2026必追！鄧紫棋攻蛋演唱會與SJ二十週年特展 Klook獨家售票懶人包。

2026年台北娛樂圈熱鬧非凡，Klook宣布開賣兩大重磅活動門票。不僅有韓流霸主Super Junior的20週年特展，更有鄧紫棋升級版巡演登上大巨蛋，粉絲務必設好鬧鐘搶票 。

2026年的台北演藝圈開春便迎來重磅消息，對於熱愛音樂與現場演出的粉絲來說，這絕對是需要手刀筆記的重要時刻，亞太區領先的旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook在今日宣布兩項令粉絲沸騰的消息，不僅有華語樂壇天后G.E.M.鄧紫棋的全新巡演，更有韓流帝王Super Junior的二十週年特展，這兩場活動不約而同地選擇Klook作為官方售票平台，讓粉絲們能透過便利的數位管道，輕鬆參與這場視聽與回憶的饗宴，無論是想要在台北大巨蛋感受萬人合唱的震撼，還是想在新光三越走進韓流傳奇的時光隧道，今年春天的台北都將充滿濃厚的音樂氣息，為了讓大家不錯過任何精彩瞬間，窩客島特別整理了這兩大活動的亮點與搶票時程，助您一臂之力。

▲Klook開賣鄧紫棋台北大巨蛋門票！SJ二十週年展覽亮點與台灣限定周邊公開。圖／Klook提供；窩客島整理



鄧紫棋演唱會2.0升級版 將於台北大巨蛋震撼登場

G.E.M.鄧紫棋自2023年啟動世界巡演以來，其現場魅力已席捲亞歐美三大洲，至今累積演出場次多達149場，更是亞洲歌手中單輪巡演體育場場次的紀錄保持人，這次宣布將於2026年4月10日至12日重返台北，並將舞台搬進了具指標性的台北大巨蛋，帶來全新升級的《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》，這不僅是一場音樂會，更是一場結合電影敘事手法的沉浸式視聽體驗，為了呈現更極致的舞美視覺，本次2.0版本全面提升了硬體規模，將透過延伸台與升級版的舞台設計，讓粉絲能更近距離感受這位華語創作天后的爆發力，從《摩天動物園》的金曲獎肯定到《啟示錄》的音樂連續劇創舉，鄧紫棋總是不斷突破自我，而這次的台北站演出，勢必將成為她音樂生涯中又一頁輝煌的篇章，也是樂迷心中期待已久的曙光。

▲G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0－台北站。圖／Klook提供；窩客島整理

鎖定2月7日售票時程 掌握票價與Klook購票秘訣

對於摩拳擦掌準備搶票的歌迷來說，掌握準確的售票資訊至關重要，本次台北站門票將於2月7日上午11點在Klook平台正式開賣，票價區間相當廣泛，從親民的1680元到搖滾區的6880元，共分為七種票價等級，分別為1680元、2280元、2880元、3880元、4880元、5880元及6880元，滿足不同粉絲的需求，此次演唱會不僅有永豐金控與銀行冠名贊助，更透過Klook強大的售票系統，期望帶給消費者流暢的購票體驗，為了確保在開賣當下能順利搶得一席之地，官方建議粉絲務必提前下載App並登入會員帳號，同時預先完成付款方式的綁定，這樣在分秒必爭的搶票時刻，才能比別人更快一步完成結帳，順利入場感受鄧紫棋帶來的音樂震撼。

▲鄧紫棋世界巡演台北站2月7日開賣！圖／Klook提供；窩客島整理



SUPER JUNIOR 20週年特展 獨家登陸新光三越A9

除了華語天后的演唱會，韓流粉絲也有福了，成軍邁入20週年的傳奇男團SUPER JUNIOR，將那份屬於E.L.F的青春回憶濃縮進了展覽之中，這個名為《SUPER RECORDS》的紀念特展，將於2026年2月9日至2月22日在台北新光三越A9館9樓盛大開展，這也是該展覽的台灣站，由Klook獨家進行售票，並於1月22日中午12點正式開放購票，一般票價定為650元，展覽以音樂記錄為主軸，透過全方位的沉浸式體驗，帶領大家回顧這群「老少年」從2005年出道至今的傳奇軌跡，這不僅是一個展覽，更是一場穿越時空的旅程，讓粉絲能重新溫習那些年一起笑過哭過的珍貴片段。

成員語音導覽與台灣限定周邊 E.L.F必訪打卡點

這次的《SUPER RECORDS》台灣站可說是誠意滿滿，展覽內容與韓國版本有所區隔，增添了許多獨家亮點，其中最令粉絲期待的莫過於「成員語音導覽」，由成員們親自錄製的回顧心聲，將陪伴著每一位觀展者走過展區，彷彿歐巴就在耳邊輕聲細語，此外展場內還規劃了「20年歷程回顧區」，展出珍貴影像、專輯設計與舞台造型，更有以1比1比例重製韓國展的「特殊任務體驗區」，讓大家能身歷其境地打卡留念，而為了回饋台灣粉絲的熱情，現場還設有「限定周邊商店」，販售只在台灣站獨家推出的設計商品，以及能讓粉絲寫下心裡話的「E.L.F留言牆」，這些精心設計的環節，都將讓這場20週年慶典成為彼此最難忘的共同記憶。

▲Klook獨家開賣SUPER JUNIOR 20週年特展台灣站門票。圖／Klook提供；窩客島整理

G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0－台北站

活動時間： 2026年4月10日至4月12日，晚間19:30

活動內容： 2.0版本全面升級舞台設計與延伸台規模，以電影敘事方式打造沉浸式現場，票價分為台幣 1680 / 2280 / 2880 / 3880 / 4880 / 5880 / 6880元

售票平台： Klook官方平台

開賣時間： 2026年2月7日上午11點

演出地點： 台北大巨蛋 (Taipei Dome)

SUPER JUNIOR 20週年紀念展覽SUPER RECORDS台灣站

活動時間： 2026年2月9日至2月22日

活動內容： 展出20年歷程回顧與珍貴影像，包含成員親錄語音導覽、1:1重製韓國展區及台灣獨家周邊商品，一般票價650元

售票平台： Klook獨家開賣

開賣時間： 2026年1月22日中午12點

展覽地點： 新光三越信義新天地A9館 9樓