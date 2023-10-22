桃園萬聖城-魔幻廚房 可愛開城啦！！

🎃活動名稱：2023桃園萬聖城-魔幻廚房

🎃活動日期：2023/10/21～2023/10/31

🎃活動時間：平日17:00-22:00 /假日12:00-22:00

🎃活動主場區：桃園藝文廣場

🎃活動地點：桃園市桃園區中正路1188號

🎫免費入場

🅿️周圍有很多收費停車場，週末開放同安國小、慈安國小停車位

🚌 免費接駁車：活動期間週末10:30~22:30往返新永和停車場、中正藝文特區。

🌟其他交通資訊：2023桃園萬聖城官網

史上第一個可以吃的萬聖節!萬聖節的派對舉行多年以來，今年來點不一樣的驚喜！期間限定的魔幻廚房，一年一度要開張了！

附上展區地圖，走走逛逛大概可以花上兩個小時左右喔（這裡還有同安親子公園可以放電）

今年最特別的就是首度結合AR濾鏡互動，可以變身為展區的鬼怪們，很有趣也超好玩！（還可以錄影存檔）

主場區的舞台：貪吃大嘴巴，造型超可愛！晚上18:00每半小時會播放動畫展演秀，演場會及活動都是在這裡喔～

紅色吸血鬼之屋，這區晚上應該會是比較恐怖的一區，晚上亮燈應該會更有氣氛

裡面還有會動還有聲音的木乃伊，兄妹說有點可怕😂

彩虹女巫咖啡屋，超級PINK的主題

這區超級可愛又超粉紅，還有高腳椅跟棒棒糖無敵少女啊！

各種不同的AR濾鏡都好好玩，兄妹一直玩不停😂對小孩來說很有吸引力，大人也能玩一下超應景。

萬聖節一定要有墓碑跟南瓜啊，這高度超適合小孩來拍照，小小的很可愛。

超可愛的ＱＱ南瓜球

麵麵木乃伊，這個是我們最喜歡造景

超用心的餐車造景，而且裝置品都可以拿起來擺拍超有趣～

拜金蜘蛛怪怪樹，這個也蠻可愛的！

月光光實驗所，兄妹說他們登陸月球了😂

巨耳詛咒兔，哥哥說兔子怎麼那麼多隻手😂

叫賣餐車，賣的是骷嚕人、假手喔！！

參與市集的攤販都超級用心，都佈置得超棒超有氣氛！來這玩不用怕餓著口渴，販賣的商品很多，邊走邊逛吃吃喝喝超滿足！

為期11天的桃園萬聖城，天天都有不同的主題之夜，每日都有不同的驚喜！

10/22 15:00~17:00 MOMO家族樂派對、10/29 14:00~16:00 YOYO家族廚房PARTY，都是小孩的最愛，親子家庭不能錯過喔！

活動期間也有加設流動洗手間，很貼心也方便！

我們10/21號去還有填問券拿好禮的活動，贈品都超級可愛，有髮箍、髮夾、髮片可以選擇喔！

期間限定的桃園盛事，很適合帶著孩子來這感受萬聖節的氣氛，週末也能安排一日遊或半日遊👍

🎃活動名稱：2023桃園萬聖城-魔幻廚房

🎃活動日期：2023/10/21～2023/10/31

🎃活動時間：平日17:00-22:00 /假日12:00-22:00

🎃活動主場區：桃園藝文廣場

🎃活動地點：桃園市桃園區中正路1188號

🎫免費入場

🅿️周圍有很多收費停車場，週末開放同安國小、慈安國小停車位

🚌 免費接駁車：活動期間週末10:30~22:30往返新永和停車場、中正藝文特區。

🌟其他交通資訊：2023桃園萬聖城官網