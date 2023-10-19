俗話說「一場秋雨一場寒，十場秋雨穿上棉。」

寒露已過，宣告氣候即將進入冬季，近期氣候不太穩定，溫差變化大，在這樣的時間點最適合吃粥。

板橋區莒光路新開的「煨煨小米 I 粥舖」韓式飯捲vs粥舖，中韓合璧超過癮，ㄧ軟一硬剛剛好，吃完會有偽出國的快樂！

牆上大大的「一生懸命的煮好每一粒小米」slogan，米粒入口的軟綿，帶著淡淡的海鮮高湯的鮮、加入新鮮海鮮釋放的鮮甜，一整個美味加乘，難怪在我用餐的40分鐘裡，外帶、外送訂單聲音不斷。

購買快速又能方便享用，正餐、點心、下午茶、宵夜都適宜。

若不是從新莊到板橋要過大漢橋，這家店天天吃，我可以！

文青風格的店面、風格簡約的座椅、超涼的冷氣、價位很合理、現點現煮，熱氣蒸騰的粥品和魚板湯，光看就讓人打從心裡覺得暖。

還有韓國街頭隨處可見的國民美食韓式飯捲、韓式拌飯、辣炒年糕等，吃ㄧ口立馬到韓國，整體風味有夠像，省下機票錢，可以吃很多！

煨煨小米I粥舖

地址：新北市板橋區莒光路134號

電話：02-22590080

粉絲專頁：煨煨小米I粥舖

IG： https://www.instagram.com/simmerrice.bq/

營業時間：週一-週日10：30-21：00

交通：捷運新埔站4號出口 步行7分鐘

▲「粥」，存在這世上已經有五千年之久。以醫學角度來看，粥可促進食慾，特別適合胃口不佳的人食用；能幫助身體發汗；因為質地細膩，易於消化，所以能健脾益胃；對我個人而言，更是幾天大餐之後腸胃的最佳救贖。（圖片/店家提供）

煨煨小米粥，是賣小米粥嗎？

不，其實是賣海鮮粥，但整體設計和一般的粥品店完全不一樣，老闆願意花錢裝潢，是希望提供消費者舒適的用餐環境。

每一碗廣東粥都是現點現煮，滾燙又快速的慶煙上桌，是一種能帶給人心慰藉的食物，先暖嘴再暖身後暖胃，最後連心一併都撫慰了，是讓人百吃不厭的庶民美食。

一起 來吃粥吧！

▲板橋曾經是我生活多年的地方，日前訪友騎車經過莒光路，竟然發現這家新開的小巧可愛的文青粥品店，第一眼我就喜歡這樣像是清水模和木窗框的外觀。

距離捷運新埔站4號出口只需步行7分鐘，旁邊有莒光國小、消防隊等，既是文教區也是住宅區，所以外帶&外送人潮不斷，像我這樣坐在裡面用餐的人反而不多，因而多了一段屬於自己的幸福食光。

▲如此乾淨整潔的備料區，以及半開放式的煮食區，即將下肚的食物在眼前形成，總是令我感到特別安心。

▲「煨煨小米I粥舖」設有二十多席座位，仔細看店裡每個小細節都不馬虎，復古浮雕玻璃杯、雅緻的木桌和座椅、清水模質感的牆面、就連桌牌也是精緻的銅雕......自然質樸的氛圍，令人倍感放鬆與舒心，此時，若是一碗熱氣蒸騰的粥品上桌，這就是人間最棒的享受。

▌韓式飯捲vs粥舖│雙品牌，看似簡單的菜單，卻充分體現講究「原食味粥米麋」的精神。

▲這家店，包含了兩個品牌，一個韓式飯捲、另一個是粥品舖，同時吃得到中式與韓式食物，小小花費就能得到大大滿足。

吃得飽的「經典」，是我們熟知的皮蛋瘦肉粥等肉類粥品，最便宜的不到一張百元鈔就能吃到；或是「珍饌」系列的蔬食粥，也是百元有找，加了松露的奢華版也只需要120元；或是和粥品是天生一對的「大海」系列，蝦子、小卷、蛤蠣、或鱸魚，也只需多加幾個銅板就能吃得到，向來喜歡海鮮的我，當然就是吃了最喜歡的海鮮粥；想要對自己好一點，花小錢加價就可以吃到鮮蝦、小干貝、蛤蠣、豬肉片、牛肉片、嫩雞腿、小白菜、玉米粒、金針菇等；或單點的「小菜」系列，芙蓉豆腐、泡菜、海帶，可以滿足吃主食要配小菜的需求；另有「冷泡茶」之類的飲料。

