免費領取大師名家春聯、馬年紅包袋！台中孔廟與五大中心齊揮毫，限量錢袋時鐘與拓印必搶。

迎接丙午馬年，台中文化局與孔廟串聯全市藝文場館，自1月24日起推出揮毫送春聯、手作DIY與音樂會，邀市民共享富貴平安年。

隨著時序步入丙午馬年，農曆新春的喜氣氛圍逐漸濃厚，為了迎接嶄新的一年，台中市政府文化局與台中孔廟特別串聯轄下各大文化中心、圖書館及藝文場館，自1月24日起推出一系列極具年味的「新春揮毫」與「藝文走春」活動。這不僅僅是領取春聯的例行公事，更是一場結合了視覺藝術、傳統書道、手作體驗與音樂演出的全方位文化饗宴，讓市民朋友在繁忙的歲末年終之際，能透過墨香與樂音，為來年揭開富貴平安的美好序幕。

葫蘆墩裝置藝術吸睛 港區屯區手作體驗滿點

作為新春活動的首發亮點，葫蘆墩文化中心將於1月24日上午率先登場「駿馬賀歲」活動，現場不僅邀請在地書法名家揮毫七字對聯與書畫斗方供民眾免費索取，更貼心加碼贈送限量的Q版馬寶紅包袋，讓傳統習俗增添了幾分童趣與驚喜。除了揮毫活動，中心大廳更同步展出「藝馬當先迎新春」裝置藝術展，展期自1月23日一路延續至3月1日，藝術家巧妙運用乾燥花材與異材質，手作形塑出駿馬飛躍的動感意象，搭配高掛的紅花燈籠，象徵著節節高升與迎向新春的蓬勃朝氣。



海線的朋友則不能錯過港區藝術中心於1月31日上午舉辦的「馬躍新春 富貴平安」活動，現場將有書法家以行書、草書、隸書、楷書等多元字體書寫吉祥賀詞，並提供200份春聯供民眾索取。為了營造典雅的年味，活動特別邀請台中市傑出演藝團隊「台灣揚琴樂團」進行暖場演出，讓悠揚的國樂聲伴隨墨香飄揚。此外，當天亦規劃了「紅包袋拓印」體驗，民眾只需自備紅包袋，便能在志工的引導下，親手印製出獨一無二的新春祝福。同樣在1月31日，屯區藝文中心也集結了11位書法名家舉辦「金馬迎春」揮毫，並安排熱鬧的有獎徵答贈送福袋。值得一提的是，屯區藝文中心更提前於1月25日推出極具創意的「馬年錢袋電子時鐘」手作活動，金紅配色的喜氣錢袋造型寓意著財源滾滾，是親子家庭不可錯過的實用好禮。

綠美圖與外埔圖書館接力 閱讀與書藝的完美結合

閱讀風氣興盛的台中，圖書館的活動同樣精彩可期。台中市立圖書館總館攜手青溪新文藝學會，將於2月1日上午在備受矚目的綠美圖舉辦「瑞馬踏春來」名家新春揮毫。這場活動巧妙結合了春聯書寫、年畫拓印、年節手作與閱讀推廣，讓藝文氣息自然融入市民的過年日常，展現出「書中自有黃金屋」的年節新解。外埔圖書館則選在1月25日舉辦「大師光彩漾新年」活動，邀請陳志聲等多位書法名家與青年藝術家共同揮筆，透過跨世代的藝術交流，傳遞出歷久彌新的新春祝福。

文化局各場館舉辦新春揮毫，讓大小朋友近距離接觸傳統書道藝術。

孔廟古禮祈福氣勢磅礡 三十位名家齊聚揮毫

若想尋求更具儀式感的祈福體驗，台中孔廟絕對是首選。孔廟將於1月31日上午8時50分盛大舉辦「駿馬呈祥 迎春揮毫」活動，今年已邁入第11個年頭，規模更勝以往。現場邀請了台中市青溪新文藝學會共30位書法家、年畫家及版畫師一字排開，展現磅礡的書藝氣勢，民眾除了可近距離欣賞大師運筆的藝術之美，還能免費索取限量600份的春聯及年畫。這些承載著至聖先師加持與祝福的墨寶，寓意著智慧啟迪與福氣臨門，是台中市民每年必搶的熱門珍藏。



