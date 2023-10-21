正宗鴨肉飯
榮獲《2022高雄必比登推介 》
愛吃鴨肉的饕客必訪
位於左營裕誠路上
附近有停車場,很方便停車
店門外觀平凡像一般小吃店
路過無數次,都未
內用直接拿菜單找位子坐
生意很好,光陳列在架上的鴨子至少15隻以上
大量鴨骨熬製的湯,感覺鴨骨都快化掉了
店家很低調,把米其林貼在玻璃牆很上面
手機拍也要拿高一些才能拍到
簽名牆
用餐環境
如果4人以上同桌,隔板可移動
當時現場幾乎都是2人一起共餐居多
桌面玻璃下的塗鴉紙,讓人有點眼花撩亂
應該算是店家特色之一
菜單
自助佐料區~辣醬,豆瓣醬,醬油,胡椒粉
佐料
上菜速度快,翻桌率也快
非基改油豆腐~15元
鴨米血~45元
米血Q彈有嚼勁,比趕鴨子上桌好吃
下水湯~50元
鴨肉店都必點下水湯
下水份量多,湯頭非常好喝
豆菜拌鴨心~100元
除非你不喜愛豆芽菜,
否則豆菜系列必點,超推
調味上正是我喜愛的口味,
一口接一口很涮嘴😋
鴨心很脆,有胡椒調味下,讓鴨心跟豆芽菜很搭
限量手切鴨腿飯~100元
以當時的鴨腿數量而定,所以才有限量
鴨腿切片配醬瓜
鴨肉算是滿滿的,擺盤上走華麗感的趕鴨子上桌勝
切片厚度大小跟別人拍的照片有點差異
油亮亮的光澤很誘人
像仁武烤鴨般的琥珀色鴨皮,
吃起來有煙燻香氣,別於其他家鴨肉飯
算是這家店的獨特風味
鴨肉飯~45元
鴨肉
高雄鴨肉飯太多家,每家都有各自愛好者
每家都有各自獨特口味及迷人的風味
正宗鴨肉飯我最喜歡豆芽系列,
再配上一碗鴨肉飯真是一大享受
口味因人而異,以上僅供參考~
----延伸閱讀----
《店家資訊 》
店家:正宗鴨肉飯
電話:(07) 556 6428
營業時間: 11:00~21:00
地址:高雄市左營區裕誠路245號
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