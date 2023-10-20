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朵安可Dorank竹北店 濃豆乳界天花板「無天家濃豆乳」粉粿、涓豆腐、寒天晶球加料 乳糖不耐和低脂健身的好朋友

2023-10-20 15:12:33 京少 人氣：113
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京少

發表篇數：184篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：朵安可Dorank-竹北福興店
place新竹縣竹北市福興東路二段62號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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濃豆乳界的天花板「無天家濃豆乳」你喝過了嗎? 朵安可Dorank 是新竹在地品牌，鮮果、茗茶以及特別的濃豆乳、涓豆腐系列都有不少死忠粉絲，胭脂貴妃茶湯香醇，而濃豆乳的濃度竟然是一般的四倍，只差一步就成豆腐了呀~咀嚼控的朋友有黑糖珍珠、寒天晶球外，超Q彈的粉粿、和濃香的涓豆腐可以選擇，趕緊來一杯朵安可Dorank的濃豆乳享受滿滿的誠意吧~

HI！我是京少，我是15萬人 新竹愛美食 與46萬人 新竹大小事 社團管理員；
與著我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

[餐廳、活動邀約開箱、社群經營分享歡迎與我聯絡]



　

朵安可Dorank-竹北福興店
地址 : 新竹縣竹北市福興東路二段62號
電話 : 03 668 5990
時間 :
週一 ~ 週五 : 10:30 ~ 21:00
週六 ~ 周日 : 11:00 ~ 21:00
粉絲專頁 : https://www.facebook.com/doranktea/

👉朵安可Dorank竹北福興店 位置及停車場

竹北店位於福興東路上，就是黑皮驊魯肉飯外面的這條大街，看到簡約時尚粉粉的Tiffany色調，就是朵安可Dorank啦~正對面就是中興公園(公十)附屬停車場，不過沒有明顯標示容易錯過，看到東東水果行轉進去就是了~

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👉朵安可Dorank竹北福興店 環境介紹

朵安可Dorank是外帶外送專賣，沒有內用區但是有美美的打卡牆，門口進來也有一區等待區，陸續的人潮也不會覺得太過擁擠，可以先拿張菜單看看想要喝那些飲品。

👉朵安可Dorank竹北福興店 菜單

主打鮮果、茗茶茶飲，而櫃上最前面的「無天家濃豆乳」更是其推出的誠意之作，市面上常見的豆乳產品多是其分支，以特殊的方式萃取不加水稀釋，有著高於坊間的四倍濃度，只要再多一點點就成豆腐；鮮果系列用急凍方式讓四季都能喝到果汁飲品，個人小推一支很特別「香檬」冬露綠茶，有種一嚐回甘不斷嚮往的魔力喔。

🔸紅豆沙濃豆乳

「無天家濃豆乳」為旗下濃豆乳品牌，追根朔源是許多濃豆乳系列的源頭，製作過程採用蒸氣方式不加水稀釋，留存下多為四倍的濃郁程度，郁香順滑的口感相當有特色：高質的濃豆乳為底疊上細緻綿密的紅豆沙，整體口感細滑且充滿豆品香，豆沙不甜，喝著是豆乳本身甜香，這四倍濃郁的濃豆乳，你一定喝得出差異。

就連果汁機都是特別挑選，才能打出這般超細緻的豆沙

🔸黑糖杏仁濃豆乳

喜好杏仁這杯必點！杏仁涓豆腐為底加上黑糖畫杯濃豆乳，視覺與味覺的雙重享受，杏仁涓豆腐以濃豆乳製成的，豆香更為凝聚滿滿的營養價值，涓豆腐增添口感，可以作為低脂健身的代餐。

🔸粉粿胭脂奶

QQ彈彈的粉粿大家都很愛吧！以胭脂貴妃為奶茶茶湯，搭配黃金比例的奶粉使其更為順滑，茶湯清爽有著些微的奶甜，搭配小塊粉粿很有口感，一杯喝完相當飽足。

🔸香檬冬露綠茶

🔸草莓誘惑

我喜歡它的香檬滋味，與國內小農推廣香檬推出香檬飲品，茶湯喝著有著說不出來香鬱感，等待回甘的CD時間卻又想要再品味一口，很特別的濃郁酸香體驗，適合喜歡更深刻檸香的味蕾。

在朵安可Dorank四季都可以喝到鮮甜果汁，以極凍技術保存水果，把新鮮的味道鎖在其中，即便是接著的草莓季節也能提前喝到，寒天加上手搗草莓的顆粒更有口感，搭配草莓汁和草莓冰沙，這杯是少女夏天草莓控的最愛。

👉朵安可Dorank竹北福興店 營業時間地址

朵安可Dorank-竹北福興店
地址 : 新竹縣竹北市福興東路二段62號
電話 : 03 668 5990
時間 :
週一 ~ 週五 : 10:30 ~ 21:00
週六 ~ 周日 : 11:00 ~ 21:00
粉絲專頁 : https://www.facebook.com/doranktea/




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