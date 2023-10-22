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現在都是掃碼點餐，所以我覺得這個是很快速方便的
樂子是美式餐廳的全日餐廳。我忙到下午吃也可以有早午餐。我覺得很開心
每個主餐加80可以加碼套餐自由配有4種。我覺得這價格跟設計都還不錯
開胃菜：酥炸蘑菇$180，這個是沒見過的開胃菜，上菜一顆顆的很可愛
蘑菇是一個很會吸油又爆汁的食物，樂子搭配上的脆皮粉！！跟脆皮雞腿一樣脆香，整個就是爆汁的素食雞塊！加上蘑菇香，這道菜給10分
我其實就是又想吃炸雞又想吃比司吉這一道很適合我
新店剛開所以焦糖馬鈴薯，真的不太漂亮。
比司吉，我很喜歡這道食物，可惜台灣不常見。樂子的我覺得還滿好吃的
有點蓬鬆的乾，吃起來不會太過乾澀我還搭了白色的濃湯醬也挺不錯
炸雞跟蘑菇是同款炸粉，同樣酥脆好吃，不過蘑菇真的是驚艷
因為今天沒有鬆餅沒有我的pancake 所以我就點了一個蘋果派
超大塊的醃蘋果，考得軟軟的搭上派餡，挺好吃的，這一款倒是有推~美式甜點！
飲料我沒有很喜歡，因為我喝到的只有薰衣草味跟牛奶。茶味很淡感覺有缺了點什麼
台中店的初訪，只給了三顆星就是覺得菜單的感覺少了一點什麼平衡，(應該就是我吃不到鬆餅的失望吧)~期待二訪
the Diner 樂子台中三越店
推薦指數：3顆星
推薦原因： 餐點是美式菜系，份量也很多。炸物好吃！！開胃菜很不錯，菜單上也好幾款我都有興趣。這次餐點的火侯上還要再調整一下會更好，期待下次在去參訪其他菜單！
營業時間：週一~週五11:00～20:00, 週六~週日提前到10:30 營業（定休：無，不定休請關注新光三越百貨營業時間)
FB：https://www.facebook.com/theDiner.Taipei
電話：0422536269
地址：407551台中市西屯區臺灣大道三段301號6樓 6002櫃