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禾林浮島-桃園/從早午餐下午茶到晚餐都OK!鄰近虎頭山網美歐陸料理餐廳

2023-10-20 14:30:03 潔絲蜜 人氣：495
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：533篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：Söt Café Bistronömy 禾林浮島
phone03-3325-688
place桃園市桃園區成功路三段18號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這次和久未見面的朋友們聚餐超開心😆，來到這間放在口袋名單很久的 禾林浮島 桃園店，裝潢是北歐風格的網美餐廳，餐點種類多，從早午餐／下午茶到晚餐都能滿足需求，不管想吃一餐都OＫ，禾林浮島鄰近虎頭山，隔壁就是桃林鐵道自行車道，覺得地點不錯😆，吃完飯後可以順路去走走散步。

禾林浮島 | 位置

禾林浮島位在桃園成功路三段上，上橋後沒多久就可以看到在右手邊很醒目，對面就是虎頭山創新園區，隔壁有鐵道可以順路去走走。
旁邊就是停車場，不過沒有特約XD，但是相當近，也是停車方便。

店家名稱：Söt Café Bistronömy 禾林浮島
電話：03-3325688
地址：桃園市桃園區成功路三段18號
營業時間：10:00–20:30

禾林浮島 | 環境

挑高寬闊的店面非常醒目XD，相當有豪氣感，隔壁就是停車場，連機車停車格也有，雖然禾林浮島沒有特約停車，但也是相當方便。

一進門就是舒適的候位區，連這方小角落也很好拍照。
不過我們是事先有預訂，否則假日熱門時段可能會沒位子哦。

室內超挑高空間，帶著輕工業風，牆壁是清水模裝潢，整體覺得舒適。
有雙人／四人／多人桌，還有隔間半包廂空間，座位數還蠻多的。

我們一行人攜家帶眷浩浩蕩蕩人數不少😂，被安排在一張大長桌。
由於事先有預訂座位，桌上也早已備妥相當人數的餐具，包括孩子的兒童餐具——
而且還是米奇圖案的有夠可愛，連我都想用（誤😂😂）。

禾林浮島的溼紙巾不是獨立的單包裝，是服務人員會送過來一盤乾燥紙巾後再加水。

禾林浮島 | 菜單

禾林浮島的餐點頗多，我們整個選擇障障礙大爆發😂😂，大家都挑選好久XD，不過早午餐類別只有供應到十一點半哦！
有些餐點可以加200升級套餐，附有濃湯／麵包／飲料，有些則無法加購升級，這點要注意XD。

可以直接參考：線上菜單

餐點介紹

今天的午餐：軟殼蟹沙拉／烤煙燻鴨胸佐蜜無花果／桂花檸檬氣泡飲／松露奶油蕈菇干貝麵／麵包籃（小）／油封蒜味起司醬炸雞／炙烤地中海風味豬沙朗／醬烤香料雞腿排蘆筍／慢炙翼板牛肉／榛果拿鐵。
結果事後才發現拿鐵忘記個別拍照了😂😂。

這只是部份餐點而已XD，剩的還有三份主餐之後才來，所以沒入鏡XD。
還好桌子夠大，這一點覺得蠻棒的，即使滿桌餐點也很夠放，不會侷促，也和旁邊桌子不會距離過近，沒有壓迫感。

軟殼蟹沙拉

這一大盤沙拉送過來有點驚呆我！SIZE好大，滿滿一碗超大盤😂，朋友都說這可以兩人吃吧XD。
配料也豐富，除了各式生菜，還有麵包丁／蘆筍／新鮮水果等，沙拉醬是香檸塔塔醬，不同於以往在外頭吃到傳統塔塔醬的厚重油膩，吃起來相當清爽哦！感覺很輕盈無負擔。

