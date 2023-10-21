有時候是不是會覺得自己運不好，導致心情也跟著不好？

那~就到 瘋寵玩家在捷運北門站附近

開的 転運棧-貓中途咖啡廳(點我點我) 吧！

讓貓咪們來療癒你的心~

転運棧-貓中途咖啡廳是間有跟愛爸合作的貓咪中途之家

不要以為因為是以貓咪，餐點就會不好吃哦！

転運棧-貓中途咖啡廳的餐點可好吃了！！

為什麼叫 転運棧？除了這是日文店名外

還有希望貓咪到這裡好好休息後可以轉入好人家！

目前開放區域為一樓到三樓

転運棧-貓中途咖啡廳環境

從大門看進去就是明亮、簡約的設計

這裡有二道門這樣子可以防止貓咪意外跑出去

店貓Blow在貓爬架上面睡覺~好可愛呀！

兔貓不好意思吵Blow睡覺~

一樓是櫃台接待處跟貓咪有關的商品可以購買

還有水晶可以購買耶！！人跟貓貓一起轉運！！

廁所在一樓的小角落哦！

店員會先消毒大家的手手加上換上室內拖

接下來很重要！要好好注意擼貓守則哦！

提醒大家自家毛小孩跟12歲以下小朋友無法入場哦！

接下來轉上去二樓吧！

転運棧-貓中途咖啡廳二樓

第一眼看到的就是以店貓Blow的陶瓷轉運水晶真的超可愛！

瞬間真的到了日本貓貓神社

祝福貓貓們可以不要流浪可以找到好人家

真的沒辦法養貓貓沒關係~可以幫貓貓們加菜！

錢錢沒有不見錢錢都變成貓貓們的菜菜~丟進祈福箱內哦！

二樓是日式風格所以當然要拉門啊！

上面還可以看到 瘋寵玩家(點一下) 跟転運棧~

大家一定要按讚、訂閱、分享啦！！

拉開門就是眼睛一亮！老闆真的是很用心在裝潢上面~

一隻貓貓帶著悲傷的心情完全不知道自己該去哪裡……

遇到好心人帶著牠到了獸醫姐姐身邊，身體越來越健康後到了新的地方

慢慢感受到愛還交了朋友~而且還有很多很多人陪玩！

就在那一天！有人說要給一個專屬的家~

貓貓雖然不會說人話但其實牠們都知道~牠們深深被愛著哦！

牆上掛了每隻貓咪的小故事從何而來

這裡穩定性很好的歐里也已經成為了這裡的店貓！

兔貓也有被毆里寵幸~好幸福呀~歐里的爪爪超可愛啦！

周圍牆上也有很多可以讓貓貓爬上爬下的空間

還有逗貓棒可以使用，大家用完後要記得歸位哦！

抬頭也可以看到空中透明步道

可以看到貓貓的爪爪~真香~

但同時也是讓比較害羞的貓貓可以先在高處觀察大家~

二樓是直接可以坐在地上的榻榻米和室，有6張大桌子！

因為主要是給貓貓的空間，所以人的流量是不會太多哦！

所以店員安排後就不太建議換樓層了~

目前為了貓貓們著想就不開放不同樓層參觀了哦！

大家一定一定要 線上預約(點我點我) ！

可以在預約備註用餐座位在2樓或是3樓

請大家去 転運棧-貓中途咖啡廳不要噴香水

貓貓們對氣味很敏感有可能會造成我們打噴嚏

嚴重是會導致中毒！！

転運棧-貓中途咖啡廳三樓

一上去被嚇到！好大顆的……仙人貓爪！

三樓是溫馨網美空間

旁邊是開放式小包廂，屋中屋造型超讚

上方有洞方便貓貓穿梭

仙人貓爪下面是一大片貓貓活動的地方

當然也是人的座位~

三樓也是有貓貓們的介紹故事哦~

転運棧-貓中途咖啡廳菜單

會發現菜單上有些名字很特別哦！

會讓人笑了一下這樣子(*^ω^*)

転運棧-貓中途咖啡廳餐點

転運棧-貓中途咖啡廳低消是$300元是可以人數加總

金額會再加10%罐罐費，用餐時間為2個小時~

入座後用QR Code點餐

這裡也有提供素食所以有素食朋友想來擼貓也是沒問題的啦！

蒜香白酒蛤蜊義大利麵

很喜歡蒜香一上桌超香！

麵條很好吃！不會很硬或是太軟

蛤蜊也不少哦！都沾滿醬汁~

只是兔貓沒有想到有點辣啊(ー_ー)!!

