No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店

五號起司蛋糕專門店到微風台北車站開快閃店！！

日期只到11月底喜歡的不要錯過這次機會～

這次開箱的不是他們招牌的起司蛋糕，是新推出的奶油堅果夾心脆餅及華爾滋曲奇餅乾🍪

奶油堅果夾心脆餅 $320

使用亮眼的桃紅色鐵盒裝盒，一盒有8塊，每個都是獨立包裝，很適合分享給朋友一同享用，也不怕開封後受潮

奶油堅果夾心脆餅有三種口味：甜橙黑可可、焦糖核桃乳酪、草莓生巧乳酪

▼甜橙黑可可

由奶香濃郁的薄脆貓舌餅夾著不會很甜但風味十足的黑巧克力內餡，中心還有甜橙丁，明亮清爽的橙味讓人非常驚艷，很喜歡這樣的組合

▼焦糖核桃乳酪

內餡使用兩種醬，分別是白巧乳酪內餡配搭焦糖海鹽醬，吃起來比甜橙黑可可稍甜一點，有更濃郁的奶香味，鹹甜交織與核桃香讓味覺層次更豐富

▼草莓生巧乳酪

草莓生巧乳酪夾心也有使用白巧乳酪以及師傅親手炒製的焦糖核桃，這款多了草莓醬酸甜的口味，熱愛草莓甜點的我很喜歡❤️

華爾滋曲奇 $350

下面這盤是綜合的曲奇餅乾有鹽味奶油乳酪及提拉米蘇口味

▼鹽味奶油乳酪

華爾滋曲奇選用法國頂級熟成發酵奶油為基底，外表就像正在舞蹈的線條，鬆脆的口感入口瞬間就在你口腔中化開，隨之而來的是香濃奶香，以及鹽之花溫和而細緻的鹽味，韻味就像法國香水般層次多變

▼提拉米蘇

將知名義大利式甜點提拉米蘇的特點濃縮在曲奇中，可可的深邃又帶點焦糖風味、咖啡的甘醇、Mascarpone Cheese的香濃，三種風味在口中完美交融，是我最喜歡的一款華爾滋曲奇！

▼濃黑可可

如果你是喜歡喝水洗豆咖啡的人，那麼濃黑可可很適合你！入口後是可可豆特有的煙燻堅果香，尾韻是海鹽在舌尖上帶出的甘甜以及可可豆微酸的口感，就像品一杯咖啡在嘴裡的變化，整體甜度剛剛好，配搭一杯咖啡就是美美的下午茶！

追蹤我 ! 告訴你第一手的美食資訊 !

👉 Instagram

👉 Facebook

👉 愛食記

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店

營業時間: 10:00–22:00

網站: https://bit.ly/3FrlZKA

地址: 台北市大同區北平西路3號微風台北車站2F（南2門左側手扶梯上樓）



檢視較大的地圖

其他推薦餐廳

雙胞胎廚房 Twins Kitchen - 大推!義大利麵、鍋物、定食、精緻下午茶，旗山老街超人氣餐廳，高雄旗山美食推薦

雙北咖哩排名大全，你想吃蘋果咖哩還是紅酒咖哩? 跟著我的腳步，找到最適合你的咖哩吧 !

肉桂捲大全，網羅雙北知名肉桂捲，踩雷必看!

【信義區美食】信義區美食懶人包！精選30家信義區美食，燒烤/火鍋/漢堡/日式/韓式/小吃/早午餐

［台北咖哩推薦］台北必吃咖哩，你想吃蘋果咖哩還是紅酒咖哩? 跟著我的腳步，找到最適合你的咖哩吧 ! (2021.03.26更新)

【台北必吃日式料理懶人包】居酒屋、串燒、懷石料理，高級海鮮食材，雙北日式料理推薦 (2021.11.15更新)

［台北必吃人氣漢堡］-漢堡控必訪，台北超好吃漢堡，台北美食懶人包

文章標籤