原海安路的小綿羊火鍋前陣子轉型成炭火燒肉店-私炑炭火燒肉~

恰好十月是鵝拔生日月，提前來燒肉店慶祝^^

私炑炭火燒肉主打平價就能吃到優質肉品，

不論是想吃豬肉、雞肉、牛肉都有套餐/單品可搭配！！



私炑炭火燒肉位在海安路近民族路口，來用餐的燒肉友不用擔心車位問題，

私炑炭火燒肉旁的巷口轉進去就有專屬停車場可方便停車。

騎乘機車的朋友就可以直接停店門前的格子內即可~

門口提供菜單參考，有雙人~三人套餐，可以依照人數點選，豬雞牛任君挑選。



裡面的空間環境舒適寬敞，2-4人或是團體聚餐都適合~

排煙系統應該是蠻強的，有其他客人吃燒肉，但我沒聞到太濃重的油煙味。

調味料除了每桌都有基本款外，蒜泥跟辣椒及飲用水有另外擺放可自取。







豚肉雙人套餐NT.1460(不收服務費)

以豬肉為主的套餐，有台灣梅花豬、帶骨豬小排(醃漬)

台灣豬五花肉、台灣去骨雞腿(椒鹽)

椒鹽-台灣松阪豬、台灣豬肋條，不只只有純肉，還有適量的海鮮跟蔬食

去殼白蝦4尾、鮮甜小魷魚、水果甜椒、杏鮑菇等

還有生菜及酸香的泡菜可以夾燒肉吃

主食基本是白米飯，可補差額更換成其他主食~



私炑炭火燒肉的肉品光看那肉色及擺盤就忍不住豎起大拇指(讚

且店家還手工去除多餘的油筋，讓肉質吃起來近乎完美。



去油解膩的涼拌小菜跟暖胃雞高湯都可以再續~

我喜歡涼拌大根的滋味，酸甜可口，小黃瓜則是韓式口味，本以為會鹹辣重口，

但實際上還蠻清爽的，搭配燒肉吃可以解燒肉的膩口~剛剛好。



單點的安格斯黑牛拼盤(醬漬)

有醬料醃漬過，牛肉的油花很均勻，燒炙後的肉質細膩美味~



私炑的套餐基本主食是私炑精選香米飯，其中一碗加價40元換成牛筋丼飯，

混入溫潤的溫泉蛋，蛋汁的滑順更增添風味，牛筋丼飯甜中帶點微微地辣，搭配燒肉很對味。



吃燒肉怎麼不來杯啤酒呢？！

第二杯半價當然一次來兩杯配燒肉才過癮～

套餐可選60元的飲品，超過補差額即可，點了推薦的蜂蜜檸檬&蜜桃果泥蘇打+20元

蜂蜜檸檬的酸甜度剛剛好~吃肉怕油膩的朋友喝這個就對了！！

蜜桃果泥蘇打的甜度稍微甜一點～但跟市售的氣泡飲料比，滋味比較豐富。

喝酒不開車，開車不喝酒！！

未成年請勿飲酒！！



開烤吃肉肉唷～

安格斯黑牛超好吃的，肉汁鮮美，已經有醬料醃漬過，吃起來帶點甜味～

一口香Ｑ的白米飯，一口燒肉簡直是完美。

豬五花跟豬梅花都有豐沛的油脂，炭火會非常旺盛（發爐ＸＤ）

梅花的的肥瘦嘟嘟好，有瘦肉的咬勁＋油花的豐潤，鵝拔則是比較喜歡油脂更多的豬五花，

炭火把油脂逼出，邊緣會呈現微焦脆香嫩的飽嘴感，油脂的香甜盈滿味蕾讓鵝拔直呼美味！！

台灣去骨雞腿扎實有彈性，雞皮烤起來香酥脆脆的口感～好吃！！

豚肉雙人套餐+單點的安格斯黑牛拼盤很飽足，每一種肉質都很新鮮，各有不同的口感跟風味。



燒肉影片~有沒有很誘人XD



套餐的生菜跟泡菜拿來夾肉吃，中和了肉的油膩，

酸香微微辣的泡菜跟爽脆生菜+燒肉真的很搭！！



小白蝦已經去殼了～超貼心的

而且肉質好鮮美，鮮甜小魷魚不用烤太久～ＱＱ的咀嚼泌出鮮香，

私炑的海鮮很推薦～喜歡海鮮的個人覺得可以再加點！！



套餐的甜點是知名老店－太陽牌的冰品，飯後來一個花生口味的冰，滿足！！

靜岡抹茶蕨餅+20，抹茶很濃郁，甜度小企鵝覺得稍微甜了點，但很好吃，說抹茶味很香。



私炑炭火燒肉平價新鮮，是晚餐消夜的好選擇，

店家時不時有優惠，可前往粉絲團參考！！

私炑炭火燒肉

電話：06-2235658

地址：台南市中西區海安路2段303號

營業時間：17:30-23:30(最後收客時間22:00)

公休日：每周二

店家粉絲團：點我