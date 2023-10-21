有時候是不是會覺得自己運不好，導致心情也跟著不好？
那~就到瘋寵玩家在捷運北門站附近
開的転運棧-貓中途咖啡廳(點我點我)吧！
讓貓咪們來療癒你的心~
転運棧-貓中途咖啡廳是間有跟愛爸合作的貓咪中途之家
不要以為因為是以貓咪，餐點就會不好吃哦！
転運棧-貓中途咖啡廳的餐點可好吃了！！
為什麼叫転運棧？除了這是日文店名外
還有希望貓咪到這裡好好休息後可以轉入好人家！
目前開放區域為一樓到三樓
転運棧-貓中途咖啡廳環境
從大門看進去就是明亮、簡約的設計
這裡有二道門這樣子可以防止貓咪意外跑出去
店貓Blow在貓爬架上面睡覺~好可愛呀！
兔貓不好意思吵Blow睡覺~
一樓是櫃台接待處跟貓咪有關的商品可以購買
還有水晶可以購買耶！！人跟貓貓一起轉運！！
廁所在一樓的小角落哦！
店員會先消毒大家的手手加上換上室內拖
接下來很重要！要好好注意擼貓守則哦！
提醒大家自家毛小孩跟12歲以下小朋友無法入場哦！
接下來轉上去二樓吧！
転運棧-貓中途咖啡廳二樓
第一眼看到的就是以店貓Blow的陶瓷轉運水晶真的超可愛！
瞬間真的到了日本貓貓神社
祝福貓貓們可以不要流浪可以找到好人家
真的沒辦法養貓貓沒關係~可以幫貓貓們加菜！
錢錢沒有不見錢錢都變成貓貓們的菜菜~丟進祈福箱內哦！
二樓是日式風格所以當然要拉門啊！
上面還可以看到瘋寵玩家(點一下)跟転運棧~
大家一定要按讚、訂閱、分享啦！！
拉開門就是眼睛一亮！老闆真的是很用心在裝潢上面~
一隻貓貓帶著悲傷的心情完全不知道自己該去哪裡……
遇到好心人帶著牠到了獸醫姐姐身邊，身體越來越健康後到了新的地方
慢慢感受到愛還交了朋友~而且還有很多很多人陪玩！
就在那一天！有人說要給一個專屬的家~
貓貓雖然不會說人話但其實牠們都知道~牠們深深被愛著哦！
牆上掛了每隻貓咪的小故事從何而來
這裡穩定性很好的歐里也已經成為了這裡的店貓！
兔貓也有被毆里寵幸~好幸福呀~歐里的爪爪超可愛啦！
周圍牆上也有很多可以讓貓貓爬上爬下的空間
還有逗貓棒可以使用，大家用完後要記得歸位哦！
抬頭也可以看到空中透明步道
可以看到貓貓的爪爪~真香~
但同時也是讓比較害羞的貓貓可以先在高處觀察大家~
二樓是直接可以坐在地上的榻榻米和室，有6張大桌子！
因為主要是給貓貓的空間，所以人的流量是不會太多哦！
所以店員安排後就不太建議換樓層了~
目前為了貓貓們著想就不開放不同樓層參觀了哦！
大家一定一定要線上預約(點我點我)！
可以在預約備註用餐座位在2樓或是3樓
請大家去転運棧-貓中途咖啡廳不要噴香水
貓貓們對氣味很敏感有可能會造成我們打噴嚏
嚴重是會導致中毒！！
転運棧-貓中途咖啡廳三樓
一上去被嚇到！好大顆的……仙人貓爪！
三樓是溫馨網美空間
旁邊是開放式小包廂，屋中屋造型超讚
上方有洞方便貓貓穿梭
仙人貓爪下面是一大片貓貓活動的地方
當然也是人的座位~
三樓也是有貓貓們的介紹故事哦~
転運棧-貓中途咖啡廳菜單
會發現菜單上有些名字很特別哦！
會讓人笑了一下這樣子(*^ω^*)
転運棧-貓中途咖啡廳餐點
転運棧-貓中途咖啡廳低消是$300元是可以人數加總
金額會再加10%罐罐費，用餐時間為2個小時~
入座後用QR Code點餐
這裡也有提供素食所以有素食朋友想來擼貓也是沒問題的啦！
蒜香白酒蛤蜊義大利麵
很喜歡蒜香一上桌超香！
麵條很好吃！不會很硬或是太軟
蛤蜊也不少哦！都沾滿醬汁~
只是兔貓沒有想到有點辣啊(ー_ー)!!
