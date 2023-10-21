暮日森林其實是一家花店裡的咖啡廳

白色門面與門口大樹的外觀一下子就引起我的好奇

從最近的永春站步行約7分鐘左右可以抵達

在永吉公園旁的老社區樓下很鬧中取靜的位子

門口的樹木被好好保留下來這點感覺得到花藝師的用心

門面有著精巧的小燈照射襯著黃光

入口處是很像洞穴一般的拱型圓弧

滿滿的淡雅花束做為第一線迎接客人

除了各種植物盆栽之外

店裡也有著非常多形狀各異的花器用於花藝主業上

門旁的獨立空間是主理人的工作室

從玻璃窗可瞥見生意盎然的植栽耀眼美麗

頂層天花板更有挖空天窗採光極佳

店內的櫃台布置簡約清新

吊燈有著圓弧很像陀螺一般的造型逗趣可愛

作為一家複合式商店除了咖啡廳跟花藝之外

也做為選品店經營販售商品

外側的木製桌椅座位雖然皆非成套

但色調一致視覺效果很和諧

每一處角落都別有用心妝點

能感受到主理人的品味高雅

店裡有一處包廂空間採用霧面玻璃隔開

感覺很適合包場開會需求

內側空間很隱密藏了兩桌座位

簡單沒有特多布置僅以頂上的吊燈增添質感

很喜歡店名英文的Logo設計

線條流暢很漂亮舒服

飲品有基本的一些義式咖啡選項跟茶飲

不論冷熱飲都是同個價位

純茶飲則有細分冰茶跟熱茶

基本都是來自台灣自產的茶葉

價格差異主要是冰飲是單杯而熱飲是整壺

食物除了甜點之外還有鹹派可以飽餐一頓

當日鄉村鹹派 TWD135

一聽到當日口味是肉醬薯泥就決定要點來品嘗

鹹派外型像玫瑰花一樣精緻漂亮

派皮有點像酥餅感厚薄度適當很加分

內餡馬鈴薯泥跟肉醬綿密細緻

調味鹹度中等奶味濃郁不油膩

非常紮實真材實料完全可以當一餐享用

蜜香冰紅茶 TWD130

因為當日已經喝了太多咖啡改選清香的紅茶

泡沫綿密有點像泡沫紅茶的感覺

特別幫忙去冰的溫度不會太冷到打顫

喝起來清新帶著甘甜的果香風味完全不苦不澀

北海道奶霜戚風蛋糕 TWD160

每日口味不一定相同以工作人員告知為主

當日品嘗的是巧克力口味戚風

戚風綿密蓬鬆濕潤柔軟

很喜歡壓下去會回彈的Q彈程度

鮮奶油現打蓬鬆帶著清爽奶味超級好吃

巧克力味濃郁之外更灑上可可粉多了點苦味中和

側面還淋上些許焦糖醬多了更多甜味的變化

大量的堅果不僅造型加分更帶來口感層次

店裡真的隨處都有著賞心悅目的插花與陶器

就像是平常閱覽園藝雜誌會出現的花園溫室一般

主理人們也都非常溫柔親切

是個被綠意圍繞悠哉放鬆的小秘境

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/05/13

花費: NTD425(冰紅茶+戚風蛋糕+鹹派各1)

Morn Sun Forest.慕日森林

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13:00-20:00

公休日: 週二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (假日限時120分鐘)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 110 台北市信義區永吉路278巷57弄5號

電話: 02-2756-7930



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