台中人氣火鍋嗑肉石鍋分店再一間，全新嗑肉石鍋二代店進軍台中大里囉，於10月新開幕，嗑肉石鍋二代店裝潢超氣派，採典雅高貴的英倫風裝潢，店內的自助吧區更是澎派，超過60種食材的蔬食自助吧，還有咖哩飯、打拋豬飯、滷肉飯吃到飽，飲料、咖啡、冰沙、茶飲、DIY氣泡飲應有盡有，甜點還有冰淇淋、霜淇淋厚里呷免驚

嗑肉石鍋台中大里店位置

嗑肉石鍋台中大里店位在台中大里區德方南路上，近大里運動公園、臺中市纖維工藝博物館，二代店裝潢走高貴典雅的英倫風格，以紅色及金色系為主軸，看起來貴氣十足，相當有質感

門口處還有巨大的肉品裝置藝術，提供給大家打卡拍照

嗑肉石鍋台中大里店環境

嗑肉石鍋台中大里店的用餐空間非常寬敞，燈光明亮，座位數也非常多，特別的是除了2人、4人及6人的座位外，還特別設置1人的座位區，就算一個人來嗑肉石鍋用餐也不會顯的尷尬不自在

嗑肉石鍋台中大里店蔬食自助吧

嗑肉石鍋二代店都是走蔬食自助吧吃到飽路線，品項非常多，超過60種食材，當季新鮮時蔬、各式各樣的火鍋料、豆製品、麵食類等任你爽吃到飽

醬料的部分選擇也非常多，除了比較常見的醬料外，還有主廚特製的洋蔥多蜜醬、朝天椒醬、泡菜胡麻醬、歐式卡卡醬、紅味噌辣醬、五味沙嗲醬、嗑製辣醬等

嗑肉石鍋台中大里店副食自助吧

嗑肉石鍋的副食除了蔬食自助吧的麵食類，還有白飯吃到飽，厲害的是這裡不只白飯，還有咖哩醬、滷肉及打拋豬淋醬

糖糖還蠻喜歡嗑肉石鍋的嗑製咖哩淋醬，偏日式咖哩風味，咖哩香氣濃郁，尾韻帶點微甜，裡頭還有馬鈴薯及紅蘿蔔

滷肉飯也超銷魂，瞧瞧上頭肥滋滋的滷肉是不是相當誘人啊，滷肉不僅Q嫩，也滷的相當透徹，配上白飯鹹香迷人，好吃

什麼！在這裡竟然也可以吃到糖糖最愛的泰式打拋豬飯，雖然底下不是泰國香米，不過這裡的打拋豬也好好吃，帶微辣風味，糖糖可以嗑掉兩碗飯

嗑肉石鍋台中大里店飲料、甜點自助吧

另外這區是飲料及甜點自助吧區，飲料有氣水、茶飲、咖啡、果汁及DIY氣泡飲，甜點的部分是霜淇淋及泰國明果頂級冰淇淋

嗑肉石鍋菜單

級。海陸 超值三人餐 1999元

糖糖這次點了嗑肉石鍋的級。海陸 超值三人餐，裡頭包含800g的肉品及超澎派的海鮮拼盤，800g的肉品包含安格斯頂級培根牛及特選國寶豬五花各400g，海鮮拼盤裡頭共有八種新鮮海鮮

老火牛骨髓湯底 +49元

這款老火牛骨髓湯在外面比較少見，採用牛骨髓下去燉煮，湯頭非常濃厚，帶有濃郁的牛肉香氣，溫潤順口，喝起來不會有腥味

泰式酸辣湯底 +59元

喜歡泰式風味湯頭的朋友，糖糖還蠻推薦嗑肉石鍋的泰式酸辣湯底，採用各種辛香料及香茅熬煮而成，喝起來酸酸辣辣的，入喉的後勁還挺強的，辣度大概是小辣偏中辣，如果本身不太吃辣的朋友可能會辣到受不了

麻油濃雪湯底 +69元

冷冷的冬天想要喝個香濃的麻油湯頭，在嗑肉石鍋也點得到，這款麻油濃雪湯底是採用老薑及麻油先炒過，再加入大骨慢熬的精華高湯，湯頭濃厚，帶有濃濃的麻油香氣，煮完蔬菜享用讓湯頭更加清甜

蔬菜在自助吧區採自取方式，可以選擇自己喜歡吃的食材，品項非常多樣化，特別的是還有滑類

級。海陸 超值三人餐的超澎湃海鮮拼盤，裡頭包含深海軟絲、甜白蝦、潮鯛魚、金目鱸魚、鮮蛤蜊、深海鮑魚、深海帆立貝及北海道干貝共八種海鮮

嗑肉石鍋的甜白蝦相當新鮮，肉質彈牙肥美，鮮味十足

潮鯛魚、金目鱸魚、深海鮑魚、深海帆立貝及北海道干貝也相當新鮮

蛤蜊個頭也很大，下鍋煮開即可享用，肉質超鮮甜，也不會有沙沙的問題

糖糖最愛的深海軟絲直接給你一整隻，一樣下鍋不必煮太久，口感超Q彈，吃起來也相當鮮甜呢

不只海鮮拼盤超澎湃，肉品也超浮誇，直接給你肉肉瀑布，共800g，包含安格斯頂級培根牛及特選國寶豬五花兩種肉品

安格斯頂級培根牛

採用美國安格斯頂級牛胸腹肉，含豐富油脂，下鍋煮至七分熟，肉質軟嫩多汁，富有濃郁的牛肉香氣

特選國寶豬五花

選用台灣豬五花，肥瘦勻稱，且油花分布均勻，入鍋煮後肉質軟嫩不柴，吃起來也不會有腥味

台中嗑肉石鍋分店再一間，位在大里德方南路上，裝潢以高貴典雅的英倫風為主軸，店裡頭還有超豐富的蔬食自助吧區，超過60種食材，還有咖哩飯、打拋豬飯及滷肉飯吃到飽，湯底選擇性多樣化，用餐空間寬敞舒適，非常適合朋友、家庭來聚餐呢