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板橋新埔站｜煨煨小米I粥舖 美味，更可以暖心暖胃，百元粥品超好吃 餐餐吃我可以

2023-10-19 23:39:29 龜毛麗 人氣：175
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龜毛麗

發表篇數：352篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：煨煨小米｜粥舖
phone02-2259-0080
place新北市板橋區莒光路134號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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俗話說「一場秋雨一場寒，十場秋雨穿上棉。」

寒露已過，宣告氣候即將進入冬季，近期氣候不太穩定，溫差變化大，在這樣的時間點最適合吃粥。

板橋區莒光路新開的「煨煨小米 I 粥舖」韓式飯捲vs粥舖，中韓合璧超過癮，ㄧ軟一硬剛剛好，吃完會有偽出國的快樂！

牆上大大的一生懸命的煮好每一粒小米slogan，米粒入口的軟綿，帶著淡淡的海鮮高湯的鮮、加入新鮮海鮮釋放的鮮甜，一整個美味加乘，難怪在我用餐的40分鐘裡，外帶、外送訂單聲音不斷。

購買快速又能方便享用，正餐、點心、下午茶、宵夜都適宜。

若不是從新莊到板橋要過大漢橋，這家店天天吃，我可以！

文青風格的店面、風格簡約的座椅、超涼的冷氣、價位很合理、現點現煮，熱氣蒸騰的粥品和魚板湯，光看就讓人打從心裡覺得暖。

還有韓國街頭隨處可見的國民美食韓式飯捲、韓式拌飯、辣炒年糕等，吃ㄧ口立馬到韓國，整體風味有夠像，省下機票錢，可以吃很多！

 

 

煨煨小米I粥舖

地址：新北市板橋區莒光路134號

電話：02-22590080

粉絲專頁：煨煨小米I粥舖

IG https://www.instagram.com/simmerrice.bq/

營業時間：週一-週日1030-2100

交通捷運新埔站4號出口 步行7分鐘

 

 

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「粥」，存在這世上已經有五千年之久。以醫學角度來看，粥可促進食慾，特別適合胃口不佳的人食用；能幫助身體發汗；因為質地細膩，易於消化，所以能健脾益胃；對我個人而言，更是幾天大餐之後腸胃的最佳救贖。（圖片/店家提供）

煨煨小米粥，是賣小米粥嗎？

不，其實是賣海鮮粥，但整體設計和一般的粥品店完全不一樣，老闆願意花錢裝潢，是希望提供消費者舒適的用餐環境。

每一碗廣東粥都是現點現煮，滾燙又快速的慶煙上桌，是一種能帶給人心慰藉的食物，先暖嘴再暖身後暖胃，最後連心一併都撫慰了，是讓人百吃不厭的庶民美食。

一起 來吃粥吧！

 

 

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板橋曾經是我生活多年的地方，日前訪友騎車經過莒光路，竟然發現這家新開的小巧可愛的文青粥品店，第一眼我就喜歡這樣像是清水模和木窗框的外觀。

距離捷運新埔站4號出口只需步行7分鐘，旁邊有莒光國小、消防隊等，既是文教區也是住宅區，所以外帶&外送人潮不斷，像我這樣坐在裡面用餐的人反而不多，因而多了一段屬於自己的幸福食光。

 

 

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▲如此乾淨整潔的備料區，以及半開放式的煮食區，即將下肚的食物在眼前形成，總是令我感到特別安心。

 

 

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煨煨小米I粥舖」設有二十多席座位，仔細看店裡每個小細節都不馬虎，復古浮雕玻璃杯、雅緻的木桌和座椅、清水模質感的牆面、就連桌牌也是精緻的銅雕......自然質樸的氛圍，令人倍感放鬆與舒心，此時，若是一碗熱氣蒸騰的粥品上桌，這就是人間最棒的享受。

 

 

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韓式飯捲vs粥舖│雙品牌，看似簡單的菜單，卻充分體現講究「原食味粥米麋」的精神。

 

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這家店，包含了兩個品牌，一個韓式飯捲、另一個是粥品舖，同時吃得到中式與韓式食物，小小花費就能得到大大滿足。

吃得飽的「經典」，是我們熟知的皮蛋瘦肉粥等肉類粥品，最便宜的不到一張百元鈔就能吃到；或是「珍饌」系列的蔬食粥，也是百元有找，加了松露的奢華版也只需要120元；或是和粥品是天生一對的「大海」系列，蝦子、小卷、蛤蠣、或鱸魚，也只需多加幾個銅板就能吃得到，向來喜歡海鮮的我當然就是吃了最喜歡的海鮮粥；想要對自己好一點，花小錢加價就可以吃到鮮蝦、小干貝、蛤蠣、豬肉片、牛肉片、嫩雞腿、小白菜、玉米粒、金針菇等；或單點的「小菜」系列，芙蓉豆腐、泡菜、海帶，可以滿足吃主食要配小菜的需求；另有「冷泡茶」之類的飲料。