為了讓親子同樂，孔廟現場特別規劃了年畫拓印體驗區，以及限量200份的「迎春納福木飾手作吊飾」製作區，讓孩子們發揮創意，完成專屬的年節掛飾。活動當天更邀請了南區永興社區舞蹈隊帶來熱鬧開場，並由北屯區中天寺慈韻合唱團獻上天籟美聲，讓民眾在莊嚴的古蹟中，同時享受視覺與聽覺的雙重藝術饗宴。

大墩文化中心壓軸登場 古琴相伴延續年節喜氣

隨著春節假期進入尾聲，大墩文化中心將於2月7日上午接棒舉辦「大墩馬躍千里名家春聯現場揮毫」。活動邀請10位書法名家共同開筆，寫下「大墩馬躍千里迎春氣象新」的宏大願景，現場並搭配優雅的古琴演奏，讓市民在書藝與古樂交織的氛圍中，感受最後一波濃厚的年味，現場亦提供200份春聯供免費索取。



台中市政府文化局與中市圖從新春前一路延續至元宵節，規劃了一系列閱讀推廣、創意手作與猜燈謎活動，無論是想要祈求平安的長輩，還是喜愛手作的親子家庭，都能在這場跨越全台中的藝文盛會中，找到屬於自己的歡樂時光。歡迎市民朋友把握機會，為家中增添一份手寫的溫度與祝福，詳細活動資訊可至台中市政府文化局及各館舍官網查詢。

台中新春藝文活動懶人包

葫蘆墩文化中心「駿馬賀歲」與裝置展

活動時間：1月24日上午（揮毫）、1月23日至3月1日（展覽）

活動內容：書法名家現場揮毫對聯與斗方、贈送Q版馬寶紅包袋、大廳裝置藝術展。

地點：台中市葫蘆墩文化中心（現場索取）

屯區藝文中心手作體驗與揮毫

活動時間：1月25日（手作）、1月31日上午（揮毫）

活動內容：馬年錢袋電子時鐘DIY、11位名家揮毫、有獎徵答送小紅包與福袋。

地點：台中市屯區藝文中心

外埔圖書館「大師光彩漾新年」

活動時間：1月25日

活動內容：邀請陳志聲等名家與青年藝術家揮毫，傳遞新春祝福。

地點：台中市立圖書館外埔分館

台中孔廟「駿馬呈祥 迎春揮毫」

活動時間：1月31日 08:50至11:30

活動內容：30位名家揮毫、免費送600份春聯及年畫、年畫拓印體驗、限量200份木飾手作吊飾、舞蹈與合唱團表演。

地點：台中孔廟（免費入場，手作與春聯數量有限）

港區藝術中心「馬躍新春 富貴平安」

活動時間：1月31日上午

活動內容：台灣揚琴樂團暖場、提供200份春聯索取、紅包袋拓印體驗（需自備紅包袋）。

地點：台中市港區藝術中心

綠美圖「瑞馬踏春來」

活動時間：2月1日上午

活動內容：結合春聯、年畫拓印、年節手作與閱讀推廣活動。

地點：台中綠美圖（由總館與青溪新文藝學會舉辦）

大墩文化中心「大墩馬躍千里名家春聯現場揮毫」

活動時間：2月7日上午

活動內容：10位書法名家開筆、古琴演奏、提供200份春聯免費索取。

地點：台中市大墩文化中心

拿完名家春聯與限量紅包袋，若是覺得意猶未盡，下列這些新春限定活動絕對不能錯過。

