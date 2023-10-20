「秋旭」一間在google map標示有一段時間的咖啡店，

以前路過時，斑駁的外牆就吸引著我的目光；

我不確定以前是否就是這個名字，上網查了一下後，原來去年有改過名字，

不知道老闆是否還是同一人？

去年開幕之後，可是生意好得不得了.....

那日，我們運氣不錯，入內不用等待，就有位置；

嗯，就這樣的，來到了這間大溪的老宅咖啡廳「秋旭」，

一間很文青，很好拍，也相當有人氣的小店；

原本以為店裡頭只有眼前的這些座位，沒想到後面還有一區空間哦！！

秋旭．咖啡廳

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地址：335臺灣桃園市大溪區中山路53號

電話：03-388 8020

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-20:00

假日：11:00-20:00(店休日以FB公佈為主)

秋旭．咖啡廳

後來打開了「秋旭」的Instagram看到了「秋水明落日，旭日又東昇。」

這應該就是店名的由來吧？！

這是李白的《杜陵絕句》文句，

其中生動地描繪了夕陽餘暉映照在秋水上，

閃閃發光，夕陽漸漸隱沒在遠山之間的景象。

不知道是老闆很喜歡李白呢？

又或著是對他有啥意義呢？

不管怎樣，這讓我覺得店名多了些浪漫的故事，

那日，還意外得知老闆是位年輕的帥哥，

嗯！哈哈哈，這.....樣就不難懂了，難怪店內如此網美風格，

還真吸引了不少網美們來此外拍。

當我踏入「秋旭」老宅咖啡館，我被小庭院和紅磚牆所吸引住；

感覺這裡的老闆似乎熱愛植物，在門口外還是室內角落，

處處都擺滿了各式各樣的綠植。

且二樓還有一個名叫「桉植」的植物工作室，

提供各種質感盆栽和場地租借服務......

（點餐時櫃檯妹妹還有特別說，今日客人多，會等久一點，

可以先上去看看，可是天氣有點太熱，所以我上去快閃了一下，就下來了。）

老宅咖啡館的空間不算大，

在菜單上的規定中有提到他們不接待四人以上的團體，

並且不提供預約訂位服務，所以就只能現場候位，

能否入內一切就靠緣分，記得之前造訪時，

就因要等太久，所以就錯過嚕（笑）

低消是每人一杯飲料（餐點、甜點都不算入低消）

簡約的老宅咖啡廳，牆壁上貼著一張張的花磚日曆，

這套桌曆我也有買，但只是壓在箱內，並未陳設出來，

大面白牆貼著日曆的模樣還挺美，挺文青的；

店內的音樂選得很不錯，客人們有年輕網美，

還有一些攜家帶眷的，2~4人一桌，店內不算寬敞，

但也不會有擁擠的感覺；

今日被安排在櫃檯旁的角落位置，

這裡有許多可愛的抱枕，感覺是很好拍照的角落。

我們點了兩杯咖啡，分別是一般的冰美式，

跟加上氣泡的冰咖啡，都是無糖的，這樣可以方便配甜點；

另點了一份甜點是「哈密瓜蜂蜜戚風蛋糕」，

嗯，跟想的有點不同，但這也料太...實在了吧？！

就是完整的「哈密瓜」本人，

一部分是在蛋糕旁做裝飾，

一部分則是包裹在戚風蛋糕裡頭（笑）

哇！！切丁、切塊，也有點太....原始嚕（笑）

可能是因為前兩天剛吃過太厲害，

且價格很甜的戚風蛋糕，因此今日點的戚風蛋糕，有點失望

【台灣，桃園市，龍潭區】SUSUMU 蛋糕 甜點 咖啡，住宅區巷弄間的美味又好拍的小店。（桃園下午茶/龍潭甜點店/桃園咖啡館）

應該是自己不喜歡，但看到不少人都點了（笑）

那日看到很多人多點了「昭和布丁」，

但那日因沒有很想吃布丁，所以就錯過了。

「秋旭」對我來說是一間有風格的老屋咖啡，

飲料跟食物也都可以，

但記憶點不及其空間的感覺；

對了，這裡的洗手間也挺有可愛的呦（笑）

對面的就是中正公園與大溪木博館群，

附近的環境很適合散步與看夕陽，

如果不趕時間，來到大溪閒逛時，可以來這裡歇歇腳哦！！

...............................吃喝玩樂，沒有終點

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