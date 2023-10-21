好丘貝果 | 四四南村

美食家 含果嘔像/鑽石塔報導

地址 ： 新光三越鑽石塔4F

營業時間 ： 11:00–21:00

電話 : 0908 992 6092

最近新開幕的新光三越鑽石塔，比較讓嘔像注意的就是美麗市場，而美麗市場的門口也開了間好丘貝果門市，因為地點實在太方便了，所以這次就來推薦一下。好丘貝果獨家開發了各種不同口味的貝果，不管是酸甜苦辣的口味，不是想要就有的拉，沒這麼厲害啦哈哈。不過有甜的、鹹的、水果、素食和穀物等等，其實選擇性很多，而且製作過程都是以少油低糖，天然的配方手工製作而成，歷經超過8小時以上低溫發酵，讓身體無負擔的享受這健康美味。

好丘市場的新門市就開在新光三越鑽石塔4F門口，非常的明顯好找，而且貝果數量非常充足，可以慢慢的挑選喔。

看了這些美味可口的貝果，各位愛吃貝果的同好能不心動嘛!! 而且精品貝果系列真的是超豪華，看了真的會讓人食指大動唷。

買回家後想要吃熱的話，可以使用電鍋、烤箱、微波等加熱，包裝袋子上面有詳細的說明，包裝袋上也有回收資訊，好丘真的是良心的企業，並且以"地方關懷"、"創意美學"、"永續共好"為品牌三大堅持，喜歡好丘的人也多多支持吧。

喜歡曼蒂和含果嘔像的話請按個讚和分享唷!!!

曼蒂的粉絲團 享食生活

延伸閱讀

文章標籤