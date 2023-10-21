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台北信義-[Morn Sun Forest.慕日森林] 近永春站永吉公園旁巷弄，韓系奶白色木調質感空間，鬆軟北海道奶霜戚風蛋糕療癒身心，被綠意植栽包圍花店裡的咖啡館

2023-10-21 23:07:36 Elisa 人氣：110
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窩客好文

Elisa

發表篇數：294篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：暮日森林
phone02-2756-7930
place台北市信義區永吉路278巷57弄5號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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寫文章 回報歇業

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暮日森林其實是一家花店裡的咖啡廳

白色門面與門口大樹的外觀一下子就引起我的好奇

從最近的永春站步行約7分鐘左右可以抵達

在永吉公園旁的老社區樓下很鬧中取靜的位子

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門口的樹木被好好保留下來這點感覺得到花藝師的用心

門面有著精巧的小燈照射襯著黃光

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入口處是很像洞穴一般的拱型圓弧

滿滿的淡雅花束做為第一線迎接客人

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除了各種植物盆栽之外

店裡也有著非常多形狀各異的花器用於花藝主業上

門旁的獨立空間是主理人的工作室

從玻璃窗可瞥見生意盎然的植栽耀眼美麗

頂層天花板更有挖空天窗採光極佳

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店內的櫃台布置簡約清新

吊燈有著圓弧很像陀螺一般的造型逗趣可愛

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作為一家複合式商店除了咖啡廳跟花藝之外

也做為選品店經營販售商品

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外側的木製桌椅座位雖然皆非成套

但色調一致視覺效果很和諧

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每一處角落都別有用心妝點

能感受到主理人的品味高雅

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店裡有一處包廂空間採用霧面玻璃隔開

感覺很適合包場開會需求

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內側空間很隱密藏了兩桌座位

簡單沒有特多布置僅以頂上的吊燈增添質感

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很喜歡店名英文的Logo設計

線條流暢很漂亮舒服

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飲品有基本的一些義式咖啡選項跟茶飲

不論冷熱飲都是同個價位

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純茶飲則有細分冰茶跟熱茶

基本都是來自台灣自產的茶葉

價格差異主要是冰飲是單杯而熱飲是整壺

食物除了甜點之外還有鹹派可以飽餐一頓

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當日鄉村鹹派 TWD135

一聽到當日口味是肉醬薯泥就決定要點來品嘗

鹹派外型像玫瑰花一樣精緻漂亮

派皮有點像酥餅感厚薄度適當很加分

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內餡馬鈴薯泥跟肉醬綿密細緻

調味鹹度中等奶味濃郁不油膩

非常紮實真材實料完全可以當一餐享用

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蜜香冰紅茶 TWD130

因為當日已經喝了太多咖啡改選清香的紅茶

泡沫綿密有點像泡沫紅茶的感覺

特別幫忙去冰的溫度不會太冷到打顫

喝起來清新帶著甘甜的果香風味完全不苦不澀

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北海道奶霜戚風蛋糕 TWD160

每日口味不一定相同以工作人員告知為主

當日品嘗的是巧克力口味戚風

戚風綿密蓬鬆濕潤柔軟

很喜歡壓下去會回彈的Q彈程度

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鮮奶油現打蓬鬆帶著清爽奶味超級好吃

巧克力味濃郁之外更灑上可可粉多了點苦味中和

側面還淋上些許焦糖醬多了更多甜味的變化

大量的堅果不僅造型加分更帶來口感層次

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店裡真的隨處都有著賞心悅目的插花與陶器

就像是平常閱覽園藝雜誌會出現的花園溫室一般

主理人們也都非常溫柔親切

是個被綠意圍繞悠哉放鬆的小秘境

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/05/13

花費: NTD425(冰紅茶+戚風蛋糕+鹹派各1)

Morn Sun Forest.慕日森林

FB粉絲團/IG

13:00-20:00

公休日: 週二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (假日限時120分鐘)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 110 台北市信義區永吉路278巷57弄5號

電話: 02-2756-7930


檢視較大的地圖

 

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