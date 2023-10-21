上個週末跟好友到一間西門的餐酒館「ZOO BISTRO」聚餐，他們家主打滷味料理以及各種創意調酒

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ZOO BISTRO 位於西門町電影公園附近 ，從6號出口步行約9分鐘即可抵達

深受軟豆喜愛的綠光小招牌。

很喜歡吧檯後方陳列的整整齊齊的酒瓶，視覺上讓人覺得很舒服。

店內裝潢中可以看到各式各樣的動物，整體的環境氛圍很chill，桌子之間的距離適中，空間感拿捏得恰到好處～

菜單

菜單如同店，以動物園的概念設計區分各式配菜。

內用限時2.5小時，每人低消一杯飲品。

餐點介紹

炸雞翅拼盤 $360

美式雞翅跟韓式雞翅我們各挑了一個口味，分別是香檸塔塔跟韓式甜辣，雞肉超級juicy，外皮也很酥脆，吃起來很涮嘴！香檸塔塔醬的微酸讓人覺得很清爽，韓式甜辣的辣度感覺不太吃辣的人也可以接受！這道是尻尻的No.1，她說真的好頂，就算冷掉也還是好吃的炸雞！推

帝王蟹棒義式烘蛋 $190

烘蛋裡的配料除了蟹肉棒以外，還有甜椒、起司、鴻喜菇、橄欖、時蔬。這道是軟豆的No.1，她覺得吃得到甜椒爽脆的口感，而且甜椒的香氣很濃郁，橄欖則是帶有酸勁，烘蛋入口即化的綿密讓人一口接著一口，不過蟹肉棒的存在感反而不太高，但不影響她對這道料理的喜歡

華燈初上(左) $330 玫瑰瞳鈴眼(右) $330

酒杯是不是超級吸睛，尤其是左邊那個杯子，竟然是高跟鞋，超華麗！調酒名稱叫做華燈初上，是軟豆點的，豆：「使用生啤作為基酒加上現打的葡萄汁很特別，味道上微酸微甜，生啤簡單的麥味和氣泡感，整杯調酒的層次超級豐富！一不小心就喝完了～不同於瓶裝啤酒，生啤的搭配真的很巧妙！也把生啤純粹的麥香運用的很好，非常適合搭餐！」

玫瑰瞳鈴眼是尻尻點的，尻：「這款調酒的酒感比較重，吞嚥後，會在口中留下濃濃的酒味，細細品嚐後，有嚐到葡萄柚的尾韻，喝完會有微醺的感覺～」

獨家炒滷味 $220

老闆說這是新推出的新餐點，採用類似三杯的方式調味，滷味的品項會依當日食材去做搭配。盤中看得到不少薑片，嚐起也確實薑味比較重，會吃到整個人暖起來的那種，感覺很適合冬天還有喜歡吃薑的人～有機會也會想嘗試看看另一款沾醬式的秘製冷滷。

松露薯條 $160

薯條炸得酥酥脆脆，上頭有撒上松露粉跟起司粉，再沾著濃郁的松露醬一同享用，完全滿足我這個松露愛好者，份量三個人吃也很足夠

板烤照燒雪花里肌 $130

口感類似松坂肉，再帶有更多的嚼勁，如果照燒醬的存在感再強一點，感覺會更加分！

柚香蘿蔔 $60

先說這盤我超愛！不論是爽脆的口感還是柚子的酸甜滋味，都讓我們讚不絕口！吃了炸物或滷味之後，配上一塊柚香蘿蔔，真的會讓口腔有一種reset的感覺，清爽又解膩！一定要來上一盤，而且給很多塊

の食記 總結

ZOO BISTRO的環境氛圍感很好，可以讓人很放鬆自在的喝酒暢聊，餐點的表現也都在水準之上！我們三個人吃的超級滿足！特別想提一下，他們的洗手間又香又乾淨，因為有放置一台水氧機，而且還很貼心的提供衛生棉，我比較喜歡留意這種小細節，所以我覺得是會讓人留下好感度的一間餐酒館

By Winnie

-------------【店家資訊】-------------

ZOO BISTRO滷餐小酒館

地址： 台北市萬華區峨眉街124-3號

電話: (02)2388-0160

營業時間：週日至週四18:00~01:00(週一公休)；週五、六18:00~02:00

*可以訂位，內用限時2.5小時，每人低消一杯飲品

以上評論為個人心得及意見，僅供參考

食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

本篇為合作邀約，文章皆為真實感受

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