皮很搭
愛吃韓國街頭小吃的朋友,先萬別錯過這糖餅的酥脆口感
讓人一口接一口,回味無窮
黑糖麻糬糖餅 ~55元
白醬乳酪黑糖糖餅 ~60元
新口味一定要嚐嚐
多了白醬乳酪奶油香氣與黑糖的結合,風味上更豐富
原味稍微甜了一些,加了乳酪後,鹹甜交織,小昭最喜歡這口味
回家帶給小朋友吃,冷掉只需微波30秒即可
摩卡咖啡肉桂捲 ~60元
肉桂捲帶點咖啡香氣,口感偏向軟麵包口感
整體口味上ok
市集的童玩遊戲台
6號店 㱃 餐酒館
5號店 雲朵手作洋果子 x 百漾綺緣攝影棚
1樓為冰淇淋店,2樓為旗袍及日式浴衣租借,另外有攝影棚
聽說之後進駐的店鋪會陸續增加
期待下次造訪囉~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- MINMIN食糖-韓國糖餅
- FB
- 週六週日 13:00~18:00
- 屏東市康定街9之25號