台北城，真的不缺一家咖啡館

但到處飄散咖啡香的台北，就不能不提 明星西點咖啡館

明星西點咖啡館，位於臺北市中正區城內商圈

餐廳對面是台灣省城隍廟，台北人喜歡逛的城中市場也在旁

「明星咖啡館」是知名的復古咖啡廳

主要販售俄羅斯風味簡餐、咖啡、俄式麵包與甜點

一樓為麵包店，二、三樓為咖啡廳。這家店起源於俄羅斯人與台灣人簡錦錐先生的跨越國度的友誼，且在1960年代到1980年代成為臺灣文學作家聚集場所，一些臺灣小說名著在此寫出。

這一面櫥櫃擺放了許多群星薈萃的故事

明星咖啡 的每一杯阿斯托里亞咖啡都蘊藏著一個引人入勝的故事，從一個世紀前的北方根源到 21 世紀咖啡館也繼續提供獨特的俄羅斯美食、咖啡和精緻的異國糕點。這些菜餚讓人回想起過去的黃金時代，當時外國使館官員經常光顧武昌街的咖啡館，被Astoria的俄羅斯軟糖和瑪祖卡蛋糕所吸引，這兩種都是台灣第一夫人蔣芳良最喜歡的俄羅斯皇室美食。台灣首創的Astoria巧克力蛋糕，進一步奠定了咖啡館在台北人心中的地位，並成為神秘與華麗的代名詞。

這裡也曾歷經上演一場又一場的文學沙龍

明星咖啡館是1960年代，吸引創作們到這裡埋頭寫稿，拿起筆、一杯咖啡濃香，孕育出無數動人的文學傳奇作品的地方。例如作家如三毛、黃春明、白先勇、楚戈、陳若曦、季季等。

還有像是余光中、林懷民都曾經是坐上嘉賓，這裡可以說是台灣文學的搖籃。

而許多知名的政商名流也留下一張張在明星的足跡

很難想像 明星西點咖啡館 已在台北武昌街有了一甲子的璀璨歲月!

連牆上明星盞燈 都充滿古典懷舊

創立於1949年的「明星咖啡館」，至今已經創立了70多年

記得之前與讀書會的夥伴來此朝聖

這裡有濃厚文學沙龍復古風，讓一群喜歡文學的人趨之若鶩

充滿文學氛圍 是國內最早的文青咖啡店之一

來到明星咖啡館就一定要點一份雙層點心盤

因為可以吃到精緻的異國糕點

而這一塊明星俄羅斯軟糖，吃進嘴裡甜在心裡

軟綿綿的口感，真是滿滿的感動呀

人氣銷售第一的俄羅斯軟糖.

純手工製作，不含防腐劑，每日限量供應

晶瑩剔透的杯影，喚起我們美好的心情

接下來是名菜 俄羅斯魚凍 道地的俄羅斯料理

這是蔣夫人最愛吃的魚凍料理，口感鮮嫩香Q，將深海鱈魚的帶皮魚骨熬煮約六小時後冷藏,搭配薯泥拌蘋果、小黃瓜、羊腸、口感Q嫩且富含膠質，是一道經典俄羅斯傳統家鄉菜。

這一份道地的工夫菜 俄羅斯魚凍 Q彈的高級美味

可是明星咖啡館創辦人根據國人口味改良的獨到美食，特別精緻爽口

忍不住再點一份俄羅斯皇家御用的 沙皇羅宋湯

有牛肉加上紅蘿蔔、甜菜根和蕃茄，湯頭層次豐富香氣

真的好喝，吃完立即有滿滿的飽足感

沙皇羅宋湯 遵循沙皇尼古拉御廚食譜，牛腩先烤過產生特殊香氣後，搭配大量甜菜根、紅白蘿蔔、番茄及高麗菜慢火精心熬製出層次豐富、香氣迷人的俄羅斯皇家御用羅宋湯，濃郁的牛肉香氣搭配蔬菜清甜，是道營養及美味兼具的湯品。好讚!

明星的經典美味，大家一定要來品嘗一下!!

有明星加持，大家開心來此聚會，溫馨又感動喔 !!

走上三樓空間，牆上還增添一些藝術藝廊的氛圍

而桌上擺的舊照片，是這裡過往的精彩故事

「明星西點咖啡館」，已是老台北人的共同記憶了

牆上的藝術作品可是來自明星西點咖啡第三代李柏毅 (Leland Lee)之手，

他的作品充滿活力及歡樂，所繪的景觀和人物被重新塑造成拼貼般、饒富想像力的記憶圖像。

讓在三樓用餐的客人都能感受，明星咖啡第三代的一份藝術傳達

向大眾宣告他的世界充滿無限可能性和豐富的愛。每人嘖嘖讚嘆!

同時這裡也是熱門打卡景點

美食與共，大家紛紛留下美好的記憶

走下來一樓，則是明星西點麵包店

販售的是許多人一口咬下的美麗記憶

咖啡館吃到的糕餅.甜點，這裡都有

店裡以俄式糕點最受歡迎

除了有好吃的麵包，受歡迎的明星俄羅斯軟糖禮盒

酥脆派皮及軟綿蛋糕，口感鬆軟，層次豐富

綿綿細緻的口感，吃過的人可是每每再回來

明星蘭姆核桃糕，更是許多回國人最想念的美味

包裝上都打上明星，就是一份美味招牌

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來到明星西點咖啡館，吃的是滋味同時也是一種懷念

滿布回憶的一張張原木老桌椅、經典依然的溫暖、如依昔的老靈魂與人情味，不僅止於喝一杯咖啡、一份餐點，更多的是台北舊城的美好時光。

店家：明星西點咖啡館(2.3樓)

餐廳服務 : 俄式餐點、西式套餐、下午茶、團體聚餐。音樂會、講座、記者會、讀書會等場地租借。

明星麵包店(1樓)

地址：台北市中正區武昌街一段5號

電話：(02) 2381-5589

官網https://www.astoria.com.tw/astoria/public/public/page/23/

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