 

 

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▲另外還有「小韓室韓食飯捲專賣店」想吃飽就選套餐，會有飯捲加蘿蔔湯；或是多種口味的飯捲系列；還是色彩豐富的拌飯，以及小吃系列的辣炒年糕、魚板湯等等，想吃韓國街邊小吃不用搭飛機，在板橋就能輕鬆享受道地的韓國飯捲和拌飯。

 

 

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▲氤氳的熱氣中，我的《煨煨海鮮粥  140元》上桌

其實點餐時我有點左右為難，很想吃整片鱸魚菲力煮的鱸魚粥，但最後還是貪心的點了有鮮蝦、蛤蠣、干貝、瘦肉、雞蛋的海鮮粥，因為這一碗堪稱是簡易版的山珍海味，不僅視覺效果好看，入口之後香、彈、軟、嫩、脆......各種口感兼具，在一口當中同時吃進山與海的鮮滋味，絕對令味蕾大滿足。

  

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「煨煨小米I粥舖」的煮粥方式很搞剛做法偏一半港式一半台式

將生米清洗乾淨，浸泡10-15分鐘讓米心軟化吸水，以固定比例的米和水再加海鮮高湯熬煮，入口之後，只要用舌頭輕壓米粒，若有似無不像有米粒感又能感受她在舌尖化開的綿密

老闆細數煮粥的細節，過程中處處用心講究，希望每一口粥都能感受廣式粥品的軟綿，能輕易消化，吃完這碗真的會有飽足感。

 

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海鮮和肉類都有，等於將山珍&海味一網打盡，裝在大碗公裡光看就覺得幸福，這碗粥看得出米粒原來的形體，再透過海鮮高湯和當天新鮮直送的食材鮮蝦蛤蠣等利用食材本身的鮮甜融入粥品中品味食材原本的味道加入少量的嫩薑提鮮去腥或是加入少量的青蔥增香提味透過不同食材的堆疊豐富這一碗粥的層次與風味真的很好吃

 

 

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《韓式飯捲│火腿起司飯捲 130元》

 

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「小韓室韓食飯捲專賣店」有六種不同口味的飯捲，固定會有的配料是紅蘿蔔絲、蛋絲和菠菜，其他還會有的配料是黃蘿蔔絲和燻腸

每種配料視個別特性和口感每日分門別類處理，有的清燙有的熱油炒過讓他們散發出最佳口感和味道 在每一口飯捲當中可以吃到軟硬等更多重口感吃起來一點也不無聊

 

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米飯事先拌入麻油和少量的鹽增添香氣和豐富口味，捲的時候稍稍用力，使飯捲紮實吃起來不會鬆散，最後還會在最外層的海苔刷上一層麻油並撒上白芝麻添香一口當中同時有飯有菜真的非常方便食用。

裡面的主餐可以選燻腸起司火腿片或是醬燒豬肉片辣醬豬肉片等以不同的主菜去做替換甚至還有松葉蟹和鮪魚等高級食材我最愛火腿和起司搭在一起吃滋味絕美

 

 

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點套餐會附蘿蔔湯或可單點《魚板湯 40元》

 

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每日以新鮮白蘿蔔現熬，湯頭色澤清新，喝起來甘甜，加上魚板更添鮮甜滋味，在微涼的天氣來上一碗就是舒服。

 

 

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《海帶芽 35元》

每天新鮮現做，乾海帶以熱水泡發，再加上醬汁調味，酸甜適中，最適合用來搭佐與中和飯捲的口感。

  

 

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《辣炒年糕（小）80元 /（大）140元》

 

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▲這樣一碗紅通通，看似很有話說，但對無辣不歡的我而言，這樣的辣度剛剛好，而且具有令人停不下手，一口一口往嘴裡直送的魅力，但辣炒年糕的辣度固定，無法調整，不敢吃辣的人可能要特別留意。

水煮蛋和魚板都是每天開店前新鮮處理，醬料也是新鮮現調，完全忠實呈現韓國的調味方式。

 

 

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《冷泡茶著涎蜜香紅茶 45元》《水蜜桃汁 45元》

水蜜桃汁是韓國超人氣的暢銷果汁，內含豐富的水蜜桃果肉，味道清甜超好喝，在覺得辣炒年糕有點辣時，喝上兩口可以輕鬆解辣，堪稱是最佳救火隊。

 

大餐不能天天吃但小吃可以煨煨小米I粥舖的味道超適合我如果我住附近一定會天天報到推薦給喜歡吃粥或韓式飯捲的人試試

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我熱愛攝影、做菜、騎鐵馬、陪狗狗玩耍!! 更愛和大家一起分享美的事物和食物! 有空，就幫流浪動物拍照和寫認養文。 想聯絡我，請洽 grace.wang1@msa.hinet.net.
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