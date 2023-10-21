桃園火鍋推薦｜涮金鍋 和風涮涮鍋

2023桃園火鍋新開幕推薦！

麥味登的母公司揚秦國際，推出全新火鍋品牌「涮金鍋」，

以國產雞肉為招牌特色，

主打湯頭使用熬雞湯做為火鍋湯底，

雞肉品質真的很讓人驚豔的優秀！！

桃園人憑身分證或是桃園市民卡直接打八折，

涮金鍋新開幕優惠，生意超好！建議先電話訂位唷～

涮金鍋首間店開在桃園市中路商圈，

店內約有70個內用座位，裝潢為明亮日系風格，

門口不能停車，有提供特約停車場（全方位停車場-慈文路493號）。

揚秦國際所屬的超秦集團是以養雞事業起家，

所以新品牌涮金鍋，就是以國產雞肉為招牌特色，

標榜基底湯頭是使用生鮮雞隻文火熬煮，

搭配冷藏直送的生鮮雞肉，讓人吃到不一樣的鮮美雞肉火鍋！

點餐是掃Qrcode自助點餐，服務人員有先簡略介紹一下餐點，

接著就推出了熬雞精給我們試喝，

小孩超喜歡，直接三杯都給乾了還意猶未盡。

涮金鍋MENU

涮金鍋主打鍋物湯底是用72小時黃金雞熬煮的黃金湯頭，

主餐牛、豬、雞、海鮮通通有，

蔬菜及基本麵食則可在自助吧台區取用。

飲品果汁類選擇多，很合我意！！

甜點的話有一台霜淇淋機，味道超像麥當勞的，奶味十足。

自助吧綠色葉菜種類很多，最特別的還有這個千層黑豆凍豆腐。

日式昆布黃金鍋 $29／黃金雞湯鍋 $19

涮金鍋嚴選優質72小時黃金雞，

熬煮而成的黃金雞湯是其招牌，

雞湯為底變化而有日式昆布（適合煮海鮮）、韓式泡菜、蕃茄、麻辣等湯頭可選擇。

黃金雞湯喝起來是很清淡溫和的，

多加了昆布，海味加持，我覺得蠻不錯的！

黃金雞生蠔 $208

雞生蠔又稱為雞牡蠣肉，

在雞背部靠近大腿部位的兩個凹槽中，形狀類似生蠔而得名，

一隻雞僅有兩塊生蠔肉，我也是第一次吃到，

特別查了一下，雞生蠔在法文中稱做「sot l’y laisse 」，

意思是「傻子才不吃的部位」，

由此可見其珍貴與美味啊！！

不得不說這黃金雞生蠔超級厲害！！！

軟脆口感，還會噴汁，我真的沒吃過這麼好吃的雞肉，

來涮金鍋必點推薦，不愧是以雞肉為主打招牌，

看樣子其他雞肉肉品應該也會不錯！

國產松阪豬 $348

松阪豬的表現也很不錯！

這厚薄度正好展現食材的特性，脆而彈牙的口感，

回頭看了一下MENU，涮金鍋選用的是究好豬，

是台灣很優秀的頂級豬肉，果然好吃～

嚴選霜降牛(加量) $559+139

套餐原本份量為150克，覺得要加量50%才過癮，

美國CHOICE等級牛肉，油花分佈均勻，

薄切輕涮三四下最嫩，品質是不錯，

但涮金鍋的雞肉跟豬肉都太驚艷，第一次來建議點雞肉試試！

海的饗宴 $559

鮮蝦、鱸魚、蛤蜊、透抽、鮮蚵

海鮮尺寸都很漂亮，

個人覺得鱸魚跟鮮蝦的表現最優，新鮮又嫩～

涮金鍋開幕就擄獲廣大桃園人的心，

雞肉品質真的是太讚，再配上熬雞湯的火鍋湯底，

吃到這雞生蠔我真的是秒拿起手機推薦給桃園的朋友，

這間營業時間到凌晨00:00，很適合上晚班的人當消夜吃。

涮金鍋 和風涮涮鍋

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Instagram：https://www.instagram.com/shuanjin_tw/

營業時間：11:00-24:00

訂位專線：03-3027666

地址：桃園市桃園區慈文路508號

開幕優惠

即日起至10/31，只要你是桃園市民或戶籍於桃園市

結帳時出示身分證或市民卡

即可享有8折優惠(酒水除外)

特約停車場

全方位停車場（桃園市桃園區慈文路493號）

僅提供汽車車位

消費滿千，即可折抵1小時，最高折抵2小時

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