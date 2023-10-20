前幾天跟猿鑫去四號公園附近吃飯，晃一晃就決定去之前路過好幾次的拉麵店「麵屋鴒」試試看！

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麵屋鴒鴒位於四號公園籃球場斜對面，從永安市場捷運站步行約5-7分鐘即可抵達。

座位不多，大約10-12個，沒有提供廁所，用完餐要自己收碗以及使用檯面上的抹布清潔桌面，一旁也有放置酒精。

麵屋鴒主要販售泡系雞白湯拉麵，不過招牌卻是蝦紅湯，還滿特別的，所以我就直接點了每日限量的招牌拉麵啦！(菜單取自麵屋鴒臉書粉專)

餐點介紹

招牌泡系蝦紅湯拉麵 $270

身為蝦子愛好者，但這是我第一次吃蝦湯拉麵，所以點完餐後十分期待！拍完照後，趕緊喝下一口湯，很濃郁的蝦子鮮甜味在嘴裡擴散，也叫猿鑫喝一口，我們一致認為湯頭不只是一般的蝦味，而是有烤蝦的香氣，我滿喜歡的！湯頭濃郁但不至於感到負擔，滿滿的蝦味讓我印象深刻！上面的泡泡很細緻，為濃郁的蝦紅湯又增添了不少層次，這是我第二次吃泡系拉麵，不得不說泡系真的是怎麼吃怎麼有趣，表面上滿滿泡沫，但可不要小看它的存在，它除了增添風味以外，還可以達到保溫效果，讓湯不容易冷掉

他們家的麵體是粗麵，口感偏硬帶有嚼勁，而且每碗可以免費續一球麵。

豬、雞叉燒的口感都很軟嫩，有微微的炙燒香氣，不過相較之下，我更喜歡雞肉。

特盛－泡系鹽味雞白湯拉麵 $400

配料：豬叉燒*7+雞叉燒*3+糖心蛋*1，這碗是猿鑫點的，他覺得湯頭濃郁、鹹度適中，叉燒肉的品質中上，吃得到肉的鮮甜味而且不會太油膩。鋪在碗邊的叉燒不泡進湯吃比較清爽，剛好可以跟濃郁的湯頭平衡一下，只是要趁熱吃才不會冷掉

の食記結語

我們的用餐時間是平日七點半左右，不用排隊，想點叉燒飯，可惜賣完了～拉麵的部分，讓我覺得湯頭的優秀程度大幅領先麵體跟配料的表現，泡系結合蝦紅湯真的好讚，滿推薦沒吃過泡系跟蝦湯頭拉麵的人來試試看，這樣就可以兩種體驗一次滿足啦

By Winnie

-------------【店家資訊】-------------

麵屋鴒

地址：新北市永和區安樂路206號

營業時間：11:30–13:30；17:00–21:00

以上評論為個人心得及意見，僅供參考

食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

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