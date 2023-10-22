桃園好吃串燒烤物台式居酒屋美食【參食sanshi精緻台式串燒】桃園火車站聚餐/小酌/串烤/熱炒/慶生/宵夜台式餐酒館(參食台式串燒menu)食記+停車資訊

參食sanshi精緻台式串燒

電話: 03-338-3030 (星期一公休)

營業時間: (五、六)18:00~02:00(日~四)18:00~01:00『最後點餐時間~打烊前1小時』

地址: 桃園市桃園區復興路30號

粉絲頁: 參食sanshi精緻台式串燒

原文網址 桃園好吃串燒烤物居酒屋美食【參食sanshi精緻台式串燒】桃園火車站聚餐/小酌/串烤/熱炒/慶生/宵夜台式餐酒館(參食台式串燒menu)停車資訊

參食店址位在春日路與復興路(十字路口)桃鶯陸橋旁

離桃園火車站(前站)步行約500m7分鐘路程，除了是在地饕客聚餐台式餐酒館!更是來桃園旅行住火車站附近旅人們晚餐、宵夜小酌放鬆好趣處!

開車騎車可停桃鶯陸橋下或附近(全聯)後方(嘟嘟房東門市場站)停車場；騎車也可停(參食)隔壁騎樓或(復興路上)往火車站方向有多家收費停車場可停(停車場位置)小紫等等放文末分享

參食精緻台式居酒屋 (店址)前身是(桃園、龜山、八德人)約會、喝茶生意很好人氣飲料店(LATTEA綠蓋茶館-復興店)但...不敵疫情已收。最近常騎車去虎頭山看夜景都會經過春日路，多次停紅綠燈瞄到這顯眼(參食)綠色扛棒一直以為這是一家台菜餐廳 直到最近聽鄰居說才知道

(參食)是一家店內帶著時尚氛圍

賣的卻是精緻"台味"串燒烤物、熱炒、炸物居酒屋、餐酒館

好康報報：無論內用或外帶google5星好評即享好康優惠2選1

一則評論 現折50元 (同行5人)都評論=現折250元(需出示給服務生做確認)

不想(折現金)也可兌換(下圖)飲品任選2罐

『每週二』是參食『嗨~啤日happy日』麒麟生啤酒『買一送一』

小叮嚀: 星期二(無提供 )主食與炒物料理餐食；僅賣串燒烤物/小菜/炸物/甜點

警語:未成年勿飲酒、喝酒不酒駕、安全有保障

參食用餐環境

和我們平常去的居酒屋風格(完全不同)比較像來到夜店fu的餐酒館

喜歡看運動賽事轉播+小酌朋友來這兒小聚觀賽很chill

店外(騎樓)露營風格戶外用餐區很夯(此區今日早早已滿座)

舖上人造草皮地毯+露營桌椅三五好友齊聚談笑天地(讓我憶起曾經瘋露營時每次露營宵夜吃燒烤)圍一桌氛圍

這兒主賣『台式串燒』

店內串物食材均是店家每天自己親自到市場採購、許多肉串食材更是很搞剛(費工我)先滷再手串

參食台式精緻串燒MENU

(菜單10/13拍攝)避免未來MENU內容或單價更新調整(僅供參考)請以您享食當日現場『菜單』為準！

入座時服務生說: 之前試營運期間(餐食品項持續增加ing)so尚未印製(紙本菜單) 最近正式開幕營運(MENU趕製中)

目前點餐是提供簡易菜單做劃選

消費方式:

內用 每人低消300元

內用+10%服務費

除了在MENU劃選想吃的串物外，假如您習慣直接看實品拿取串物也可到『串物餐檯』請服務生拿籃子給您自取想吃的串物品項(讓服務生)勾劃菜單後送至廚房燒烤

之前與朋友在台北串烤店約聚(店家很多串物)都是冷凍直接丟鍋油炸再燒烤(鮮度與口感)沒有很優so沒寫食記分享

反觀(參食) 冷藏串物食材看起來很新鮮

感覺像今天營業前現串 烤物選擇又多元(超過60種)

明太子雞翅/鮭魚肚/章魚腳/大溪豆干/鹹豬肉....竟然還有基隆手工甜不辣與基隆手工竹輪(吉古拉)

近年超夯的烤白帶魚捲串這兒也有賣!

奢華美食~生食級超大干貝佐魚子醬燒烤感覺好讚捏

肉串類 先醃再烤更入味

半開放式廚房 看的到料理過程與工作環境 (吃的更安心)水蒸烤爐現點現烤雖然少了炭香(相對的也比較養生)挑嘴的紫爸就愛這種燒烤方式

內用~ 送小菜一碟

涼拌毛豆 黑胡椒粒辣香味搭甜甜毛豆仁~開胃

豬肉捲系列是參食串物『排行人氣王』

食材優不優新鮮與否？

看肉品與其包夾的內餡便知一二。

青菜脆綠(不發黑不乾扁)豬五花肉串油花肥瘦均勻又大串。我是劃單完才走到『串物區』拍照，漏點了在其它串烤店從未看過的『牛/豬糖心蛋肉串』

後來看到來吃過朋友打卡說: 金厚呷捏!

