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桃園好吃串燒烤物居酒屋美食【參食sanshi精緻台式串燒】桃園火車站聚餐/小酌/串烤/熱炒/慶生/宵夜台式餐酒館(參食台式串燒menu)停車資訊

2023-10-22 12:50:43 小紫吃喝玩樂~ 人氣：211
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：422篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：參食sanshi精緻台式串燒
phone03-3383-030
place桃園市桃園區復興路30號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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桃園好吃串燒烤物台式居酒屋美食【參食sanshi精緻台式串燒】桃園火車站聚餐/小酌/串烤/熱炒/慶生/宵夜台式餐酒館(參食台式串燒menu)食記+停車資訊

桃園-參食精緻台式串燒 9拼.jpg

 

雞皮-參食精緻台式串燒 (1).jpg

參食sanshi精緻台式串燒

電話: 03-338-3030 (星期一公休)

營業時間: (五、六)18:00~02:00(日~四)18:00~01:00『最後點餐時間~打烊前1小時』

地址: 桃園市桃園區復興路30號

粉絲頁: 參食sanshi精緻台式串燒

桃園-參食精緻台式串燒 (6).jpg

原文網址桃園好吃串燒烤物居酒屋美食【參食sanshi精緻台式串燒】桃桃園好吃串燒烤物居酒屋美食【參食sanshi精緻台式串燒】桃園火車站聚餐/小酌/串烤/熱炒/慶生/宵夜台式餐酒館(參食台式串燒menu)停車資訊

參食店址位在春日路復興路(十字路口)桃鶯陸橋

桃園火車站(前站)步行約500m7分鐘路程，除了是在地饕客聚餐台式餐酒館!更是來桃園旅行住火車站附近旅人們晚餐、宵夜小酌放鬆好趣處!

開車騎車可停桃鶯陸橋下或附近(全聯)後方(嘟嘟房東門市場站)停車場；騎車也可停(參食)隔壁騎樓或(復興路上)往火車站方向有多家收費停車場可停(停車場位置)小紫等等放文末分享

桃園-參食精緻台式串燒 (12).JPG

參食精緻台式居酒屋 (店址)前身是(桃園、龜山、八德人)約會、喝茶生意很好人氣飲料店(LATTEA綠蓋茶館-復興店)但...不敵疫情已收。最近常騎車去虎頭山看夜景都會經過春日路，多次停紅綠燈瞄到這顯眼(參食)綠色扛棒一直以為這是一家台菜餐廳桃園好吃串燒烤物居酒屋料理【參食sanshi精緻台式串燒】桃直到最近聽鄰居說才知道

(參食)是一家店內帶著時尚氛圍

賣的卻是精緻"台味"串燒烤物、熱炒、炸物居酒屋、餐酒館

桃園-參食精緻台式串燒 (5).jpg

好康報報：無論內用或外帶google5星好評即享好康優惠2選1

  • 一則評論現折50元(同行5人)都評論=現折250元(需出示給服務生做確認)
  • 不想(折現金)也可兌換(下圖)飲品任選2罐 桃園好吃串燒烤物居酒屋料理【參食sanshi精緻台式串燒】桃

5星好評好康-參食精緻台式串燒.JPG

每週二』是參食『嗨~啤日happy日』麒麟生啤酒買一送一

小叮嚀: 星期二(無提供桃園好吃串燒烤物居酒屋料理【參食sanshi精緻台式串燒】桃)主食炒物料理餐食僅賣串燒烤物/小菜/炸物/甜點

警語:未成年勿飲酒、喝酒不酒駕、安全有保障

 

週二生啤買一送一-參食精緻台式串燒.jpg

參食用餐環境   

和我們平常去的居酒屋風格(完全不同)比較像來到夜店fu的餐酒館

用餐環境-參食精緻台式串燒 (2).jpg

喜歡看運動賽事轉播+小酌朋友來這兒小聚觀賽很chill

用餐環境-參食精緻台式串燒 (1).jpg

店外(騎樓)露營風格戶外用餐區很夯(此區今日早早已滿座)

舖上人造草皮地毯+露營桌椅三五好友齊聚談笑天地(讓我憶起曾經瘋露營時每次露營宵夜吃燒烤)圍一桌氛圍

桃園-參食精緻台式串燒 (7).jpg

這兒主賣『台式串燒

店內串物食材均是店家每天自己親自到市場採購、許多肉串食材更是很搞剛(費工我)先滷再手串

參食精緻台式串燒、串物品項 (3).jpg

參食台式精緻串燒MENU

(菜單10/13拍攝)避免未來MENU內容或單價更新調整(僅供參考)請以您享食當日現場『菜單』為準！

入座時服務生說: 之前試營運期間(餐食品項持續增加ing)so尚未印製(紙本菜單) 最近正式開幕營運(MENU趕製中)

