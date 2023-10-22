【台南】楿katsura日法甜點。台南第一家盤飾甜點融入台南在地小吃元素。相當具有創意的甜點饗宴

楿katsura日法甜點,位於赤崁樓附近

50嵐的巷子內的三樓

店內空間設計非常簡約又舒適

位置的距離非常剛好!灰白的設計看起來很高檔!

處處充滿簡單細節的甜點店

充滿美感的楿katsura日法甜點

好期待等等上桌的現做甜點們

有慵懶的法式風格味道

整個台南充滿了乾燥花耶!早午餐店跟甜點店都看的到乾燥花

每一盆插起來都很有自己的味道!我都非常喜歡!

台南新開幕的無菜單甜點「楿」是台南第一家創意盤飾甜點～！這裡主要提供套餐及單點甜點，

一個套餐會提供五道創意盤飾甜點，近期融合台南在地小吃!

每道都充滿滿滿的創意 每一道上來都讓人感到驚艷

一上桌先上熱茶飲讓顧客暖身~

這季以「台南傳統小吃」為發想，研發出一系列創意的甜點，看似衝突的組合，

吃起來卻是意想不到的味道，讓人非常驚艷～沒想到甜點可以做出這樣的變化

顧客能感受到店家的理念與堅持，店家會在上餐時用心介紹每一道菜色的食材組成與吃法，

大家也可以順便猜猜看你吃的甜點是由哪一道台南小吃延伸設計出來的！

用餐時會一道一道上菜，餐期大約1.5小時

每份套餐$680+10%

第一道:番茄/薑/醬油

第一道是清爽的開胃小品，

就好像老台南人特有的吃法「番茄＋薑＋醬油」裡面有發酵番茄乳酪、薑、番茄凍、醬油，

店家建議直接一口吃，能感受到很多層次～好特別呀！

經過主理人講解才知道上頭的白色粉末是利用分子料理製作的薑耶!入口有淡淡的薑香氣!十分特別!

第二道:香米/大豆/斑蘭

這道的靈感來源是知名的台南小吃「碗粿」，

裡面有台南芋香毛豆，搭配台灣香米製作的米布丁，

這道食材沒有添加糖而是靠食材本身的甜味，吃起來淡雅香甜，豐富的層次滋味等你來品嘗

主理人上每道甜點

都會細細地解說講解~十分用心!有故事的甜點!好有意思!

第三道:什麼魚/蓮/自製鹹蛋黃

這道的靈感來源是「浮水魚羹」十分有趣～真的沒想到台南小吃可以變成創意甜點！

這道是熱甜點，中間糰子是以蓮子做成的蓮蓉，上頭黃色的碎碎則是自製鹹蛋黃，

一旁勾芡的湯汁是藕粉跟柴魚料理，鹹甜的滋味整個很台南~

現點現做的甜點~道道都是經典

第四道:地瓜/味增/巧克力

這道是主甜點！這道就是以台南小吃「擔仔麵」為設計靈感！

黃色像是麵糰裡面有現場自製的地瓜葛切與莓果醬，

就像是擔仔麵中的麵條，一旁則有蝦子造型的枸杞棉花糖、

南瓜味噌冰淇淋與南瓜籽做成的餅乾！

還有一個超特別的就是鵪鶉蛋，它真的是鵪鶉蛋，

蛋黃的部分有另外加點香料製作再將蛋黃填入，嚐起來真的相當獨特

第五道:酪梨/布蕾/咖啡

最後一道以馬卡龍做為結尾，減糖30%配方～

以酪梨結合咖啡吃起來相當有層次的組合

這季的生巧可力是阿里山山葵口味的，太特別了吧！

第一次吃到山葵口味的巧克力～吃起來真的有微微嗆嗆辣辣的韻味，

含在嘴裡有意外的驚喜!好像跳跳糖~口感+獨特口味!真的好有創意唷!

楿katsura日法甜點

充滿濃濃的美感!店內有著法式慵懶的氛圍!

主理人對甜點充滿熱情!其盤飾甜點讓我非常驚豔!尤其融入台南在地小吃元素

滿滿誠意十足的用心!讓我必推大家去嘗鮮一下!

顛覆一下大家對於日法甜點的印象!

楿katsura日法甜點資訊:

地址:台南市中西區民族路二段260號3樓

電話:0982459955

google map上有定位系統【必須先預約】