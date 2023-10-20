為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園新開幕火鍋推薦 | 全新火鍋品牌【涮金鍋和風涮涮鍋】特別嚴選黃金雞熬雞湯為湯底的雞湯火鍋 誰說吃火鍋不能喝湯！？ 蔬食自助吧 飲料吧 無…

桃園新開幕火鍋推薦 | 全新火鍋品牌【涮金鍋和風涮涮鍋】特別嚴選黃金雞熬雞湯為湯底的雞湯火鍋 誰說吃火鍋不能喝湯！？ 蔬食自助吧 飲料吧 無限量供應

2023-10-20 16:15:00 Lulu~愛分享 人氣：111
share
窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：240篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：涮金鍋和風涮涮鍋
phone03-3027-666
place桃園市桃園區慈文路508號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業


桃園新開幕的火鍋專門店，全新火鍋品牌【涮金鍋】，是知名早午餐 麥味登 的兄弟品牌，主打以黃金雞熬雞湯為湯頭基底的雞湯火鍋，營業時間從早上11:00到晚上的24:00，宵夜想吃火鍋，也沒問題～！！！

桃園新開幕火鍋推薦 | 全新火鍋品牌【涮金鍋】地理位置 交通資訊 
桃園涮金鍋和風涮涮鍋座落於桃園慈文路上，住宅社區的一樓三角窗店面，附設特約停車場，在慈文路493號，開車過來的話，不建議停放門口，當天用餐就有看到警察取締，還蠻嚴格的。


桃園火鍋推薦 | 涮金鍋和風涮涮鍋 用餐環境介紹 
涮金鍋和風涮涮鍋 的室內設計選用大量的日式元素結合現代感，讓用餐氛圍特別舒適，座位設置寬敞，不會讓人在用餐同時覺得擁擠，採多人座位，合適人多聚餐。
 
 





 
 







▼桌子抽屜均貼心提供面紙、濕紙巾還有牙線棒


▼可愛的篩子服務鈴
 

桃園雞湯火鍋推薦 | 涮金鍋和風涮涮鍋 菜單（menu）
湯頭選擇多樣化，每種湯頭特別嚴選獨家新鮮直送72小時黃金雞熬煮的黃金雞湯為基底，每款湯底的口感層次豐富、濃郁甘醇，食素者也有“百鮮蔬食蕈菇鍋”可以選擇。

提供雞、豬、牛、生猛海鮮盤可以選擇，附餐10選一，這裡不像一般涮涮火鍋店會提供菜盤，但是有蔬食自助吧，讓你自由選配，無限量供應吃到飽。用餐限時90分鐘


全新火鍋品牌 | 涮金鍋和風 蔬食自助吧 飲料吧 醬料自取 
蔬食自助吧 所提供的蔬食新鮮直送，種類繁多，店家非常大器，見底即快速補貨，很少看到蔬食吧上有空盤出現的機會；提供的醬料選擇多樣化，很多都是店家特調醬汁，在其他地方吃不到的；飲料吧所提供的品項創意新穎，各式果汁氣泡飲、冰沙、咖啡茶飲等，還有非常少見的氮氣茉香綠茶，喝起來滑順細緻的口感。







▼提供多樣湯底，自由加湯。
 


▼飲料吧選擇多樣化，飯後還有DIY霜淇淋可以享用。



麥味登兄弟品牌 | 涮金鍋和風 人氣菜單推薦 
主打以黃金雞熬雞湯為湯頭基底的雞湯火鍋，還未開鍋之前，特別遞上黃金熬雞湯讓您嚐鮮，使用 QR Code線上點餐系統，用餐完畢再至櫃檯結帳，當天安排的座位訊號不是很好，網路速度有點慢，需要稍稍等一下，但是不會太久。


台式麻辣雞湯鍋
以獨家新鮮直送72小時黃金雞熬煮的黃金雞湯為基底，辣度適中，加入麵條吸飽湯汁的辣度不會嗆辣，而是融合牛油所產生香辣的風味，口味清淡的朋友，鍋物可以不用沾醬就很好吃了。

 

真•黃金雞湯鍋
嚴選黃金雞熬雞湯為湯底的雞湯火鍋，湯底香醇濃郁，特別加厚（100cc），讓熬雞湯的香氣更加鮮美甘甜，第一次吃火鍋，喝湯一點罪惡感也沒有的，日常沒有時間滋補身體，趁這時候養生一下，也不錯。
 
 


▼雞湯加厚（100cc）


 
海陸精選（鱸魚+蛤蜊+ 雪花牛/板腱牛/培根豬/雞肉片 任選二）
今天跟老公一同用餐，點一份雙人海陸套餐，鱸魚+蛤蜊+ 雪花牛 ＆ 板腱牛，如果你是小鳥胃的話，這樣的份量可能剛好飽足，偏偏跟老公都屬無肉不歡的食肉主義，這樣的肉量根本不夠飽足，最後還特別單點一份板腱牛（150g）才吃得開心。如果你跟我們一樣愛吃肉的話，建議改點肉肉盛宴，會比較滿足。


鱸魚+蛤蜊+ 熟成板腱牛
板腱牛的肉質鮮嫩多汁，輕涮幾下就很好吃了，不建議煮太久，容易使肉品因過熟而導致縮水，口感不好，吃起來特別乾柴。





 
鱸魚+蛤蜊+ 雪花牛
鱸魚肉質軟嫩、新鮮甘美，蛤蜊肥美鮮甜，雪花牛的油脂分佈均勻，吃起來滑嫩細緻，口感特別好。





▼蛤蜊


▼鱸魚

日式味增雞滷丼（+溫泉蛋）
雞滷汁香氣四溢，特別下飯，將溫泉蛋搓破，使蛋液流入飯裡，一同攪拌，微濕潤的口感，更增添香氣。



▼單點板腱牛（150g）

飯後甜品（DIY霜淇淋）
涮金鍋和風涮涮鍋的霜淇淋真的特別好吃，吃起來的風味與口感有點像麥x勞的蛋捲冰淇淋，一點也不湯湯水水，霜淇淋碗特別大，不擔心DIY手擠太醜不好看。




店家資訊

涮金鍋和風涮涮鍋
地址：
桃園市桃園區慈文路508號
電話：
03 302 7666
營業時間：
11:00～24:00
粉絲團：
https://www.facebook.com/ShuanJin.Taiwan/
Instagram:
https://www.instagram.com/shuanjin_tw/
 






●感謝您耐心看完我的文章，
如果你喜歡我的文章，
別忘記按讚加分享，加入粉絲團，
掌握最新文章發佈訊息喔！








 
本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。



檢舉
share
chevron_left

三重麻辣燙|享樂麻辣燙三重店獨家中藥湯底辣度
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：240篇

哈囉~這裡分享的都是Lulu的日常，美妝保養，吃喝玩樂，生活居家，寵物好物……等。 不定期的抽獎活動，希望你們喜歡，有事沒事常來晃晃喔！ 歡迎邀稿 email:n_eason2002@yahoo.com.tw
作者的其它文章
同類據點
涮金鍋 照片

涮金鍋

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
金蒔鍋物 環中店 照片

金蒔鍋物 環中店

4.67 (3人評鑑)

區域：桃園市中壢區
蟳鮮屋桃園藝文店 照片

蟳鮮屋桃園藝文店

4.10 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店 照片

汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店

4.73 (6人評鑑)

區域：桃園市中壢區
陽廚mini鍋 照片

陽廚mini鍋

4.15 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up