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【好丘貝果】新光三越鑽石塔4F美麗市場門口 | 貝果推薦

2023-10-21 12:55:17 含果嘔像 人氣：139
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窩客好文

含果嘔像

發表篇數：3篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：好丘貝果
phone09-0899-2609
place台北市大安區忠孝東路三段268號4樓
作者本次評價：
3.70
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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好丘貝果_01.jpg

好丘貝果 | 四四南村
美食家 含果嘔像/鑽石塔報導
地址 ： 新光三越鑽石塔4F
營業時間 ： 11:00–21:00 
電話 : 0908 992 6092

最近新開幕的新光三越鑽石塔，比較讓嘔像注意的就是美麗市場，而美麗市場的門口也開了間好丘貝果門市，因為地點實在太方便了，所以這次就來推薦一下。好丘貝果獨家開發了各種不同口味的貝果，不管是酸甜苦辣的口味，不是想要就有的拉，沒這麼厲害啦哈哈。不過有甜的、鹹的、水果、素食和穀物等等，其實選擇性很多，而且製作過程都是以少油低糖，天然的配方手工製作而成，歷經超過8小時以上低溫發酵，讓身體無負擔的享受這健康美味。

 

好丘貝果_02.jpg

 

好丘貝果_04.jpg

好丘貝果_03.jpg

好丘市場的新門市就開在新光三越鑽石塔4F門口，非常的明顯好找，而且貝果數量非常充足，可以慢慢的挑選喔。

 

好丘貝果_05.jpg

好丘貝果_06.jpg

好丘貝果_07.jpg

好丘貝果_08.jpg

好丘貝果_09.jpg

看了這些美味可口的貝果，各位愛吃貝果的同好能不心動嘛!! 而且精品貝果系列真的是超豪華，看了真的會讓人食指大動唷。

 

好丘貝果_10.jpg

好丘貝果_11.jpg

買回家後想要吃熱的話，可以使用電鍋、烤箱、微波等加熱，包裝袋子上面有詳細的說明，包裝袋上也有回收資訊，好丘真的是良心的企業，並且以"地方關懷"、"創意美學"、"永續共好"為品牌三大堅持，喜歡好丘的人也多多支持吧。

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原始碼  曼蒂的粉絲團 享食生活  原始碼

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好丘貝果 鑽石塔 新光三越鑽石塔 美麗市場 貝果推薦 四四南村
 
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