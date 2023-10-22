名古屋自由行 | 行程規劃

哇!!終於將日本名古屋自由行的行程規劃製作完成，從買機票訂了飯店後居然還要等10個月才出發，等了超級久的真的非常煎熬，雖然中間又跑去泰國玩，呵呵。而這次日本自由行安排名古屋、合掌村、高山、金澤，收集不少的交通資訊、美食推薦、景點等等，交通主要是搭乘地鐵與巴士，美食推薦與景點大都是從官方提供的旅遊資訊取得，當然也會去部落客推薦地點確認是否可行，另外會留下一些時間，自行開發好的餐廳與景點，如果有好的地方會再分享給大家。之前去日本自由行的經驗，很少會碰到GG地方，希望第一次來到名古屋也能有許多美好的回憶， 接下來就來看看我們安排的行程規劃(行前規劃)吧。



第一天

15:35 抵達名古屋(中部國際機場)

從中部國際機場站 ➜ 搭乘名古屋地鐵抵達栄駅站

➜ 入住 名古屋栄(Hotel Trusty Nagoya Sakae)

晚餐 【居酒屋伍味酉】(本店) 推薦親子丼

PS:有用粉紅當底色的為地鐵站名



中部國際機場的位置圖

可以參考怎麼前往中部國際機場車站





中部國際機場可以搭乘的捷運線

從中部國際機場站➜到金山站轉乘➜名古屋地鐵線

最後到達栄駅站





這一張看起來就比較簡單

要去不同地方該怎麼轉乘就參考看看吧



我們入住的名古屋栄(Hotel Trusty Nagoya Sakae)

位置非常的好 就在栄駅站旁邊





Check in飯店後就可以直接吃晚餐了

【居酒屋伍味酉】 點我連結官網

(Google導航) 點我連結

從栄駅站走路約十分鐘 網上有人推薦親子丼





第二天

名古屋 ➜ 白川鄉(合掌村) 9:00～11:53

城山天守閣展望台(合掌村荻町內搭乘接駁巴士)

白川鄉合掌村 ➜ 飛彈高山 17:20～18:10

入住 高山鄉村飯店(Country Hotel Takayama)

晚餐 【味蔵】品嘗飛彈牛

這天就是觀看白川鄉風景行程





前往白川鄉要在名鐵巴士中心搭乘高速巴士

可以搭乘至名古屋駅站(H8)再走路到名鐵巴士中心

名鐵巴士中心(Google導航) 點我連結





白川鄉バスターミナル(巴士總站) (地圖) 點我連結

到達合掌村的下車地點(2016.10.1更改地點)

這裡比之前還要靠近【城山天守閣展望台】

變得更方便了 讚....





要前往【城山天守閣展望台】之前是要搭乘巴士

現在看地圖只需要12分鐘 實際上走路就可以到了

不過上城山天守閣展望台的路在積雪後不太好走

下雪過後建議要早一點前往

經過人群踩踏後會變得又濕又滑

雪都變成薄冰 要小心喔





結束白川鄉的行程 再回巴士總站搭乘前往高山

【高山濃飛バスセンター】的位置

(Google導航) 點我連結

高山鄉村飯店(Country Hotel Takayama)位置也是非常好

剛好就在【高山濃飛バスセンター】對面





【味蔵】 點我連結官網

(Google導航) 點我連結

走路距離【高山濃飛バスセンター】約五分鐘

第三天

高山 ➜ 金澤 7:50~10:05

景點皆搭乘市區巴士 建議買一日票成人500元

金澤站前➜近江町市場➜東茶屋街（ひがし茶屋街）➜金澤城公園

➜兼六園➜21世紀美術館➜妙立寺忍者寺

午餐 近江町市場吃海鮮(暫定いきいき亭)

金澤 ➜ 高山 16:00~18:10

晚餐 回高山市區吃





【金澤站前】的位置 交通匯集的地方

(Google導航) 點我連結





可以在【金澤站前】搭乘市區巴士

依照市區巴士的路線遊玩

大部分的景點都可以參觀到唷



第四天

午餐 【坂口屋】飛驒牛握壽司 預計11點到達避免排隊

景點皆為步行 【古街】 【飛騨高山歷史美術博物館】

【藤井美術民藝館】 【飛驒國分寺】 【飛驒高山美術館】

高山 ➜ 名古屋 16:00~18:40

晚餐 開發新餐廳





【坂口屋】 點我連結官網

(Google導航) 點我連結

走路距離【高山濃飛バスセンター】約十分鐘

吃完就可以順到跑景點都在這兒附近





第五天

➜名古屋城

午餐 【お食事処城】 平價美食 推薦海鮮丼1200円

➜名鐵巴士中心周圍 【逛千里馬藥局】

【ビックカメラ名古屋駅西店】(bic camera)

購物行程 買美妝、電器與號稱的民生必需品等

晚餐 開發新餐廳

➜綠洲21





【名古屋城】 點我連結官網

(Google導航) 點我連結

午餐就在【お食事処城】地圖上剛好都有標示





【逛千里馬藥局】(Google導航) 點我連結

【bic camera】 點我連結官網

(Google導航) 點我連結

這一帶非常的好逛 可以待在這一整天





綠洲21 點我連結官網

(Google導航) 點我連結

其實就在栄駅站旁非常的近





第六天

➜熱田神宮

午餐 【名古屋名物みそかつ 矢場とん】 推薦味噌炸豬排

➜大須商店街＆大須觀音

下午茶 附近開發新喝咖啡吃甜點的地方

晚餐 開發新餐廳





【熱田神宮】 點我連結官網

(Google導航) 點我連結





【名古屋名物みそかつ 矢場とん】 點我連結官網

(Google導航) 點我連結 從栄駅站走路約七分鐘

這裡網上推薦的是味噌炸豬排喔





【大須商店街】 點我連結官網

【大須觀音】 點我連結官網

(Google導航) 點我連結

這裡也是非常的好逛 吃 喝 玩 樂 樣樣都包含在內喔





第七天

這天是搭乘國泰航空 16:45 的飛機

目前不打算安排行程 不然還是會覺得有點趕

打算有看到喜歡的地方 再小小的去逛逛一下就好

中午吃好喝好大吃一頓後 就準備去機場搭機回台摟



最後

再來介紹一下該如何搜尋便宜機票

目前是使用 FUNTIME旅遊搜尋比價網

https://funtime.tw/s/zWVQGw

有興趣的人可以自行連結

現在就先簡單的介紹一下FUNTIME



先粗略的Key完旅遊地點 時間 人數等

按下搜尋後就會列出航空公司與價格等

可以依照需求在左列作調整

比方說 是否直飛 航空公司 艙等...等

也可直接調整出發日期和回程日期

都會自動更新非常的方便





重點是紅框處真的是非常方便

【馬上追蹤價格】設定後

價格有降價的話會立刻收到通知





點進【廉價航空也有便宜】

發現有些價格非常的親民

驚!驚!!驚!!!

大阪單程1388元....先來看看好了





加上稅金後2108元

挖賽....這也太划算了吧

是不是應該就直接給他訂下去呢!!!

左側變成【低價月曆一次看】

那就點來看看吧





喔喔.....

列出各時間的所有價格

那可以好好依照自己的時間來做微調

看到這是不是覺得FUNTIME還不錯用呢

其它詳細內容就要靠自己摸索瞜

想要找到便宜的機票可不是這麼容易的唷

希望大家再好好的支持我們唷

最後放上鐵道路線圖給大家好好研究

可以按右鍵儲存鐵道路線圖唷

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