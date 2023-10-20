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這次和久未見面的朋友們聚餐超開心😆，來到這間放在口袋名單很久的 禾林浮島 桃園店，裝潢是北歐風格的網美餐廳，餐點種類多，從早午餐／下午茶到晚餐都能滿足需求，不管想吃一餐都OＫ，禾林浮島鄰近虎頭山，隔壁就是桃林鐵道自行車道，覺得地點不錯😆，吃完飯後可以順路去走走散步。

禾林浮島 | 位置

禾林浮島位在桃園成功路三段上，上橋後沒多久就可以看到在右手邊很醒目，對面就是虎頭山創新園區，隔壁有鐵道可以順路去走走。

旁邊就是停車場，不過沒有特約XD，但是相當近，也是停車方便。

店家名稱：Söt Café Bistronömy 禾林浮島

電話：03-3325688

地址：桃園市桃園區成功路三段18號

營業時間：10:00–20:30

禾林浮島 | 環境

挑高寬闊的店面非常醒目XD，相當有豪氣感，隔壁就是停車場，連機車停車格也有，雖然禾林浮島沒有特約停車，但也是相當方便。

一進門就是舒適的候位區，連這方小角落也很好拍照。

不過我們是事先有預訂，否則假日熱門時段可能會沒位子哦。

室內超挑高空間，帶著輕工業風，牆壁是清水模裝潢，整體覺得舒適。

有雙人／四人／多人桌，還有隔間半包廂空間，座位數還蠻多的。

我們一行人攜家帶眷浩浩蕩蕩人數不少😂，被安排在一張大長桌。

由於事先有預訂座位，桌上也早已備妥相當人數的餐具，包括孩子的兒童餐具——

而且還是米奇圖案的有夠可愛，連我都想用（誤😂😂）。

禾林浮島的溼紙巾不是獨立的單包裝，是服務人員會送過來一盤乾燥紙巾後再加水。

禾林浮島 | 菜單

禾林浮島的餐點頗多，我們整個選擇障障礙大爆發😂😂，大家都挑選好久XD，不過早午餐類別只有供應到十一點半哦！

有些餐點可以加200升級套餐，附有濃湯／麵包／飲料，有些則無法加購升級，這點要注意XD。

可以直接參考：線上菜單

餐點介紹

今天的午餐：軟殼蟹沙拉／烤煙燻鴨胸佐蜜無花果／桂花檸檬氣泡飲／松露奶油蕈菇干貝麵／麵包籃（小）／油封蒜味起司醬炸雞／炙烤地中海風味豬沙朗／醬烤香料雞腿排蘆筍／慢炙翼板牛肉／榛果拿鐵。

結果事後才發現拿鐵忘記個別拍照了😂😂。

這只是部份餐點而已XD，剩的還有三份主餐之後才來，所以沒入鏡XD。

還好桌子夠大，這一點覺得蠻棒的，即使滿桌餐點也很夠放，不會侷促，也和旁邊桌子不會距離過近，沒有壓迫感。

軟殼蟹沙拉

這一大盤沙拉送過來有點驚呆我！SIZE好大，滿滿一碗超大盤😂，朋友都說這可以兩人吃吧XD。

配料也豐富，除了各式生菜，還有麵包丁／蘆筍／新鮮水果等，沙拉醬是香檸塔塔醬，不同於以往在外頭吃到傳統塔塔醬的厚重油膩，吃起來相當清爽哦！感覺很輕盈無負擔。

重點的軟殼蟹酥炸得香酥，每一口都是濃郁海味，不過油膩感稍重，配著底下生菜沙拉吃剛好😆，少爺比較吃不慣，覺得有些腥XD。

烤煙燻鴨胸佐蜜無花果

煙燻鴨胸擺盤美麗，鴨皮脆香，肉質略帶嚼勁而又不硬柴不會噎口。

搭配的無花果醬很特別，酸甜清新，入口有明顯的果香很不錯。

桂花檸檬氣泡飲

少爺單點的氣泡飲，名字聽起來酸甜爽口，不過實際喝起來覺得偏甜，但桂花香氣濃郁。

松露奶油蕈菇干貝麵

又是個質感系餐點😆，松露與干貝都是奢華系。

麵條使用扁麵，吃起來帶有嚼勁不軟爛，醬汁奶香濃郁，卻清爽不重口很不錯。

還可以加價升級成套餐，附有麵包／主廚濃湯／紅茶或咖啡，飲品可以更換補差價。

麵包吃起來乾爽不硬，略帶嚼勁，單吃原味有單純的麵皮香，附有黃芥末籽醬，可一起沾食。

如果套餐的麵包吃不夠，也可以單點麵包籃，一次吃個過癮。

套餐飲品是紅茶或咖啡擇一，若是咖啡能選擇淺培或深培豆，依個人喜好選擇。

麵包籃(小)

由於不是每樣餐點都能升級套餐（這點讓我們在點餐時有點困擾😅😅），之前聽說禾林浮島的麵包很好吃，所以我又加點了一份小麵包籃XD。

醬料部份，附有兩種醬汁，除了有和套餐一樣的黃芥末籽醬外，還有另一種酸醋醬，吃起來酸甜超爽口！

黃芥末籽醬柔滑，和酸醋醬口感與風味各有不同，互相搭配沾食著吃，讓麵包愈嚼愈香。

油封蒜味起司醬炸雞

同時身為起司與炸雞控，少爺看到這個就想點😂，不過送上來的實體覺得稍迷你，小小一籃覺得份量小了點，本來剛在擔心會不會加點了麵包籃會不會太多，但看到這炸雞實體，又覺得還好有點麵包😂😂。

炸雞外皮麵體覺得是偏向台式鹽酥雞，上頭淋上邪惡起司很香濃，不過記得趁熱吃，不然涼了後外皮變得比較不酥，口感比較不佳。

炙烤地中海風味豬沙朗

再來這盤是豪邁的肉料理XD，豬沙朗肉超厚，整片很有份量，底下鋪了不少蔬菜，一起吃能減少膩感。

厚實豬里肌烤得邊緣微焦脆，而裡頭仍鮮嫩，沒有過多調味，能享受大口吃肉的爽感！再搭配特製醬汁食用，又別具風味。

醬烤香料雞腿排蘆筍

醬烤雞腿排則偏重口味，腿肉厚實，醬汁鹹香，底下依序鋪了滿滿蔬菜，有馬鈴薯／紅蘿蔔／玉米筍／櫛瓜／蘆筍等，有肉有配菜可以均衡一下，飽足感也很高。

慢炙翼板牛肉

所謂慢工出細活，這道慢炙翼板牛排最後才送上，美麗的擺盤和五分熟的粉紅色澤，看起來很精緻美味。

肉片切得有些厚度，吃起來較有口感，外層炙燒得焦香，裡頭肉質軟中帶有嚼勁，咀嚼間盡是牛肉鮮甜，這道也好吃。

餐後心得

覺得禾林浮島的餐點精緻，用餐環境舒適，比較可惜的是因為今天是約中午聚餐，所以無法點早午盤餐，下次有機會再來嚐試囉！

吃完可以再去虎頭山或旁邊的鐵道走走散步也蠻棒的。

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停車資訊

禾林浮島隔壁就是停車場，停車相當方便，不僅有汽車停車位，連機車格也有哦！

店家資訊

店家名稱：Söt Café Bistronömy 禾林浮島

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100057206689461&sk=photos_albums

電話：03-3325688

地址：桃園市桃園區成功路三段18號

營業時間：10:00–20:30

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