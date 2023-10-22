在北投住兩晚時誤打誤撞發現竟然有新開的雙月！雙月已經在我口袋名單很久了但一直沒機會吃到XDD擇日不如撞日，今天就來吃吃看雙月北投店吧！那就先上店家資訊囉：

📍地址：台北市北投區光明路228號

☎️電話：02 28951818

💡營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00，星期一、二休息



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有關北投半日遊行程可以看我YT的影片介紹喔！

可能因為剛開幕的關係生意超好，我們等到快兩點才有位置

即使內用點餐都是用自助點餐機的，店員會先幫你設定你的桌檯號

店內座位數算滿多的，我們算是最後一批進來的客人，後面他們下午要休息所以不再接客了XD

不曉得是不是新店的關係所以餐廳品項還沒有很多（或是可能賣完？）像我想吃的鮮蚵類都沒有

小菜點了月亮骨肉、大腸跟豆乾，大腸份量雖然很少但是真的很 好 吃～～

滷肉飯也不錯，平常我是不特別愛吃滷肉飯的人，但我竟然吃完了😌，另外他們的蚵白菜也超好吃的欸！沒想到只是到簡單的青菜也好吃～不愧是連續五年的米其林小吃啊

再來就是他們的椒麻麵，這個也有賣速食包

我本來以為我會不愛，因為我不喜歡吃粗麵，但這款椒麻麵的調味做得非常下麵XD有給到我驚喜

來雙月不可能不喝雞湯吧，點了剝皮辣椒燉雞腿湯跟蛤蜊燉雞腿湯

湯我們等了有點久才上，店員說他們每一碗湯都是獨自煮的所以要花比較久時間，然後我想說這碗湯下去真的飽到不行XDD，可是他們家雞湯真的很好喝，而且雞腿肉給很大塊，但我後來完全吃不下都在喝湯XDD畢竟湯是精髓！

北投雙月店的地點很好，就在北投溫泉博物館附近而已，完全可以列入北投一日遊行程的餐廳喔！

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