

桃園新開幕的火鍋專門店，全新火鍋品牌【涮金鍋】，是知名早午餐 麥味登 的兄弟品牌，主打以 黃金雞熬雞湯 為湯頭基底的雞湯火鍋，營業時間從早上11:00到晚上的24:00，宵夜想吃火鍋，也沒問題～！！！



桃園新開幕火鍋推薦 | 全新火鍋品牌【涮金鍋】地理位置 交通資訊

桃園涮金鍋和風涮涮鍋座落於桃園慈文路上，住宅社區的一樓三角窗店面，附設 特約停車場 ，在慈文路493號，開車過來的話，不建議停放門口，當天用餐就有看到警察取締，還蠻嚴格的。







桃園火鍋推薦 | 涮金鍋和風涮涮鍋 用餐環境介紹

涮金鍋和風涮涮鍋 的室內設計選用大量的日式元素結合現代感，讓用餐氛圍特別舒適，座位設置寬敞，不會讓人在用餐同時覺得擁擠，採多人座位，合適人多聚餐。



























▼桌子抽屜均貼心提供面紙、濕紙巾還有牙線棒





▼可愛的篩子服務鈴 ▼桌子抽屜均貼心提供面紙、濕紙巾還有牙線棒▼可愛的篩子服務鈴



桃園雞湯火鍋推薦 | 涮金鍋和風涮涮鍋 菜單（menu）

湯頭選擇多樣化，每種湯頭特別嚴選獨家新鮮直送72小時黃金雞熬煮的黃金雞湯為基底，每款湯底的口感層次豐富、濃郁甘醇，食素者也有“百鮮蔬食蕈菇鍋”可以選擇。



提供雞、豬、牛、生猛海鮮盤可以選擇，附餐10選一，這裡不像一般涮涮火鍋店會提供菜盤，但是有蔬食自助吧，讓你自由選配，無限量供應吃到飽。 用餐限時90分鐘 。







全新火鍋品牌 | 涮金鍋和風 蔬食自助吧 飲料吧 醬料自取

蔬食自助吧 所提供的蔬食新鮮直送，種類繁多，店家非常大器，見底即快速補貨，很少看到蔬食吧上有空盤出現的機會；提供的 醬料選擇多樣化 ，很多都是店家特調醬汁，在其他地方吃不到的； 飲料吧 所提供的品項創意新穎，各式果汁氣泡飲、冰沙、咖啡茶飲等，還有非常少見的氮氣茉香綠茶，喝起來滑順細緻的口感。















▼提供多樣湯底，自由加湯。



▼飲料吧選擇多樣化，飯後還有DIY霜淇淋可以享用。





▼提供多樣湯底，自由加湯。▼飲料吧選擇多樣化，飯後還有DIY霜淇淋可以享用。



麥味登兄弟品牌 | 涮金鍋和風 人氣菜單推薦

主打以黃金雞熬雞湯為湯頭基底的雞湯火鍋，還未開鍋之前，特別遞上黃金熬雞湯讓您嚐鮮，使用 QR Code線上點餐系統，用餐完畢再至櫃檯結帳，當天安排的座位訊號不是很好，網路速度有點慢，需要稍稍等一下，但是不會太久。







台式麻辣雞湯鍋

以獨家新鮮直送72小時黃金雞熬煮的黃金雞湯為基底，辣度適中，加入麵條吸飽湯汁的辣度不會嗆辣，而是融合牛油所產生香辣的風味，口味清淡的朋友，鍋物可以不用沾醬就很好吃了。





真•黃金雞湯鍋

嚴選黃金雞熬雞湯為湯底的雞湯火鍋，湯底香醇濃郁，特別加厚（100cc），讓熬雞湯的香氣更加鮮美甘甜，第一次吃火鍋，喝湯一點罪惡感也沒有的，日常沒有時間滋補身體，趁這時候養生一下，也不錯。





▼雞湯加厚（100cc）

▼雞湯加厚（100cc）







海陸精選 （鱸魚+蛤蜊+ 雪花牛/板腱牛/培根豬/雞肉片 任選二）

今天跟老公一同用餐，點一份雙人海陸套餐，鱸魚+蛤蜊+ 雪花牛 ＆ 板腱牛，如果你是小鳥胃的話，這樣的份量可能剛好飽足，偏偏跟老公都屬無肉不歡的食肉主義，這樣的肉量根本不夠飽足，最後還特別單點一份板腱牛（150g）才吃得開心。如果你跟我們一樣愛吃肉的話，建議改點肉肉盛宴，會比較滿足。







鱸魚+蛤蜊+ 熟成板腱牛

板腱牛的肉質鮮嫩多汁，輕涮幾下就很好吃了，不建議煮太久，容易使肉品因過熟而導致縮水，口感不好，吃起來特別乾柴。















鱸魚+蛤蜊+ 雪花牛

鱸魚肉質軟嫩、新鮮甘美，蛤蜊肥美鮮甜，雪花牛的油脂分佈均勻，吃起來滑嫩細緻，口感特別好。











▼蛤蜊





▼鱸魚

▼蛤蜊▼鱸魚



日式味增雞滷丼（+溫泉蛋）

雞滷汁香氣四溢，特別下飯，將溫泉蛋搓破，使蛋液流入飯裡，一同攪拌，微濕潤的口感，更增添香氣。







▼單點板腱牛（150g）

▼單點板腱牛（150g）



飯後甜品（DIY霜淇淋）

涮金鍋和風涮涮鍋的霜淇淋真的特別好吃，吃起來的風味與口感有點像麥x勞的蛋捲冰淇淋，一點也不湯湯水水，霜淇淋碗特別大，不擔心DIY手擠太醜不好看。









店家資訊 ：



涮金鍋和風涮涮鍋

地址：

桃園市桃園區慈文路508號

電話：

03 302 7666

營業時間：

11:00～24:00

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地址：桃園市桃園區慈文路508號電話：03 302 7666營業時間：11:00～24:00粉絲團：Instagram:

本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。