目前點餐是提供簡易菜單做劃選

消費方式:

  • 內用每人低消300元
  • 內用+10%服務費 

-參食台式精緻串燒菜單 (1).JPG

-參食台式精緻串燒菜單 (2).JPG

除了在MENU劃選想吃的串物外，假如您習慣直接看實品拿取串物也可到『串物餐檯』請服務生拿籃子給您自取想吃的串物品項(讓服務生)勾劃菜單後送至廚房燒烤

參食精緻台式串燒、串物品項 (2).jpg

之前與朋友在台北串烤店約聚(店家很多串物)都是冷凍直接丟鍋油炸再燒烤(鮮度與口感)沒有很優so沒寫食記分享

反觀(參食) 冷藏串物食材看起來很新鮮

感覺像今天營業前現串 桃園好吃串燒烤物居酒屋料理【參食sanshi精緻台式串燒】桃烤物選擇又多元(超過60種)

參食精緻台式串燒、串物品項 (5).jpg

明太子雞翅/鮭魚肚/章魚腳/大溪豆干/鹹豬肉....竟然還有基隆手工甜不辣基隆手工竹輪(吉古拉)

參食精緻台式串燒、串物品項 (1).jpg

近年超夯的烤白帶魚捲串這兒也有賣!

奢華美食~生食級超大干貝魚子醬燒烤感覺好讚捏桃園好吃串燒烤物居酒屋料理【參食sanshi精緻台式串燒】桃

大干貝、白帶魚捲串-參食精緻台式串燒.jpg

肉串類 先醃再烤更入味

參食精緻台式串燒、串物品項 (4).jpg

半開放式廚房 看的到料理過程與工作環境桃園好吃串燒烤物居酒屋料理【參食sanshi精緻台式串燒】桃(吃的更安心)水蒸烤爐現點現烤雖然少了炭香(相對的也比較養生)挑嘴的紫爸就愛這種燒烤方式

參食精緻台式串燒-半開放廚房.jpg

內用~ 送小菜一碟

涼拌毛豆 黑胡椒粒辣香味搭甜甜毛豆仁~開胃

送小菜-參食精緻台式串燒.jpg

豬肉捲系列參食串物『排行人氣王

食材優不優新鮮與否？

肉品與其包夾的內餡便知一二。

青菜脆綠(不發黑不乾扁)豬五花肉串油花肥瘦均勻又大串。我是劃單完才走到『串物區』拍照，漏點了在其它串烤店從未看過的『牛/豬糖心蛋肉串

後來看到來吃過朋友打卡說: 金厚呷捏!

人氣豬肉捲-參食精緻台式串燒.jpg

(下圖) 剝皮辣椒豬/雪花蘋果牛/蕃茄牛肉串

捲類肉串-參食精緻台式串燒.jpg

蕃茄牛肉串

番茄牛肉串-參食精緻台式串燒 (2).jpg

牛肉燒烤熟度掌控的很好~肉質嫩口

鹹甜鹹甜(台式涮醬)mix聖女蕃茄"爆汁"口感~我尬意(喜歡)

番茄牛肉串-參食精緻台式串燒 (1).jpg

豬肉生菜捲 

豬五花捲包層層堆疊(新鮮美生菜/萵苣) 灑上大量白芝麻+台式醬烤製。

一捲『一口塞』爽脆又多汁

豬肉生菜捲-參食精緻台式串燒.jpg

剝皮辣椒豬  無辣不歡者~必點!! 

剝皮辣椒豬-參食精緻台式串燒 (2).jpg

店家選用的"剝皮辣椒"有辣!!

辣中帶脆! 是那種吃完會想立馬配一口酒飲的下酒肉串

剝皮辣椒豬-參食精緻台式串燒 (1).jpg

每桌都有放一個桌上型黑垃圾桶、吃完串物『叉子』直接丟桶內喔! (服務)出餐時都會順便巡桌(收空盤)醬子~多人用餐時餐桌就不會雜亂 桃園好吃串燒烤物居酒屋料理【參食sanshi精緻台式串燒】桃

桃園-參食精緻台式串燒 (9).jpg

牛肉三星蔥   雪花牛(油花)也是水噹噹不會肥到嚇鼠寶寶! 蔥肉捲裡頭(三星蔥段)包超多(香又涮嘴)

牛肉三星蔥-參食精緻台式串燒 (2).jpg

牛肉三星蔥-參食精緻台式串燒 (1).jpg

雪花蘋果牛   超愛吃串烤的我!