▲另外還有「小韓室韓食飯捲專賣店」想吃飽就選套餐，會有飯捲加蘿蔔湯；或是多種口味的飯捲系列；還是色彩豐富的拌飯，以及小吃系列的辣炒年糕、魚板湯等等，想吃韓國街邊小吃不用搭飛機，在板橋就能輕鬆享受道地的韓國飯捲和拌飯。

▲氤氳的熱氣中，我的《煨煨海鮮粥 140元》上桌。

其實點餐時我有點左右為難，很想吃整片鱸魚菲力煮的鱸魚粥，但最後還是貪心的點了有鮮蝦、蛤蠣、干貝、瘦肉、雞蛋的海鮮粥，因為這一碗堪稱是簡易版的山珍海味，不僅視覺效果好看，入口之後，香、彈、軟、嫩、脆......各種口感兼具，在一口當中同時吃進山與海的鮮滋味，絕對令味蕾大滿足。

▲「煨煨小米I粥舖」的煮粥方式很搞剛，做法偏一半港式、一半台式。

先將生米清洗乾淨，浸泡10-15分鐘讓米心軟化吸水，以固定比例的米和水再加海鮮高湯熬煮，入口之後，只要用舌頭輕壓米粒，若有似無不像有米粒感，又能感受她在舌尖化開的綿密。

老闆細數煮粥的細節，過程中處處用心講究，希望每一口粥都能感受廣式粥品的軟綿，能輕易消化，吃完這碗真的會有飽足感。

▲海鮮和肉類都有，等於將山珍&海味一網打盡，裝在大碗公裡光看就覺得幸福，這碗粥看得出米粒原來的形體，再透過海鮮高湯和當天新鮮直送的食材，鮮蝦、蛤蠣等，利用食材本身的鮮甜融入粥品中，品味食材原本的味道，加入少量的嫩薑提鮮去腥，或是加入少量的青蔥增香提味，透過不同食材的堆疊，豐富這一碗粥的層次與風味，真的很好吃。

《韓式飯捲│火腿起司飯捲 130元》

▲「小韓室韓食飯捲專賣店」有六種不同口味的飯捲，固定會有的配料是紅蘿蔔絲、蛋絲和菠菜，其他還會有的配料是黃蘿蔔絲和燻腸。

每種配料視個別特性和口感，每日分門別類處理，有的清燙、有的熱油炒過，讓他們散發出最佳口感和味道 ，在每一口飯捲當中，可以吃到軟、脆、硬等更多重口感，吃起來一點也不無聊。

▲米飯事先拌入麻油和少量的鹽增添香氣和豐富口味，捲的時候稍稍用力，使飯捲紮實吃起來不會鬆散，最後還會在最外層的海苔刷上一層麻油，並撒上白芝麻添香，一口當中同時有飯有菜，真的非常方便食用。

裡面的主餐可以選燻腸、起司、火腿片、或是醬燒豬肉片、辣醬豬肉片等以不同的主菜去做替換，甚至還有松葉蟹和鮪魚等高級食材，我最愛火腿和起司，搭在一起吃，滋味絕美。

▲點套餐會附蘿蔔湯，或可單點《魚板湯 40元》

▲每日以新鮮白蘿蔔現熬，湯頭色澤清新，喝起來甘甜，加上魚板更添鮮甜滋味，在微涼的天氣來上一碗就是舒服。

《海帶芽 35元》

每天新鮮現做，乾海帶以熱水泡發，再加上醬汁調味，酸甜適中，最適合用來搭佐與中和飯捲的口感。

《辣炒年糕（小）80元 /（大）140元》

▲這樣一碗紅通通，看似很有話說，但對無辣不歡的我而言，這樣的辣度剛剛好，而且具有令人停不下手，一口一口往嘴裡直送的魅力，但辣炒年糕的辣度固定，無法調整，不敢吃辣的人可能要特別留意。

水煮蛋和魚板都是每天開店前新鮮處理，醬料也是新鮮現調，完全忠實呈現韓國的調味方式。

《冷泡茶｜著涎蜜香紅茶 45元》、《水蜜桃汁 45元》

水蜜桃汁是韓國超人氣的暢銷果汁，內含豐富的水蜜桃果肉，味道清甜超好喝，在覺得辣炒年糕有點辣時，喝上兩口可以輕鬆解辣，堪稱是最佳救火隊。

大餐不能天天吃，但小吃可以，「煨煨小米I粥舖」的味道超適合我，如果我住附近，一定會天天報到，推薦給喜歡吃粥或韓式飯捲的人試試。