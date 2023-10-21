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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄-正宗鴨肉飯《2022.2023高雄必比登推介 》

高雄-正宗鴨肉飯《2022.2023高雄必比登推介 》

2023-10-21 23:15:16 chaoerh小昭 人氣：108
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：21篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：正宗鴨肉飯
phone07-5566-428
place高雄市左營區裕誠路245號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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封面.jpg

 

正宗鴨肉飯

榮獲《2022高雄必比登推介 》

愛吃鴨肉的饕客必訪

位於左營裕誠路上

附近有停車場,很方便停車

 

店門外觀平凡像一般小吃店

路過無數次,都未

高雄-正宗鴨肉飯《2022.2023高雄必比登推介 》

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內用直接拿菜單找位子坐

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生意很好,光陳列在架上的鴨子至少15隻以上

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大量鴨骨熬製的湯,感覺鴨骨都快化掉了

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店家很低調,把米其林貼在玻璃牆很上面

手機拍也要拿高一些才能拍到

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簽名牆

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用餐環境

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如果4人以上同桌,隔板可移動

當時現場幾乎都是2人一起共餐居多

桌面玻璃下的塗鴉紙,讓人有點眼花撩亂

應該算是店家特色之一

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菜單

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自助佐料區~辣醬,豆瓣醬,醬油,胡椒粉

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佐料

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上菜速度快,翻桌率也快

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非基改油豆腐~15元

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鴨米血~45元

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米血Q彈有嚼勁,比趕鴨子上桌好吃

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下水湯~50元

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鴨肉店都必點下水湯

下水份量多,湯頭非常好喝

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豆菜拌鴨心~100元

除非你不喜愛豆芽菜,

否則豆菜系列必點,超推

調味上正是我喜愛的口味,

一口接一口很涮嘴😋

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鴨心很脆,有胡椒調味下,讓鴨心跟豆芽菜很搭

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限量手切鴨腿飯~100元

以當時的鴨腿數量而定,所以才有限量

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鴨腿切片配醬瓜

鴨肉算是滿滿的,擺盤上走華麗感的趕鴨子上桌

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切片厚度大小跟別人拍的照片有點差異

油亮亮的光澤很誘人

仁武烤鴨般的琥珀色鴨皮,

吃起來有煙燻香氣,別於其他家鴨肉飯

算是這家店的獨特風味

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鴨肉飯~45元

鴨肉

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高雄鴨肉飯太多家,每家都有各自愛好者

每家都有各自獨特口味及迷人的風味

正宗鴨肉飯我最喜歡豆芽系列,

再配上一碗鴨肉飯真是一大享受

 

高雄-正宗鴨肉飯《2022.2023高雄必比登推介 》,以上僅供參考~ 

 

----延伸閱讀----

>>高雄-趕鴨子上桌 鹽水鴨專門店《 高雄最美鴨肉店》

>>高雄-鴨肉珍《2022高雄必比登推介 》

>>高雄-仁武烤鴨 人氣烤鴨店

 

《店家資訊 》

店家:正宗鴨肉飯

電話:(07) 556 6428

營業時間: 11:00~21:00

地址:高雄市左營區裕誠路245號 


檢視較大的地圖

 

 

 

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