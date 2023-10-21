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【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創意調酒！西門餐酒館推薦～

2023-10-21 20:00:00 Winnie 人氣：102
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Winnie

發表篇數：60篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：ZOO BISTRO滷餐小酒館
place台北市萬華區峨眉街124-3號1樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

上個週末跟好友到一間西門的餐酒館「ZOO BISTRO」聚餐，他們家主打滷味料理以及各種創意調酒【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館

請點個讚支持我分享更多美食【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話

 

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館

ZOO BISTRO位於西門町電影公園附近，從6號出口步行約9分鐘即可抵達【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

 

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館

深受軟豆喜愛的綠光小招牌。

 

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

很喜歡吧檯後方陳列的整整齊齊的酒瓶，視覺上讓人覺得很舒服。

 

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

店內裝潢中可以看到各式各樣的動物，整體的環境氛圍很chill，桌子之間的距離適中，空間感拿捏得恰到好處～

 

菜單

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館

菜單如同店，以動物園的概念設計區分各式配菜。

 

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館

內用限時2.5小時，每人低消一杯飲品。

 

餐點介紹

 

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話炸雞翅拼盤 $360

美式雞翅跟韓式雞翅我們各挑了一個口味，分別是香檸塔塔韓式甜辣，雞肉超級juicy，外皮也很酥脆，吃起來很涮嘴！香檸塔塔醬的微酸讓人覺得很清爽，韓式甜辣的辣度感覺不太吃辣的人也可以接受！這道是尻尻的No.1，她說真的好頂，就算冷掉也還是好吃的炸雞！推【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館

 

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話帝王蟹棒義式烘蛋 $190

烘蛋裡的配料除了蟹肉棒以外，還有甜椒、起司、鴻喜菇、橄欖、時蔬。這道是軟豆的No.1，她覺得吃得到甜椒爽脆的口感，而且甜椒的香氣很濃郁，橄欖則是帶有酸勁，烘蛋入口即化的綿密讓人一口接著一口，不過蟹肉棒的存在感反而不太高，但不影響她對這道料理的喜歡【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

 

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話華燈初上(左) $330 玫瑰瞳鈴眼(右) $330

酒杯是不是超級吸睛，尤其是左邊那個杯子，竟然是高跟鞋，超華麗！調酒名稱叫做華燈初上，是軟豆點的，豆：「使用生啤作為基酒加上現打的葡萄汁很特別，味道上微酸微甜，生啤簡單的麥味和氣泡感，整杯調酒的層次超級豐富！一不小心就喝完了～不同於瓶裝啤酒，生啤的搭配真的很巧妙！也把生啤純粹的麥香運用的很好，非常適合搭餐！」

玫瑰瞳鈴眼是尻尻點的，尻：「這款調酒的酒感比較重，吞嚥後，會在口中留下濃濃的酒味，細細品嚐後，有嚐到葡萄柚的尾韻，喝完會有微醺的感覺～」

 

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話獨家炒滷味 $220

老闆說這是新推出的新餐點，採用類似三杯的方式調味，滷味的品項會依當日食材去做搭配。盤中看得到不少薑片，嚐起也確實薑味比較重，會吃到整個人暖起來的那種，感覺很適合冬天還有喜歡吃薑的人～有機會也會想嘗試看看另一款沾醬式的秘製冷滷。

 

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話松露薯條 $160

薯條炸得酥酥脆脆，上頭有撒上松露粉跟起司粉，再沾著濃郁的松露醬一同享用，完全滿足我這個松露愛好者，份量三個人吃也很足夠【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館

 

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話板烤照燒雪花里肌 $130

口感類似松坂肉，再帶有更多的嚼勁，如果照燒醬的存在感再強一點，感覺會更加分！

 

【台北】西門站－ZOO BISTRO滷餐小酒館 主打滷味及創

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話柚香蘿蔔 $60

先說這盤我超愛！不論是爽脆的口感還是柚子的酸甜滋味，都讓我們讚不絕口！吃了炸物或滷味之後，配上一塊柚香蘿蔔，真的會讓口腔有一種reset的感覺，清爽又解膩！一定要來上一盤，而且給很多塊眼睛發光

 

 

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話

 

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話の食記總結

ZOO BISTRO的環境氛圍感很好，可以讓人很放鬆自在的喝酒暢聊，餐點的表現也都在水準之上！我們三個人吃的超級滿足！特別想提一下，他們的洗手間又香又乾淨，因為有放置一台水氧機，而且還很貼心的提供衛生棉，我比較喜歡留意這種小細節，所以我覺得是會讓人留下好感度的一間餐酒館愛心熊貓

 

By Winnie【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話

 

-------------【店家資訊】-------------

ZOO BISTRO滷餐小酒館

地址：台北市萬華區峨眉街124-3號

電話: (02)2388-0160

營業時間：週日至週四18:00~01:00(週一公休)；週五、六18:00~02:00

*可以訂位，內用限時2.5小時，每人低消一杯飲品

 

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話以上評論為個人心得及意見，僅供參考

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話本篇為合作邀約，文章皆為真實感受

 

 

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