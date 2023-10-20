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【西屯區】空也素麵食 輕井澤旗下素食餐廳～平價美味 近朝馬、國家歌劇院、新光大遠百、台中市政府

2023-10-20 09:07:54 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：103
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：317篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：空也素麵食
phone04-2252-3722
place台中市西屯區朝富五街10號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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415.jpg  


空也素麵食是台中知名火鍋店輕井澤集團旗下的素食餐廳

在朝馬客運站與國家歌劇院步行10~20分就到的距離



407.jpg

訂了6點半的位子,到了之後,就看到好多人在門口候位,店內已座無虛席了

 

412.jpg

menu線上清晰版
menu的餐點雖然不多,但是看了都想吃~
可惜只有2人吃不了更多,吃完後覺得好吃,是會n訪的素食餐廳

 

415.jpg

點了一些想吃的素食~

 

406.jpg

主廚招牌素米糕 $65
主廚招牌素米糕起初看到附的東泉,以為是小碟子,結果是一小罐的東泉,果然是台中人的生命之醬~

 

414.jpg

417.jpg

飄香麻醬麵 $78　
麻醬麵的麵是粗麵,吃起來有嚼勁彈牙的麵條,麻醬不是濃厚的那種,但也香醇可口

419.jpg

紅油抄手 $98
這也是不論葷素都會點來吃看看的一道,空也的紅油抄手辣醬調味的很好吃~鹹辣的滋味是我喜歡的~



408.jpg

炸杏鮑菇 $60
酥脆好吃,也會附一小罐胡椒,也推來一份


418.jpg

炸蘿蔔糕 $108
外酥內嫩,但是吃起來口感偏軟,自己喜歡吃口感扎實一些、像粿口感的蘿蔔糕

410.jpg

藥膳湯 $88
藥膳湯很大一盅才$88,覺得好划算~ 看到湯料也多

411.jpg

義美杏仁奶 $78(附油條)
杏仁茶微濃郁,自己覺得偏甜所以好喝,可能不喝太甜的人會覺得甜,
油條附2個覺得不錯,只是太硬是缺點,軟一些會更好

409.jpg

糙米茶(自助)
店內有提供自助的冷/熱糙米茶可以自己續用,喝起來也是和我的味,也是偏甜所以好喝~

 

 

空也素麵食

【地址】台中市西屯區朝富五街10號

【TEL】04-2252-3722

【營業時間】週一~五 11:00~21:00

 

文章標籤

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