雖然微辣更開胃！但是越吃越辣……

兔貓就放棄給柚子吃了~喜歡吃辣真的不要錯過！讚！

青醬唐揚雞燉飯

除了賣相好也是相當美味呀！

香氣十足連飽足感的十足！搭配起司~

讓兔貓比較意外是有櫛瓜！

不知道為什麼第一次吃是苦的……導致很害怕吃……

更沒想到是！都転運棧家的不會苦還很好吃耶！

唐揚雞吃起來很嫩，外皮酥脆~

拔娜娜巧克力法國吐司

転運棧家的甜點看起來都超好吃的啦！螞蟻人快來吃！

新鮮香蕉跟巧克力真的是不敗呀！

加上微焦香的吐司~超讚！

大麥紅茶

超大一壺！柚子很喜歡大麥紅茶的味道~

不會死甜！蠻開胃的呢~

焦糖瑪奇朵

前微甜後苦味

不過是因為兔貓不常喝咖啡類才會覺得很苦

像柚子常喝就特別喜歡呢~

所以喜歡喝咖啡的朋友可以點看看哦！

兔貓有特別去看 瘋寵玩家去看転運棧-貓中途咖啡廳 是怎麼來

還有其他貓貓們的影片，救援影片真的不太敢看(இωஇ )

這間店也是想要很久很久了~老闆跟闆娘都下足了很多很多事

終於才有這家転運棧-貓中途咖啡廳

他們每隻貓貓都照顧很好~有些貓貓還是慢慢從不親到親人

一步一步把充滿得到愛的貓貓嫁出去~

不要覺得說因為這裡是貓中途咖啡廳餐點一定不好吃！

錯了！真的錯了！転運棧-貓中途咖啡廳的転運棧團隊

在餐點上前後花了快100天的測試

從不好吃、不敢吃！到現在完整的餐點~

雖然兔貓現在不能養貓貓不能給專屬的家

但是可以給加菜費！！

多去転運棧-貓中途咖啡廳~多多分享！！

転運棧-貓中途咖啡廳是跟 愛爸皮卡(點我點我) 配合

可以來吃美食然後看看牆上的貓貓介紹也可以問問店員哦！

但如果店員在忙就稍微等待一下~

相處過後有特別想帶回家愛的貓貓，再請告知店員跟填寫領養表單

最後會有評估、審核，如果覺得認養人沒問題就會再主動找領養人哦！

但一定要想清楚才可以！

不止是貓貓就算是養狗狗、兔兔或其他小動物都是要考慮清楚！

你身邊有很多人但牠只有你~ 嫁妝多到你會怕哦！

看到這裡的朋友

店內都是用知名寵物商家商品和 KATRIS酥壓貓(點我點我) 好居

使用了人貓共用家具還有是可以當小家具同時是貓咪抓板玩具

還有 拍拍(點我點我) 跟 卡特喵喵(點我點我) 瓦楞貓抓板

有沒有心動的呀~快點買起來帶回家給貓主子吧！

転運棧-貓中途咖啡廳資訊

名字：転運棧-貓咪中途咖啡廳

転運棧-貓咪中途咖啡廳線上預約

転運棧-貓中途咖啡廳FB粉專

瘋寵玩家FB粉專

瘋寵玩家YT

可以知道更多消息哦(*^ω^*)

地址︰103台北市大同區天水路2-3號

電話：02-25585133

營業時間：11:30–21:00

公休時間：周一公休

附近捷運站：中山站／北門站

低消300可以加總，收10%罐罐費限時2個小時，