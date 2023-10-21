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開箱超人氣【5號起司蛋糕專門店】推出新品餅乾！！3款奶油堅果夾心脆餅及3款華爾滋曲奇餅乾

2023-10-21 19:43:23 橘子亂說話 人氣：172
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窩客好文

橘子亂說話

發表篇數：365篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：No.5 CheeseCake
place台北市大同區北平西路3號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店 曲奇餅乾 脆餅 宅配甜點

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店

五號起司蛋糕專門店到微風台北車站開快閃店！！

日期只到11月底喜歡的不要錯過這次機會～

這次開箱的不是他們招牌的起司蛋糕，是新推出的奶油堅果夾心脆餅及華爾滋曲奇餅乾🍪

奶油堅果夾心脆餅 $320

使用亮眼的桃紅色鐵盒裝盒，一盒有8塊，每個都是獨立包裝，很適合分享給朋友一同享用，也不怕開封後受潮

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店 曲奇餅乾 脆餅 宅配甜點

奶油堅果夾心脆餅有三種口味：甜橙黑可可、焦糖核桃乳酪、草莓生巧乳酪

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店 曲奇餅乾 脆餅 宅配甜點

▼甜橙黑可可

由奶香濃郁的薄脆貓舌餅夾著不會很甜但風味十足的黑巧克力內餡，中心還有甜橙丁，明亮清爽的橙味讓人非常驚艷，很喜歡這樣的組合

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店 曲奇餅乾 脆餅 宅配甜點

▼焦糖核桃乳酪

內餡使用兩種醬，分別是白巧乳酪內餡配搭焦糖海鹽醬，吃起來比甜橙黑可可稍甜一點，有更濃郁的奶香味，鹹甜交織與核桃香讓味覺層次更豐富

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店 曲奇餅乾 脆餅 宅配甜點

▼草莓生巧乳酪

草莓生巧乳酪夾心也有使用白巧乳酪以及師傅親手炒製的焦糖核桃，這款多了草莓醬酸甜的口味，熱愛草莓甜點的我很喜歡❤️

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店 曲奇餅乾 脆餅 宅配甜點

華爾滋曲奇 $350

下面這盤是綜合的曲奇餅乾有鹽味奶油乳酪提拉米蘇口味

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店 曲奇餅乾 脆餅 宅配甜點

▼鹽味奶油乳酪
華爾滋曲奇選用法國頂級熟成發酵奶油為基底，外表就像正在舞蹈的線條，鬆脆的口感入口瞬間就在你口腔中化開，隨之而來的是香濃奶香，以及鹽之花溫和而細緻的鹽味，韻味就像法國香水般層次多變

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店 曲奇餅乾 脆餅 宅配甜點

▼提拉米蘇
將知名義大利式甜點提拉米蘇的特點濃縮在曲奇中，可可的深邃又帶點焦糖風味、咖啡的甘醇、Mascarpone Cheese的香濃，三種風味在口中完美交融，是我最喜歡的一款華爾滋曲奇！

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▼濃黑可可
如果你是喜歡喝水洗豆咖啡的人，那麼濃黑可可很適合你！入口後是可可豆特有的煙燻堅果香，尾韻是海鹽在舌尖上帶出的甘甜以及可可豆微酸的口感，就像品一杯咖啡在嘴裡的變化，整體甜度剛剛好，配搭一杯咖啡就是美美的下午茶！

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店 曲奇餅乾 脆餅 宅配甜點

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店 曲奇餅乾 脆餅 宅配甜點

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店 曲奇餅乾 脆餅 宅配甜點

 

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No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕專門店

營業時間: 10:00–22:00

網站: https://bit.ly/3FrlZKA

地址: 台北市大同區北平西路3號微風台北車站2F（南2門左側手扶梯上樓）


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我很喜歡美食，希望可以分享自己的食記，藉由照片或文字來形容餐點，挖掘台灣隱藏於街道巷弄內的店家，和大家一起討論最新資訊！

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