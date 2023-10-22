the Diner 樂子台中三越店 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境 ：

菜單：

現在都是掃碼點餐，所以我覺得這個是很快速方便的

樂子是美式餐廳的全日餐廳。我忙到下午吃也可以有早午餐。我覺得很開心

每個主餐加80可以加碼套餐自由配有4種。我覺得這價格跟設計都還不錯

電子菜單請按我

菜色：

開胃菜：酥炸蘑菇$180，這個是沒見過的開胃菜，上菜一顆顆的很可愛

蘑菇是一個很會吸油又爆汁的食物，樂子搭配上的脆皮粉！！跟脆皮雞腿一樣脆香，整個就是爆汁的素食雞塊！加上蘑菇香，這道菜給10分

我其實就是又想吃炸雞又想吃比司吉這一道很適合我

新店剛開所以焦糖馬鈴薯，真的不太漂亮。

比司吉，我很喜歡這道食物，可惜台灣不常見。樂子的我覺得還滿好吃的

有點蓬鬆的乾，吃起來不會太過乾澀我還搭了白色的濃湯醬也挺不錯

炸雞跟蘑菇是同款炸粉，同樣酥脆好吃，不過蘑菇真的是驚艷

因為今天沒有鬆餅沒有我的pancake 所以我就點了一個蘋果派

超大塊的醃蘋果，考得軟軟的搭上派餡，挺好吃的，這一款倒是有推~美式甜點！

飲料我沒有很喜歡，因為我喝到的只有薰衣草味跟牛奶。茶味很淡感覺有缺了點什麼

台中店的初訪，只給了三顆星就是覺得菜單的感覺少了一點什麼平衡，(應該就是我吃不到鬆餅的失望吧)~期待二訪

the Diner 樂子台中三越店

推薦 指數：3顆星

推薦原因： 餐點是美式菜系，份量也很多。炸物好吃！！開胃菜很不錯，菜單上也好幾款我都有興趣。這次餐點的火侯上還要再調整一下會更好，期待下次在去參訪其他菜單！

營業時間：週一~週五11:00～20:00, 週六~週日提前到10:30 營業（定休：無，不定休請關注新光三越百貨營業時間)

官網： https://thediner.com.tw/

FB： https://www.facebook.com/theDiner.Taipei

電話：0422536269

地址：407551台中市西屯區臺灣大道三段301號6樓 6002櫃



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