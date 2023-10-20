南部標誌性的小吃「白糖粿」，口感軟軟糯糯，一直是深受喜愛的台式下午茶之一。今天要介紹位於高雄苓雅區的「老牌白糖粿」，地點的在自強夜市內，已經在地熱賣古早味白糖粿超過一甲子，聽說沒提早來排隊，可是吃不到的！揪～～竟有奪好吃，跟著我們繼續看下去就知道摟～～

老牌白糖粿位於苓雅市場、自強夜市內，有被食尚玩家、愛玩客、以及各大部落客採訪過，知名的程度可見一斑。不僅是觀光客，就連在地人也都非常喜歡，是當地人氣非常高的排隊美食。

剛開沒多久就超級多人，建議大家要提早來排隊啊。另外排隊的時候也可以邊想一下數量跟價格，點餐的時候才不會手忙腳亂的。

現點現炸的白糖粿，在乾淨的油鍋裡徜徉著，澎澎的模樣看起來有點勾追。等炸至金黃酥脆的時候，老闆快手咻咻咻撈起鍋，放在架上瀝油。

我們點了花生跟紫米口味的，剛炸好的白糖粿熱呼呼的，外酥內軟好好吃！軟糯的口感，以及簡單純粹的花生口味，真的會讓人忍不住一口接一口。

紫米口味是限量的，早點來買才買的到！吃得時候會多個紫米的香氣，撒上糖粉，吃起來甜甜又軟Q軟Q的，味道非常討喜啊～

除了白糖粿之外，還有販售其他的炸物小點心，像是蘿蔔糕、炸憨吉，都是簡簡單單的銅板價，想吃就買下去，荷包君完全不會心疼，CP值已經高到飛天哩。

齁～這間白糖粿吃完真的會讓人念念不忘，恰到好處的軟糯口感，以及經濟實惠的價格，可以理解為什麼人氣會這麼高惹！下次有經過絕對會再來吃它～

【老牌白糖粿】

地址：高雄市苓雅區苓雅二路108號（全家便利商店前）

營業時間：14:00-20:15

電話：0930-575-111

粉絲專頁：https://reurl.cc/6Q7kjr

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^

FB：算命的說我很愛吃

IG：master_food_diary