重點的軟殼蟹酥炸得香酥，每一口都是濃郁海味，不過油膩感稍重，配著底下生菜沙拉吃剛好😆，少爺比較吃不慣，覺得有些腥XD。

烤煙燻鴨胸佐蜜無花果

煙燻鴨胸擺盤美麗，鴨皮脆香，肉質略帶嚼勁而又不硬柴不會噎口。
搭配的無花果醬很特別，酸甜清新，入口有明顯的果香很不錯。

桂花檸檬氣泡飲

少爺單點的氣泡飲，名字聽起來酸甜爽口，不過實際喝起來覺得偏甜，但桂花香氣濃郁。

松露奶油蕈菇干貝麵

又是個質感系餐點😆，松露與干貝都是奢華系。
麵條使用扁麵，吃起來帶有嚼勁不軟爛，醬汁奶香濃郁，卻清爽不重口很不錯。

還可以加價升級成套餐，附有麵包／主廚濃湯／紅茶或咖啡，飲品可以更換補差價。

麵包吃起來乾爽不硬，略帶嚼勁，單吃原味有單純的麵皮香，附有黃芥末籽醬，可一起沾食。
如果套餐的麵包吃不夠，也可以單點麵包籃，一次吃個過癮。

套餐飲品是紅茶或咖啡擇一，若是咖啡能選擇淺培或深培豆，依個人喜好選擇。

麵包籃(小)

由於不是每樣餐點都能升級套餐（這點讓我們在點餐時有點困擾😅😅），之前聽說禾林浮島的麵包很好吃，所以我又加點了一份小麵包籃XD。

醬料部份，附有兩種醬汁，除了有和套餐一樣的黃芥末籽醬外，還有另一種酸醋醬，吃起來酸甜超爽口！
黃芥末籽醬柔滑，和酸醋醬口感與風味各有不同，互相搭配沾食著吃，讓麵包愈嚼愈香。

油封蒜味起司醬炸雞

同時身為起司與炸雞控，少爺看到這個就想點😂，不過送上來的實體覺得稍迷你，小小一籃覺得份量小了點，本來剛在擔心會不會加點了麵包籃會不會太多，但看到這炸雞實體，又覺得還好有點麵包😂😂。

炸雞外皮麵體覺得是偏向台式鹽酥雞，上頭淋上邪惡起司很香濃，不過記得趁熱吃，不然涼了後外皮變得比較不酥，口感比較不佳。

炙烤地中海風味豬沙朗

再來這盤是豪邁的肉料理XD，豬沙朗肉超厚，整片很有份量，底下鋪了不少蔬菜，一起吃能減少膩感。

厚實豬里肌烤得邊緣微焦脆，而裡頭仍鮮嫩，沒有過多調味，能享受大口吃肉的爽感！再搭配特製醬汁食用，又別具風味。

醬烤香料雞腿排蘆筍

醬烤雞腿排則偏重口味，腿肉厚實，醬汁鹹香，底下依序鋪了滿滿蔬菜，有馬鈴薯／紅蘿蔔／玉米筍／櫛瓜／蘆筍等，有肉有配菜可以均衡一下，飽足感也很高。

慢炙翼板牛肉

所謂慢工出細活，這道慢炙翼板牛排最後才送上，美麗的擺盤和五分熟的粉紅色澤，看起來很精緻美味。

肉片切得有些厚度，吃起來較有口感，外層炙燒得焦香，裡頭肉質軟中帶有嚼勁，咀嚼間盡是牛肉鮮甜，這道也好吃。

餐後心得

覺得禾林浮島的餐點精緻，用餐環境舒適，比較可惜的是因為今天是約中午聚餐，所以無法點早午盤餐，下次有機會再來嚐試囉！
吃完可以再去虎頭山或旁邊的鐵道走走散步也蠻棒的。

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停車資訊

禾林浮島隔壁就是停車場，停車相當方便，不僅有汽車停車位，連機車格也有哦！

店家資訊

店家名稱：Söt Café Bistronömy 禾林浮島
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100057206689461&sk=photos_albums
電話：03-3325688
地址：桃園市桃園區成功路三段18號
營業時間：10:00–20:30

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潔絲蜜

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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