(下圖) 剝皮辣椒豬/雪花蘋果牛/蕃茄牛肉串

蕃茄牛肉串

牛肉燒烤熟度掌控的很好~肉質嫩口

鹹甜鹹甜(台式涮醬)mix聖女蕃茄"爆汁"口感~我尬意(喜歡)

豬肉生菜捲

豬五花捲包層層堆疊(新鮮美生菜/萵苣) 灑上大量白芝麻+台式醬烤製。

一捲『一口塞』爽脆又多汁

剝皮辣椒豬 無辣不歡者~必點!!

店家選用的"剝皮辣椒"有辣!!

辣中帶脆! 是那種吃完會想立馬配一口酒飲的下酒肉串

每桌都有放一個桌上型黑垃圾桶、吃完串物『叉子』直接丟桶內喔! (服務)出餐時都會順便巡桌(收空盤)醬子~多人用餐時餐桌就不會雜亂

牛肉三星蔥 雪花牛(油花)也是水噹噹不會肥到嚇鼠寶寶! 蔥肉捲裡頭(三星蔥段)包超多(香又涮嘴)

雪花蘋果牛 超愛吃串烤的我!

怎沒想到蘋果也可捲包肉片呀! 雪花牛肉包夾厚切長條蘋果烤後口感微軟帶脆(蘋果烤後釋放的酵素果香)頗有解雪花牛油膩效果

烤雞軟骨

參食雞軟骨(含肉比例)比別家串烤店多很多，除了愈嚼愈香脆脆軟骨嚼感外；還吃的嫩口雞肉

基隆甜不辣

服務生說:老闆是基隆人與朋友同為串燒控! 來桃園開(精緻)台式串燒居酒屋的同時更想與大家分享(基隆仁愛市場)手工甜不辣、吉古拉(竹輪)、紅燒鰻好食滋味

幾乎每桌客人都有點食(甜不辣)招牌烤物

想吃好吃烤甜不辣(相當費工費時)需先將甜不辣雙面烤到膨脹酥脆感時才可以塗醬，若一開始就刷醬烤(絕對不會有)外酥內Q~絕佳滋味

這是我很愛的『微酥~軟中帶Q』

吃的到魚漿香氣、不會軟趴趴『好吃』甜不辣味蕾

今晚與朋友約聚聊聊彼此近況(生活雜事)

(考慮到單身的他)酒後禁酒駕不騎車(沒人可載)若找代駕會傷荷包

看到網友推薦這家『參食台式串燒居酒屋/餐酒館』離朋友家超近(走路幾分鐘)就可開吃歡聚小酌，除了賣串物也有『熱炒與飯、麵食』主食可點；無論是吃晚餐或宵夜都適合更是慶生好趣處!

鮭魚卵炒飯 (1份)份量大約可3人享用

粒粒分明炒飯用模具塑成『金字塔』模樣!

上方放了鮭魚卵灑上海苔絲(外觀)

乍看會讓人誤以為是日式炒飯味蕾!

NO~這是『台式串燒居酒屋』so炒飯是很台味的醬油蔥花蛋炒飯香氣、炒飯拌著鮭魚卵一起吃(啵~啵啵)會爆蛋

櫻花蝦高麗菜 櫻花蝦放很多

蒜頭爆香櫻花蝦、大火快炒高麗菜『脆又甜』滿滿蝦鮮味~太涮嘴(你夾一口、我夾一口)秒空盤!

XO醬烏龍麵

點餐時以為只是放一些蔬菜或肉絲炒的烏龍麵

出餐時有"驚艷到"這是『xo醬炒海鮮烏龍麵』喔!

烏龍麵體驗不軟爛是我愛吃的QQ口感。

出餐後先靜置一下下讓烏龍麵吸附盤內XO醬汁後再吃(條條入味)且這兒的『XO醬』味道很鮮很夠味(鹹度嘟嘟好)不死鹹

我和朋友們都覺得比炒飯好吃 (必點)

盤內海鮮有: 小干貝、大蛤蜊、白蝦、小卷與切片基隆吉古拉(竹輪片)

下次若再來這兒聚餐小酌~我還要點這道

烤雞皮、雞屁股、雞心

雞心熟度嘟嘟好~軟硬適中(有入味）

烤雞皮 表層帶著微微酥脆口感、捲繞的雞皮部位軟Q好咬食(酥香微軟)愈嚼愈香

雞屁股 就是大家買炸物說的七里香啦!

這裡不炸直烤(店家有將雞屁股會有怪味部位切除並滷製)刻意不將七里香烤到乾巴巴模樣；參食的雞屁股是軟Q帶濕潤口感(很涮嘴)不噁心

冰箱飲品、酒飲(啤酒/漾果香燒酌)自取~餐後結算

若來慶生蛋糕還可先寄冰

(未成年勿喝酒、喝酒不酒駕、安全有保障、飲酒過量有害健康)

對了這兒也有『麒麟生啤酒』可點!

