來到彰化遊玩一定要來朝聖綿密細緻的有溫度的黃金綠豆沙牛奶

日日家綠豆沙牛奶專製所由年輕老闆創立，老闆將綠豆沙盛入杯中，扎實地塞好塞滿超豪邁

老闆特別研發成人限定的十八歲の綠豆沙奶酒，將綠豆沙、鮮奶與貝禮詩奶酒結合，讓人陶醉於其中~

秋冬限定的濃芋鮮奶，還有熱門款黑糖嫩仙草重乳拿鐵及鮮檸楊桃茶也不容錯過！

到底有多讓人陶醉？快跟著小米一起看看吧。

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👉日日家綠豆沙牛奶專製所位置及停車方式

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日日家綠豆沙牛奶專製所位於彰化市南郭路上，旁邊是華陽市場。

附近有許多停車場，也有路邊停車格對開車的朋友來說很方便

👉日日家綠豆沙牛奶專製所環境介紹

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店面以木質文青風格為主。

黃昏時分，在夕陽的映射下，店面顯得更加溫暖，在此時此刻喝上一杯飲品，讓人充滿小確幸

店前有小椅子，可以讓旅客稍作歇息、喝杯飲品，接著繼續其他旅程~

👉日日家綠豆沙牛奶專製所菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

招牌是綠豆沙鮮奶和十八歲の綠豆沙奶酒

秋冬限定的濃芋鮮奶，還有熱門款黑糖嫩仙草重乳拿鐵及鮮檸楊桃茶，這些都是讓小米愛不釋手的飲品

👉日日家綠豆沙牛奶專製所用餐心得分享

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這次來到彰化遊玩兼採訪，在品嚐每一杯飲品時，小米感受得到老闆的用心，也感受得到疫情退去後創業蓬勃發展~

綠豆沙和嫩仙草等食材都是每天熬煮、製作的，所以數量有限賣完就沒有囉

先來上一杯綠豆沙鮮奶(65元)吧！

在夕陽的映射下，溫暖地閃爍著光芒，散發懷舊氣息

綠豆沙口感很綿密、細緻，每一口都有綠豆的甜香，不會太甜膩，在炎熱的天氣喝上一杯很消暑

加上濃醇的鮮奶，有1+1大於2、更上一層的美味！

綠豆沙鮮奶讓小米很驚豔，來到彰化遊玩必定要來喝上一杯

十八歲の綠豆沙奶酒(M75元)讓小米更是陶醉其中

這杯因為有酒精濃度，所以限定中杯，讓大家微醺的感覺剛剛好。

老闆使用黃金比例調配，依序加入貝禮詩奶酒、鮮奶和綠豆沙，到底是什麼樣的滋味呢？

小米提醒大家喝酒不開車，喝完這一杯酒測不會過，開車的朋友可以買回去好好享受

綠豆沙綿密和濃醇奶香中，加入奶酒濃厚的滋味和酒精後勁，讓小米有微醺的享受。

還是提醒大家開車不喝酒，現在小結巴有考到駕照了，小米可以盡情的喝了！

(小結巴: ………………)

這是小米很愛秋冬限定的濃芋鮮奶，老闆強調芋泥是選用市場上最新鮮的芋頭，當天熬煮而成。

濃郁的芋泥畫杯壁，加入鮮奶就成了美美的濃芋鮮奶

芋泥相當順滑帶點顆粒口感，口口甜香，跟濃醇鮮奶的結合很完美，愛喝芋頭鮮奶的朋友可不能錯過~

喜歡芋頭的小結巴也很推薦喔。

黑糖嫩仙草重乳拿鐵(70元)，黑糖也是老闆自己熬煮的，甜而不膩~

黑糖加入鮮奶本身就很好喝了，加入估溜的仙草凍有多層次的美味享受

冷冷的天氣喝這杯暖暖上心頭。

鮮檸楊桃茶(50元)是夏季很受歡迎的飲品，基底是檸檬冰沙搭配楊桃冰茶。

清新的檸檬香加上楊桃果香和茶香，比例調配的剛剛好，誰也不搶誰的味道

酸酸甜甜很有戀愛的滋味，很適合飯後解膩或下午茶時間配上雞排炸物。

以上是我們的心得分享，來到彰化遊玩不能錯過日日家綠豆沙牛奶

不開車的朋友可以陶醉於十八歲の綠豆沙奶酒的滋味中，微醺的享受讓旅程更加難忘喔！

👉日日家綠豆沙牛奶專製所營業時間地址

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🌟店家資訊：日日家綠豆沙牛奶專製所

🏠地址：彰化縣彰化市南郭路一段111號

☎電話：0988 403 650

⏰營業時間：10:00–21:00

粉絲團：日日家 Always Home

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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