正宗鴨肉飯

榮獲《2022高雄必比登推介 》

愛吃鴨肉的饕客必訪

位於左營裕誠路上

附近有停車場,很方便停車

店門外觀平凡像一般小吃店

路過無數次,都未

內用直接拿菜單找位子坐

生意很好,光陳列在架上的鴨子至少15隻以上

大量鴨骨熬製的湯,感覺鴨骨都快化掉了

店家很低調,把米其林貼在玻璃牆很上面

手機拍也要拿高一些才能拍到

簽名牆

用餐環境

如果4人以上同桌,隔板可移動

當時現場幾乎都是2人一起共餐居多

桌面玻璃下的塗鴉紙,讓人有點眼花撩亂

應該算是店家特色之一

菜單

自助佐料區~辣醬,豆瓣醬,醬油,胡椒粉

佐料

上菜速度快,翻桌率也快

非基改油豆腐~15元

鴨米血~45元

米血Q彈有嚼勁,比 趕鴨子上桌 好吃

下水湯~50元

鴨肉店都必點下水湯

下水份量多,湯頭非常好喝

豆菜拌鴨心~100元

除非你不喜愛豆芽菜,

否則豆菜系列必點,超推

調味上正是我喜愛的口味,

一口接一口很涮嘴😋

鴨心很脆,有胡椒調味下,讓鴨心跟豆芽菜很搭

限量手切鴨腿飯~100元

以當時的鴨腿數量而定,所以才有限量

鴨腿切片配醬瓜

鴨肉算是滿滿的,擺盤上走華麗感的趕鴨子上桌勝

切片厚度大小跟別人拍的照片有點差異

油亮亮的光澤很誘人

像 仁武烤鴨般的琥珀色鴨皮,

吃起來有煙燻香氣,別於其他家鴨肉飯

算是這家店的獨特風味

鴨肉飯~45元

鴨肉

高雄鴨肉飯太多家,每家都有各自愛好者

每家都有各自獨特口味及迷人的風味

正宗鴨肉飯我最喜歡豆芽系列,

再配上一碗鴨肉飯真是一大享受

口味因人而異,以上僅供參考~

----延伸閱讀----

>>高雄-趕鴨子上桌 鹽水鴨專門店《 高雄最美鴨肉店》

>>高雄-鴨肉珍《2022高雄必比登推介 》

>>高雄-仁武烤鴨 人氣烤鴨店

《店家資訊 》

店家:正宗鴨肉飯

電話:(07) 556 6428

營業時間: 11:00~21:00

地址:高雄市左營區裕誠路245號



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