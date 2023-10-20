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【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經典的川菜料理，每一道菜都驚豔你的味蕾｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-10-20 17:42:01 Ruby說美食享受旅行 人氣：181
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：348篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：四川吳炒手 (林口三井店)
place新北市林口區文化三路一段356號
作者本次評價：
3.75
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.00
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組合圖.jpg

四川吳抄手是台北市老字號川菜館，也蟬聯了4年米其林必比登推薦餐廳，

即使曾歇業，但老店已經成功復活，並且在許多百貨商場中開設分店，廣受顧客喜愛。

四川吳抄手川菜為主打，提供眾多辛辣美食選擇，是辣味愛好者的天堂。

另外，他們也貼心地提供了素食菜單，讓吃素的客人也能盡情享受美味。

之前Ruby曾在信義A13店品嚐過，雖然味道美味，但坐位較為狹窄。

因此特地前往林口三井店，每桌的間距和桌子也寬敞了許多。

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

準備要與家人一同品味這道具有挑戰性的辣味，同時享受更寬敞的用餐環境。

還沒有到用餐時間已經滿滿的排隊等待的人潮。

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

四川吳抄手線上訂位請點此


翡翠海鮮羹 $280

一碗充滿海鮮的鮮美味道，羹的質地濃厚，可以跟店家要紅醋搭配喝

味道會更加的鮮美也為這道菜增添了一些清爽的層次。

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

怪味雞 $395

四川菜的經典，以其醇厚的口味和特殊的調味而聞名。

雞肉嫩滑多汁，配以豐富的花生醬和香料。

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

吃起來有一種香辣和微甜的感覺，獨特之處在於調味醬汁，

讓你感受到辣椒和花生的完美結合。


【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

藤椒鮮魚片 $450

清淡但又香辣的菜。魚片鮮嫩，伴隨著微微的麻辣味道，非常開胃。

藤椒的香氣使這道菜更加特別，為魚肉帶來了特殊的風味。


【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

火腿雪菜百頁 $300

百頁豆腐吸收了醃製的火腿和風味，讓你感受到濃烈的滋味。


【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

成都水煮牛 $480

一道勁辣的川菜，牛肉切成薄片，然後浸泡在濃郁的辣椒湯中。

這道菜的辣度非常高，但牛肉的嫩滑質地和湯汁的風味絕對令人難以忘懷。

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

左宗棠雞 $340

雞肉外皮脆嫩多汁，伴隨著甜辣醬汁的香氣，讓你享受到一種美味的對比。

這道菜有著特殊的甜味和微辣的風味。

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

香辣豆腐煲 $280

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

豆腐經過燉煮後變得非常嫩滑，搭配香辣的湯汁。這道菜有著深厚的辣椒風味，

但同時也保持了豆腐的柔軟質感，令人愛不釋手。
【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

紅油炒手 $105

充滿辣椒和香油風味的炒手。炒手是一種四川麵食，搭配辣椒油和調味醬，

味道鮮美，炒手本身有些嚼勁，是一道經典的小吃。

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

紅油燃麵 $85

麵條入口柔軟，搭配濃郁的紅油醬汁，有著微辣的風味。

簡約口感使其成為一個受歡迎的選擇，特別是對於喜歡辣味的人。

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經

 

四川吳抄手的菜單提供了多種辣度和口感的選擇，無論你喜歡清淡的味道還是濃烈的辣味，

都能找到合適的菜色滿足你的味蕾。

真的不愧是蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，雖然菜色的價格偏中高

但偶爾吃一下犒賞自己也是值得的。


【店家資訊】
👉 四川吳抄手 三井林口店
🏠 新北市林口區文化三路一段356號
☎️0226007099
⏰AM11：00 ~ PM 22：00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

【 四川吳抄手｜林口三井店】蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，經
   

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  💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

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如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

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RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
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