【老牌張豬腳】

這次要介紹的美食是位於延平北路與民族西路口

一間開設許久並以豬腳聞名的一家名店

第一接觸時還在當兵前 好遙遠的記憶阿

只覺得很好吃但也沒有多想甚麼

經過三五年後到了現在 好吃的傳統美食漸漸消失

失了真 變了味 但老牌張豬腳的味道依然沒變

好的是

環境變了 變乾淨了

更多了FB 跟上了時代的腳步 這真是令人佩服的地方

希望再經過一個三五年之後 還能將美味 繼續維持下去

接下來就介紹老牌張吧

..............

哈哈

說了謊 心裡真是踏實阿.....

經過三五年 我們的年紀就停留在那嘍

呵呵

不鬼扯 來看看老牌張吧~~



老牌張門口有個大大的招牌 不用擔心找不到







就算沒看到大大的招牌 那也一定會看到長長的人龍







在排隊的當下可以好好看著招牌 想想等等要點甚麼





所有的價格都在這張Menu上

要注意喔 便當只能外帶不能內用喔





目前有預購禮盒的服務 有興趣的可前往FB詳細觀看





看著老闆快速切豬腳熟練的手法

為啥排隊還要這麼久阿

其實我猜老闆也有調整送餐入座時間

不然內用位子沒多久就塞滿了吧

大約五點五十左右開始排 吃完大約六點半

排隊大約需要二十分鐘左右

接近吃飯時間來吃的人要斟酌唷







這次點的部位是中段 肥肉是較少的地方

不過最喜愛的部位是腿庫肉

肥肉與瘦肉比例差不多 入口即化

非常軟嫩 愛吃肉的千萬不要點太多

會欲罷不能喔 健康也是很重要的唷







基本上是不會去吃豬皮的

很怕沒處理好 會看到豬毛

但這兒是沒看到豬毛過

也可能是來不及看就吃下肚 呵呵

滷得很夠味 很嫩又脆 一咬就斷

不過要早點吃完 稍微涼了就會像橡皮筋

要咀嚼很久才下的了肚





高麗菜小盤但量卻不少 兩人點小盤即可

豆腐 滷蛋 筍絲都非常好吃

可惜兩人去吃就要有所取捨

因為老闆非常大方 給的量都非常多

點太多肯定會吃不完的唷

湯一定要點一碗的拉 吃不下也要配湯給吞下去





老牌張附近也有許多的美食

都是屬於延三夜市的區域

像是大橋頭米糕 施家湯圓 祥記純糖麻糬

都是蠻傳統的道地美食

捷運通了之後這兒交通變得很方便

有興趣的人都可以搭乘捷運前來

在捷運 大橋頭站下車 走路10分鐘多就可以到了吧

這次就介紹到這摟 掰一

店家資訊

老牌張豬腳

Fb https://www.facebook.com/laopaichang/

Add 台北市大同區民族西路296號

Tel 02 2597 2519

Business hours 11:00 - 20:30

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