

空也素麵食是台中知名火鍋店輕井澤集團旗下的素食餐廳

在朝馬客運站與國家歌劇院步行10~20分就到的距離







訂了6點半的位子,到了之後,就看到好多人在門口候位,店內已座無虛席了

【menu線上清晰版】

menu的餐點雖然不多,但是看了都想吃~

可惜只有2人吃不了更多,吃完後覺得好吃,是會n訪的素食餐廳

點了一些想吃的素食~

主廚招牌素米糕 $65

主廚招牌素米糕起初看到附的東泉,以為是小碟子,結果是一小罐的東泉,果然是台中人的生命之醬~

飄香麻醬麵 $78

麻醬麵的麵是粗麵,吃起來有嚼勁彈牙的麵條,麻醬不是濃厚的那種,但也香醇可口





紅油抄手 $98

這也是不論葷素都會點來吃看看的一道,空也的紅油抄手辣醬調味的很好吃~鹹辣的滋味是我喜歡的~







炸杏鮑菇 $60

酥脆好吃,也會附一小罐胡椒,也推來一份





炸蘿蔔糕 $108

外酥內嫩,但是吃起來口感偏軟,自己喜歡吃口感扎實一些、像粿口感的蘿蔔糕





藥膳湯 $88

藥膳湯很大一盅才$88,覺得好划算~ 看到湯料也多





義美杏仁奶 $78(附油條)

杏仁茶微濃郁,自己覺得偏甜所以好喝,可能不喝太甜的人會覺得甜,

油條附2個覺得不錯,只是太硬是缺點,軟一些會更好





糙米茶(自助)

店內有提供自助的冷/熱糙米茶可以自己續用,喝起來也是和我的味,也是偏甜所以好喝~

空也素麵食

【地址】台中市西屯區朝富五街10號

【TEL】04-2252-3722

【營業時間】週一~五 11:00~21:00