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【台灣，桃園市，大溪區】秋旭．咖啡廳，大溪文青老宅廢墟咖啡。（桃園咖啡館/大溪美食）

2023-10-20 14:45:05 快樂雲 人氣：203
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窩客好文

快樂雲

發表篇數：381篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 大溪區

造訪商家：秋旭
place桃園市大溪區中山53號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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秋旭．咖啡廳

秋旭一間在google map標示有一段時間的咖啡店，

以前路過時，斑駁的外牆就吸引著我的目光；

我不確定以前是否就是這個名字，上網查了一下後，原來去年有改過名字，

不知道老闆是否還是同一人？

去年開幕之後，可是生意好得不得了.....

那日，我們運氣不錯，入內不用等待，就有位置；

嗯，就這樣的，來到了這間大溪的老宅咖啡廳秋旭」，

一間很文青，很好拍，也相當有人氣的小店；

原本以為店裡頭只有眼前的這些座位，沒想到後面還有一區空間哦！！

秋旭．咖啡廳

粉絲頁 / ig

地址：335臺灣桃園市大溪區中山路53號

電話：03-388 8020

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-20:00

假日：11:00-20:00(店休日以FB公佈為主)

秋旭．咖啡廳

 

後來打開了「秋旭」的Instagram看到了「秋水明落日，旭日又東昇。

這應該就是店名的由來吧？！

 

這是李白的《杜陵絕句》文句，

其中生動地描繪了夕陽餘暉映照在秋水上，

閃閃發光，夕陽漸漸隱沒在遠山之間的景象。

不知道是老闆很喜歡李白呢？

又或著是對他有啥意義呢？

秋旭．咖啡廳

 

不管怎樣，這讓我覺得店名多了些浪漫的故事，

那日，還意外得知老闆是位年輕的帥哥，

秋旭．咖啡廳

 

嗯！哈哈哈，這.....樣就不難懂了，難怪店內如此網美風格，

還真吸引了不少網美們來此外拍。

當我踏入秋旭老宅咖啡館，我被小庭院和紅磚牆所吸引住；

感覺這裡的老闆似乎熱愛植物，在門口外還是室內角落，

處處都擺滿了各式各樣的綠植。

且二樓還有一個名叫「桉植」的植物工作室，

提供各種質感盆栽和場地租借服務......

（點餐時櫃檯妹妹還有特別說，今日客人多，會等久一點，

可以先上去看看，可是天氣有點太熱，所以我上去快閃了一下，就下來了。）

老宅咖啡館的空間不算大，

在菜單上的規定中有提到他們不接待四人以上的團體，

並且不提供預約訂位服務，所以就只能現場候位，

能否入內一切就靠緣分，記得之前造訪時，

就因要等太久，所以就錯過嚕（笑）

低消是每人一杯飲料（餐點、甜點都不算入低消）

簡約的老宅咖啡廳，牆壁上貼著一張張的花磚日曆，

這套桌曆我也有買，但只是壓在箱內，並未陳設出來，

大面白牆貼著日曆的模樣還挺美，挺文青的；

店內的音樂選得很不錯，客人們有年輕網美，

還有一些攜家帶眷的，2~4人一桌，店內不算寬敞，

但也不會有擁擠的感覺；

今日被安排在櫃檯旁的角落位置，

這裡有許多可愛的抱枕，感覺是很好拍照的角落。

我們點了兩杯咖啡，分別是一般的冰美式，

跟加上氣泡的冰咖啡，都是無糖的，這樣可以方便配甜點；

另點了一份甜點是「哈密瓜蜂蜜戚風蛋糕」，

嗯，跟想的有點不同，但這也料太...實在了吧？！

就是完整的「哈密瓜」本人，

一部分是在蛋糕旁做裝飾，

一部分則是包裹在戚風蛋糕裡頭（笑）

哇！！切丁、切塊，也有點太....原始嚕（笑）

可能是因為前兩天剛吃過太厲害，

且價格很甜的戚風蛋糕，因此今日點的戚風蛋糕，有點失望

 

【台灣，桃園市，龍潭區】SUSUMU 蛋糕 甜點 咖啡，住宅區巷弄間的美味又好拍的小店。（桃園下午茶/龍潭甜點店/桃園咖啡館）

應該是自己不喜歡，但看到不少人都點了（笑）

那日看到很多人多點了「昭和布丁」，

但那日因沒有很想吃布丁，所以就錯過了。

秋旭」對我來說是一間有風格的老屋咖啡，

飲料跟食物也都可以，

但記憶點不及其空間的感覺；

 

對了，這裡的洗手間也挺有可愛的呦（笑）

對面的就是中正公園與大溪木博館群

附近的環境很適合散步與看夕陽，

如果不趕時間，來到大溪閒逛時，可以來這裡歇歇腳哦！！

...............................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FBhappycloud IG INSTAGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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前廣告人(外商廣告代理商資深業務總監) 、旅遊部落客、旅遊作家、專業策展人、廣播節目主持人；ITF台北國際旅展榮譽公民記者、旅展評審、YAHOO旅遊摩人…等。出版著作有「快樂居遊舊金山」、「快樂 創造 童話丹麥」、「發現那麼美的台灣,娜娜＊角落遇到愛」(繁體+簡體版)，曾受國內電視廣播媒體邀約，上節目分享旅行；國內、外旅遊分享作品散見於時報周刊、行遍天下、立榮航空機上刊物…等。 旅行．讓生活更快樂美好，身心更健康豐富。信仰「生命就該浪費在美好的事物上」，自己也正是以此為生活目標開心過日，早已將「旅遊」訂為終身生活目標。坐而言不如起而行，世界趴趴走十餘國，希望透過部落格的世界用鏡頭與文字帶領不能出門玩耍的朋友們也能體會生活中美好的事物。 不能流浪的日子,在城市中發呆(快樂雲愛旅遊) http://happycloud2013.blogspot.tw/
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