雖然微辣更開胃！但是越吃越辣……
兔貓就放棄給柚子吃了~喜歡吃辣真的不要錯過！讚！
青醬唐揚雞燉飯
除了賣相好也是相當美味呀！
香氣十足連飽足感的十足！搭配起司~
讓兔貓比較意外是有櫛瓜！
不知道為什麼第一次吃是苦的……導致很害怕吃……
更沒想到是！都転運棧家的不會苦還很好吃耶！
唐揚雞吃起來很嫩，外皮酥脆~
拔娜娜巧克力法國吐司
転運棧家的甜點看起來都超好吃的啦！螞蟻人快來吃！
新鮮香蕉跟巧克力真的是不敗呀！
加上微焦香的吐司~超讚！
大麥紅茶
超大一壺！柚子很喜歡大麥紅茶的味道~
不會死甜！蠻開胃的呢~
焦糖瑪奇朵
前微甜後苦味
不過是因為兔貓不常喝咖啡類才會覺得很苦
像柚子常喝就特別喜歡呢~
所以喜歡喝咖啡的朋友可以點看看哦！
兔貓有特別去看瘋寵玩家去看転運棧-貓中途咖啡廳是怎麼來
還有其他貓貓們的影片，救援影片真的不太敢看(இωஇ )
這間店也是想要很久很久了~老闆跟闆娘都下足了很多很多事
終於才有這家転運棧-貓中途咖啡廳
他們每隻貓貓都照顧很好~有些貓貓還是慢慢從不親到親人
一步一步把充滿得到愛的貓貓嫁出去~
不要覺得說因為這裡是貓中途咖啡廳餐點一定不好吃！
錯了！真的錯了！転運棧-貓中途咖啡廳的転運棧團隊
在餐點上前後花了快100天的測試
從不好吃、不敢吃！到現在完整的餐點~
雖然兔貓現在不能養貓貓不能給專屬的家
但是可以給加菜費！！
多去転運棧-貓中途咖啡廳~多多分享！！
転運棧-貓中途咖啡廳是跟愛爸皮卡(點我點我)配合
可以來吃美食然後看看牆上的貓貓介紹也可以問問店員哦！
但如果店員在忙就稍微等待一下~
相處過後有特別想帶回家愛的貓貓，再請告知店員跟填寫領養表單
最後會有評估、審核，如果覺得認養人沒問題就會再主動找領養人哦！
但一定要想清楚才可以！
不止是貓貓就算是養狗狗、兔兔或其他小動物都是要考慮清楚！
你身邊有很多人但牠只有你~嫁妝多到你會怕哦！
看到這裡的朋友
店內都是用知名寵物商家商品和KATRIS酥壓貓(點我點我)好居
使用了人貓共用家具還有是可以當小家具同時是貓咪抓板玩具
還有拍拍(點我點我)跟卡特喵喵(點我點我)瓦楞貓抓板
有沒有心動的呀~快點買起來帶回家給貓主子吧！
転運棧-貓中途咖啡廳資訊
名字：転運棧-貓咪中途咖啡廳
転運棧-貓咪中途咖啡廳線上預約
転運棧-貓中途咖啡廳FB粉專
瘋寵玩家FB粉專
瘋寵玩家YT
可以知道更多消息哦(*^ω^*)
地址︰103台北市大同區天水路2-3號
電話：02-25585133
營業時間：11:30–21:00
公休時間：周一公休
附近捷運站：中山站／北門站
低消300可以加總，收10%罐罐費限時2個小時，