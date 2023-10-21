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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【老牌張豬腳】延三夜市在地的好滋味@@歷久不衰的美食

【老牌張豬腳】延三夜市在地的好滋味@@歷久不衰的美食

2023-10-21 21:25:46 含果嘔像 人氣：160
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窩客好文

含果嘔像

發表篇數：3篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：老牌張豬腳飯
place台北市大同區民族西路269號
作者本次評價：
4.40
美味度
5.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
2.00
CP值
4.50
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20170305_180817.jpg

老牌張豬腳

這次要介紹的美食是位於延平北路與民族西路口

一間開設許久並以豬腳聞名的一家名店

第一接觸時還在當兵前  好遙遠的記憶阿

只覺得很好吃但也沒有多想甚麼

經過三五年後到了現在  好吃的傳統美食漸漸消失

失了真  變了味  但老牌張豬腳的味道依然沒變

好的是

環境變了  變乾淨了

更多了FB  跟上了時代的腳步  這真是令人佩服的地方

希望再經過一個三五年之後  還能將美味繼續維持下去

接下來就介紹老牌張吧

..............

哈哈

說了謊  心裡真是踏實阿.....

經過三五年  我們的年紀就停留在那嘍

呵呵

不鬼扯   來看看老牌張吧~~

20170305_174835.jpg
老牌張門口有個大大的招牌  不用擔心找不到

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就算沒看到大大的招牌  那也一定會看到長長的人龍

20170305_180227.jpg

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在排隊的當下可以好好看著招牌  想想等等要點甚麼

20170305_175733.jpg
所有的價格都在這張Menu上
要注意喔  便當只能外帶不能內用喔

20170305_175453.jpg
目前有預購禮盒的服務  有興趣的可前往FB詳細觀看

20170305_180431.jpg
看著老闆快速切豬腳熟練的手法
為啥排隊還要這麼久阿
其實我猜老闆也有調整送餐入座時間
不然內用位子沒多久就塞滿了吧
大約五點五十左右開始排  吃完大約六點半
排隊大約需要二十分鐘左右  
接近吃飯時間來吃的人要斟酌唷

20170305_181420.jpg

20170305_181500.jpg
這次點的部位是中段  肥肉是較少的地方
不過最喜愛的部位是腿庫肉
肥肉與瘦肉比例差不多  入口即化
非常軟嫩  愛吃肉的千萬不要點太多
會欲罷不能喔  健康也是很重要的唷

20170305_181351.jpg

20170305_181343.jpg
基本上是不會去吃豬皮的
很怕沒處理好  會看到豬毛
但這兒是沒看到豬毛過  
也可能是來不及看就吃下肚  呵呵
滷得很夠味  很嫩又脆  一咬就斷
不過要早點吃完  稍微涼了就會像橡皮筋
要咀嚼很久才下的了肚

20170305_181221.jpg
高麗菜小盤但量卻不少  兩人點小盤即可
豆腐  滷蛋  筍絲都非常好吃
可惜兩人去吃就要有所取捨
因為老闆非常大方  給的量都非常多
點太多肯定會吃不完的唷
湯一定要點一碗的拉  吃不下也要配湯給吞下去
 

老牌張附近也有許多的美食

都是屬於延三夜市的區域

像是大橋頭米糕  施家湯圓  祥記純糖麻糬

都是蠻傳統的道地美食

捷運通了之後這兒交通變得很方便

有興趣的人都可以搭乘捷運前來

在捷運大橋頭站下車  走路10分鐘多就可以到了吧

這次就介紹到這摟   掰一

店家資訊

老牌張豬腳

Fb        https://www.facebook.com/laopaichang/
Add   台北市大同區民族西路296號  
Tel      02 2597 2519
Business hours   11:00 - 20:30

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老牌張豬腳 延三夜市 延平北路 美食 捷運大橋頭站 禮盒 便當
 
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