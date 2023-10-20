為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 超大現炸雞排飯!!百元有找還能吃飽飽!!一盒抵二餐超省錢

超大現炸雞排飯!!百元有找還能吃飽飽!!一盒抵二餐超省錢

2023-10-20 08:07:25 敦小蓮 人氣：762
share
窩客好文

敦小蓮

發表篇數：706篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 苓雅區

造訪商家：大山排骨飯
phone07-2692-578
place高雄市苓雅區苓雅二路102號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
2.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

如果不是公司中午訂飯訂了大山排骨飯，我真不知道這間大山排骨飯CP值這麼高，高到讓我願意假日直衝現場購買

炸雞排都比鹹酥雞專賣店買的香雞排還要大塊，酥皮肉嫩不切塊直接大口咬超爽快

糖醋排骨也不是3.4塊就帶過去，而是有10幾塊小排骨，這麼優質的便當店怎麼能錯過



 

大山排骨飯 位置

大山排骨飯位在苓雅市場附近，不管是騎車還是開車都不好停車，慶幸店家前面沒有紅線不然隨便一停都會被人檢舉

隔壁有二間網上超紅的正義蚵仔麵線以及嘉輝燒肉飯，只是這二間我都沒吃過

大山排骨飯 菜單目錄

價格有調漲過跟最早期的價格相比差了10-15元，雖然價格差了但主餐沒縮水就很OK，重點都沒有破百

最怕價格漲了主餐、配菜還跟著縮水，如果有常看我粉絲團的人就會注意，不成正比的店家便當我是不會訂的

大山排骨飯 配菜選項

便當菜色10幾種，有重口味有清淡點的菜，還有我最討厭的荳芽也在裡頭

重口味的配菜比較鹹，建議挑一樣就好

 

我不喜荳芽、茄子，各店家私訊留言都會説，本店沒有這二種菜色請放心訂購

原來我挑食的程度已被大家記在心崁裡了XD

 

辣菜脯都會詢問要不要加，喜歡才會放，不喜則是跳過



 

糖醋排骨小小塊但很實在，重點量給的很足不小氣

 

炸物都會先炸好放保溫箱裡頭，最搶手的炸雞排永遠都補不滿，因為是必點的招牌

 

 

炸雞腿很大隻，比某店還便宜，至少大山排骨飯不管是主食、配菜、米飯都比某店來的有誠意

大山排骨飯 主食介紹

在公司訂過一次後知道它們家給的量很阿莎力，三個人我只買二個便當，結果依舊吃到晚上

等於185元吃二餐三個人分食，沒法子誰叫我們家食量小啊，這夠省荷包

 

糖醋排骨飯



 

糖醋排骨主食給量的超多不小氣，仔細數了一下有超過10塊

上回公司訂購有的女生直接當晚餐吃，反正都加班省一餐

 

我姐罵我為什用手拿超不乾淨，因為店家沒有給我筷子啊><

我很可憐的縮在公園角落拍照，拍完就吃掉它，排骨很札實，說是排骨其實沒什麼骨頭，都是實打實的肉塊

 

雞排飯

 

大山排骨飯的雞排實在是太大塊了，整個便當盒蓋不起來，現炸的雞排是用紙袋另外裝

公司的同事有人吃過它們家的雞排飯都會點半飯/不加飯，或是單點一塊炸雞排當午餐

 

別罵我怎麼用手拿><，我沒筷子，就算有筷子也夾不起來，這塊雞排實在是太大又太重了

光用手拿都覺得份量很重，用筷子夾估計斷一半吧



 

你看看，你看看，這雞排就是這麼大一塊，一整個雞排飯便當只要95元，比外頭賣的炸雞排還便宜

粉不厚不會讓你覺得都在吃麵粉，肉很實，厚度也是有的，該嫩的地方有雞汁，剛炸出來時超香

雞排剖面、側面照沒有拍，連筷子都沒有怎麼可能有刀子切咧

不信CP值有麼高的人，那就自己去現場買一盒吃看看就知真假

大山排骨飯 店家資訊

大山排骨飯

電話： 07-2692578

營業時間：AM10:00-PM20:30

地址：高雄市苓雅區苓雅二路102號

 



檢舉
share
chevron_left

雪花冰哪裡吃?二十種配料任你選好吃便宜又大碗
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

敦小蓮

發表篇數：706篇

一個窮到嗒嗒滴又愛吃美食 專花小錢享受旅行玩世界的小資女 *合作邀約：ctrls5460@hotmail.com *使用相機：Canon D760 *圖、文勿盜取以免吃上官司

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
坐看雲起時人文空間 照片

坐看雲起時人文空間

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市阿蓮區
微風舒舒 輕食餐盒 照片

微風舒舒 輕食餐盒

4.85 (1人評鑑)

區域：高雄市苓雅區
烤鴨Duck And Chic 大可確幸 照片

烤鴨Duck And Chic 大可確幸

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市鳳山區
35啤酒屋 照片

35啤酒屋

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市新興區
上好吃鹹酥雞 照片

上好吃鹹酥雞

3.85 (1人評鑑)

區域：高雄市旗津區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up