『每週二』是參食『麒麟生啤酒』買一送一活動日；這天來小酌最划算！

警語:未成年勿飲酒、喝酒不酒駕、安全有保障

(下圖)無酒精飲品 竟然有賣『六奉茶莊』冷泡茶系列~超熱銷(今晚賣到只剩一瓶)

下班後約三五好友(居酒屋/餐酒館)小聚點一些串燒美食小酌是我們紓解工作壓力方式

小酌紓壓、過量傷身 (喝酒不酒駕、安全有保障)

椒鹽龍珠 您別看盤內一大堆紅通通乾辣椒(怕辣)就不敢點食嘿!

這道不吃辣椒~口感微辣!乾辣椒提香提味用

龍珠=魷魚嘴 裹粉炸到酥香時再加辛香料與椒鹽粉大火拌炒；起鍋前灑大量花生米提味(龍珠+花生+蔥花)一起嘴裡塞(很香的下酒菜)

烤花椰菜、櫛瓜、章魚腳

花椰菜 脆又甜(台式烤醬)鹹甜滋味與時蔬好搭!

這裡的櫛瓜切很厚 僅灑少許白芝麻、胡椒提味(熟度)軟脆適中，吃的到甜甜櫛瓜特有香氣

點了章魚腳 原本我會擔心用烤的『口感』不曉得會不會很硬很有嚼勁？不會捏! 這~章魚腳軟Q好咬~很鮮

高梁香腸 朋友很愛!

猛誇居酒屋裡賣的『高梁香腸』味道竟然比他在專賣高梁香腸的路邊小吃攤的好吃

濃郁高梁酒香(在齒頰間環繞) 搭微辣蒜片最台味

明太子雞肉串 以去骨雞腿肉串烤(肉質嫩Q)

甜甜~粉紅色澤特調明太子醬帶著炙燒香，魚蛋不會腥吃在嘴裡啵~啵啵一直爆蛋(我喜歡)

深海大魷魚 很大一隻

魷魚表面灑的不是胡椒鹽也不是日式七味粉喔! 這是店家『特調辣椒粉』會辣~辣度是很順口的調味辣粉香

魷魚鮮Q彈牙! 像現撈鮮魷的口感 擠一點檸檬汁也好吃

焦糖甜橙 我對這道超感興趣!

事先切成大塊大塊好叉食；炙烤過的砂糖呈現焦糖香與甜橙果香mix『多汁』又解膩!

很適合吃重口味肉食串物後嚐一塊!

女人的胃 無論吃再飽永遠都有空間塞甜點

看到MENU有『炸冰淇淋』讓我想起最近逛街常看到的排隊美食"凍心冰淇淋"於是點了一份當餐後甜點

冰淇淋口味~店家隨機出餐(無法指定)

一人吃一個 有一種玩猜猜樂的趣味感!

因為誰也不曉得會拿到什麼口味『炸冰淇淋吃？』

喔YA！超開心~ 芋頭控的我吃到最愛的炸芋頭冰淇淋、哥吃到香草口味、好友吃到香草巧克力。以去邊吐司包夾內餡『炸冰淇淋』外酥內冰、甜而不膩

洗手間備有牙線及甘草果味漱口水、廁所內還有女生小物真貼心

為了找尋離朋友家近(晚餐、宵夜)餐廳+好奇參食到底賣些什麼餐食？決定約聚這裡! 每道串物與熱炒料理都好食、食材新鮮又可觀看球賽轉播，營業到凌晨(若晚上睡不著)更是揪家人、朋友吃宵夜好場所!

酒後不開車、櫃檯有『台灣代駕』優惠卡可索取! 怕被家人發現您來吃好料？ 記得拿一顆酷涼薄荷糖~清新一下口腔氣味!

離參食台式串燒居酒屋步行約400m-5分鐘路程

(春日路)全聯-桃園春日店旁(鎮安街內)有『嘟嘟房東門市場站』地下付費停車場可停車

汽車1h/30元(每日上限150元) 機車每次30元

地址:桃園市桃園區春日路69號 (停車場入口在全聯旁鎮安街裡面)

店門口(復興路)往桃園火車站方向有數家收費停車場或路邊停車格可停

大仁哥說: 機車停『日月亭-東門溪停車場』平日10元/次。假日20元/次蠻划算的(但~這兒不收現金，限用悠遊卡喔)

日月亭東門溪機車停車場

停車場離(參食)步行約190m-3分鐘路程

地址: 桃園市桃園區復興路51-2號

主賣台式串燒美食、熱炒料理(參食居酒屋)店內風格一點兒也不『台』有夜店fu

店址介於(龜山、桃園市區、八德之間) 推薦給也喜歡吃『串烤+小酌』的您又多了一處聚會新選擇啦!

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