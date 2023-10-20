如果不是公司中午訂飯訂了大山排骨飯，我真不知道這間大山排骨飯CP值這麼高，高到讓我願意假日直衝現場購買

炸雞排都比鹹酥雞專賣店買的香雞排還要大塊，酥皮肉嫩不切塊直接大口咬超爽快

糖醋排骨也不是3.4塊就帶過去，而是有10幾塊小排骨，這麼優質的便當店怎麼能錯過







大山排骨飯 位置

大山排骨飯位在苓雅市場附近，不管是騎車還是開車都不好停車，慶幸店家前面沒有紅線不然隨便一停都會被人檢舉

隔壁有二間網上超紅的正義蚵仔麵線以及嘉輝燒肉飯，只是這二間我都沒吃過

大山排骨飯 菜單目錄

價格有調漲過跟最早期的價格相比差了10-15元，雖然價格差了但主餐沒縮水就很OK，重點都沒有破百

最怕價格漲了主餐、配菜還跟著縮水，如果有常看我粉絲團的人就會注意，不成正比的店家便當我是不會訂的

大山排骨飯 配菜選項

便當菜色10幾種，有重口味有清淡點的菜，還有我最討厭的荳芽也在裡頭

重口味的配菜比較鹹，建議挑一樣就好

我不喜荳芽、茄子，各店家私訊留言都會説，本店沒有這二種菜色請放心訂購

原來我挑食的程度已被大家記在心崁裡了XD

辣菜脯都會詢問要不要加，喜歡才會放，不喜則是跳過







糖醋排骨小小塊但很實在，重點量給的很足不小氣

炸物都會先炸好放保溫箱裡頭，最搶手的炸雞排永遠都補不滿，因為是必點的招牌

炸雞腿很大隻，比某店還便宜，至少大山排骨飯不管是主食、配菜、米飯都比某店來的有誠意

大山排骨飯 主食介紹

在公司訂過一次後知道它們家給的量很阿莎力，三個人我只買二個便當，結果依舊吃到晚上

等於185元吃二餐三個人分食，沒法子誰叫我們家食量小啊，這夠省荷包

糖醋排骨飯







糖醋排骨主食給量的超多不小氣，仔細數了一下有超過10塊

上回公司訂購有的女生直接當晚餐吃，反正都加班省一餐

我姐罵我為什用手拿超不乾淨，因為店家沒有給我筷子啊><

我很可憐的縮在公園角落拍照，拍完就吃掉它，排骨很札實，說是排骨其實沒什麼骨頭，都是實打實的肉塊

雞排飯

大山排骨飯的雞排實在是太大塊了，整個便當盒蓋不起來，現炸的雞排是用紙袋另外裝

公司的同事有人吃過它們家的雞排飯都會點半飯/不加飯，或是單點一塊炸雞排當午餐

別罵我怎麼用手拿><，我沒筷子，就算有筷子也夾不起來，這塊雞排實在是太大又太重了

光用手拿都覺得份量很重，用筷子夾估計斷一半吧







你看看，你看看，這雞排就是這麼大一塊，一整個雞排飯便當只要95元，比外頭賣的炸雞排還便宜

粉不厚不會讓你覺得都在吃麵粉，肉很實，厚度也是有的，該嫩的地方有雞汁，剛炸出來時超香

雞排剖面、側面照沒有拍，連筷子都沒有怎麼可能有刀子切咧

不信CP值有麼高的人，那就自己去現場買一盒吃看看就知真假

大山排骨飯 店家資訊

大山排骨飯

電話： 07-2692578

營業時間：AM10:00-PM20:30

地址：高雄市苓雅區苓雅二路102號