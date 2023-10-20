四川吳抄手是台北市老字號川菜館，也蟬聯了4年米其林必比登推薦餐廳，
即使曾歇業，但老店已經成功復活，並且在許多百貨商場中開設分店，廣受顧客喜愛。
四川吳抄手川菜為主打，提供眾多辛辣美食選擇，是辣味愛好者的天堂。
另外，他們也貼心地提供了素食菜單，讓吃素的客人也能盡情享受美味。
之前Ruby曾在信義A13店品嚐過，雖然味道美味，但坐位較為狹窄。
因此特地前往林口三井店，每桌的間距和桌子也寬敞了許多。
準備要與家人一同品味這道具有挑戰性的辣味，同時享受更寬敞的用餐環境。
還沒有到用餐時間已經滿滿的排隊等待的人潮。
翡翠海鮮羹 $280
一碗充滿海鮮的鮮美味道，羹的質地濃厚，可以跟店家要紅醋搭配喝
味道會更加的鮮美也為這道菜增添了一些清爽的層次。
怪味雞 $395
四川菜的經典，以其醇厚的口味和特殊的調味而聞名。
雞肉嫩滑多汁，配以豐富的花生醬和香料。
吃起來有一種香辣和微甜的感覺，獨特之處在於調味醬汁，
讓你感受到辣椒和花生的完美結合。
藤椒鮮魚片 $450
清淡但又香辣的菜。魚片鮮嫩，伴隨著微微的麻辣味道，非常開胃。
藤椒的香氣使這道菜更加特別，為魚肉帶來了特殊的風味。
火腿雪菜百頁 $300
百頁豆腐吸收了醃製的火腿和風味，讓你感受到濃烈的滋味。
成都水煮牛 $480
一道勁辣的川菜，牛肉切成薄片，然後浸泡在濃郁的辣椒湯中。
這道菜的辣度非常高，但牛肉的嫩滑質地和湯汁的風味絕對令人難以忘懷。
左宗棠雞 $340
雞肉外皮脆嫩多汁，伴隨著甜辣醬汁的香氣，讓你享受到一種美味的對比。
這道菜有著特殊的甜味和微辣的風味。
香辣豆腐煲 $280
豆腐經過燉煮後變得非常嫩滑，搭配香辣的湯汁。這道菜有著深厚的辣椒風味，
但同時也保持了豆腐的柔軟質感，令人愛不釋手。
紅油炒手 $105
充滿辣椒和香油風味的炒手。炒手是一種四川麵食，搭配辣椒油和調味醬，
味道鮮美，炒手本身有些嚼勁，是一道經典的小吃。
紅油燃麵 $85
麵條入口柔軟，搭配濃郁的紅油醬汁，有著微辣的風味。
簡約口感使其成為一個受歡迎的選擇，特別是對於喜歡辣味的人。
四川吳抄手的菜單提供了多種辣度和口感的選擇，無論你喜歡清淡的味道還是濃烈的辣味，
都能找到合適的菜色滿足你的味蕾。
真的不愧是蟬聯4年米其林必比登推薦餐廳，雖然菜色的價格偏中高
但偶爾吃一下犒賞自己也是值得的。
【店家資訊】
👉 四川吳抄手 三井林口店
🏠 新北市林口區文化三路一段356號
☎️0226007099
⏰AM11：00 ~ PM 22：00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，
💁♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530
如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，
每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，
如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。