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【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐的美式早午餐好拍也好吃

2023-10-22 00:29:05 Julia Hsu 人氣：135
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：378篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：the Diner 樂子台中三越店
phone04-2253-6269
place台中市西屯區臺灣大道三段301號6樓
作者本次評價：
2.50
美味度
2.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
2.00
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the Diner 樂子台中三越店
區域 台中市西屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

 

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

環境

 

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

菜單：

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

現在都是掃碼點餐，所以我覺得這個是很快速方便的

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

樂子是美式餐廳的全日餐廳。我忙到下午吃也可以有早午餐。我覺得很開心

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

每個主餐加80可以加碼套餐自由配有4種。我覺得這價格跟設計都還不錯

電子菜單請按我

菜色：

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

開胃菜：酥炸蘑菇$180，這個是沒見過的開胃菜，上菜一顆顆的很可愛

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

蘑菇是一個很會吸油又爆汁的食物，樂子搭配上的脆皮粉！！跟脆皮雞腿一樣脆香，整個就是爆汁的素食雞塊！加上蘑菇香，這道菜給10分

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

我其實就是又想吃炸雞又想吃比司吉這一道很適合我

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

新店剛開所以焦糖馬鈴薯，真的不太漂亮。

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

比司吉，我很喜歡這道食物，可惜台灣不常見。樂子的我覺得還滿好吃的

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

有點蓬鬆的乾，吃起來不會太過乾澀我還搭了白色的濃湯醬也挺不錯

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

炸雞跟蘑菇是同款炸粉，同樣酥脆好吃，不過蘑菇真的是驚艷

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

因為今天沒有鬆餅沒有我的pancake 所以我就點了一個蘋果派

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

超大塊的醃蘋果，考得軟軟的搭上派餡，挺好吃的，這一款倒是有推~美式甜點！

【台中 早午餐】the Diner 樂子台中三越店，全日供餐

飲料我沒有很喜歡，因為我喝到的只有薰衣草味跟牛奶。茶味很淡感覺有缺了點什麼

台中店的初訪，只給了三顆星就是覺得菜單的感覺少了一點什麼平衡，(應該就是我吃不到鬆餅的失望吧)~期待二訪

the Diner 樂子台中三越店

 

推薦 指數：3顆星

推薦原因： 餐點是美式菜系，份量也很多。炸物好吃！！開胃菜很不錯，菜單上也好幾款我都有興趣。這次餐點的火侯上還要再調整一下會更好，期待下次在去參訪其他菜單！

營業時間：週一~週五11:00～20:00, 週六~週日提前到10:30 營業（定休：無，不定休請關注新光三越百貨營業時間)

官網：https://thediner.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/theDiner.Taipei

電話：0422536269

地址：407551台中市西屯區臺灣大道三段301號6樓 6002櫃


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文章標籤

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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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