怎沒想到蘋果也可捲包肉片呀! 雪花牛肉包夾厚切長條蘋果烤後口感微軟帶脆(蘋果烤後釋放的酵素果香)頗有解雪花牛油膩效果

五花蘋果牛-參食精緻台式串燒.jpg

烤雞軟骨

參食雞軟骨(含肉比例)比別家串烤店多很多，除了愈嚼愈香脆脆軟骨嚼感外；還吃的嫩口雞肉

雞軟骨-參食精緻台式串燒.jpg

基隆甜不辣  

服務生說:老闆是基隆人與朋友同為串燒控! 來桃園開(精緻)台式串燒居酒屋的同時更想與大家分享(基隆仁愛市場)手工甜不辣、吉古拉(竹輪)、紅燒鰻好食滋味

幾乎每桌客人都有點食(甜不辣)招牌烤物

想吃好吃烤甜不辣(相當費工費時)需先將甜不辣雙面烤到膨脹酥脆感時才可以塗醬，若一開始就刷醬烤(絕對不會有)外酥內Q~絕佳滋味

這是我很愛的『微酥~軟中帶Q』

吃的到魚漿香氣、不會軟趴趴『好吃』甜不辣味蕾 桃園好吃串燒烤物居酒屋料理【參食sanshi精緻台式串燒】桃

基隆甜不辣-參食精緻台式串燒.jpg

今晚與朋友約聚聊聊彼此近況(生活雜事)

(考慮到單身的他)酒後禁酒駕不騎車(沒人可載)若找代駕會傷荷包

看到網友推薦這家『參食台式串燒居酒屋/餐酒館』離朋友家超近(走路幾分鐘)就可開吃歡聚小酌，除了賣串物也有『熱炒與飯、麵食』主食可點；無論是吃晚餐或宵夜都適合更是慶生好趣處!

桃園-參食精緻台式串燒 (10).jpg

鮭魚卵炒飯  (1份)份量大約可3人享用

粒粒分明炒飯用模具塑成『金字塔』模樣!

上方放了鮭魚卵灑上海苔絲(外觀)

乍看會讓人誤以為是日式炒飯味蕾! 

NO~這是『台式串燒居酒屋』so炒飯是很台味的醬油蔥花蛋炒飯香氣、炒飯拌著鮭魚卵一起吃(啵~啵啵)會爆蛋

鮭魚卵炒飯-參食精緻台式串燒 (2).jpg

鮭魚卵炒飯-參食精緻台式串燒 (1).jpg

櫻花蝦高麗菜  櫻花蝦放很多

蒜頭爆香櫻花蝦、大火快炒高麗菜『脆又甜』滿滿蝦鮮味~太涮嘴(你夾一口、我夾一口)秒空盤!

櫻花蝦高麗菜-參食精緻台式串燒.jpg

XO醬烏龍麵  

點餐時以為只是放一些蔬菜或肉絲炒的烏龍麵

出餐時有"驚艷到"這是『xo醬炒海鮮烏龍麵』喔!

xo醬烏龍麵-參食精緻台式串燒 (2).jpg

烏龍麵體驗不軟爛是我愛吃的QQ口感。

出餐後先靜置一下下讓烏龍麵吸附盤內XO醬汁後再吃(條條入味)且這兒的『XO醬』味道很鮮很夠味(鹹度嘟嘟好)不死鹹

我和朋友們都覺得比炒飯好吃 (必點)

xo醬烏龍麵-參食精緻台式串燒 (1).jpg

盤內海鮮有: 小干貝、大蛤蜊、白蝦、小卷與切片基隆吉古拉(竹輪片)

下次若再來這兒聚餐小酌~我還要點這道 桃園好吃串燒烤物居酒屋料理【參食sanshi精緻台式串燒】桃

xo醬烏龍麵-參食精緻台式串燒 (3).jpg

烤雞皮、雞屁股、雞心

雞心熟度嘟嘟好~軟硬適中(有入味）

雞心-參食精緻台式串燒.jpg

烤雞皮  表層帶著微微酥脆口感、捲繞的雞皮部位軟Q好咬食(酥香微軟)愈嚼愈香

雞皮-參食精緻台式串燒 (2).jpg

雞屁股 就是大家買炸物說的七里香啦! 

這裡不炸直烤(店家有將雞屁股會有怪味部位切除並滷製)刻意不將七里香烤到乾巴巴模樣；參食的雞屁股是軟Q帶濕潤口感(很涮嘴)不噁心 桃園好吃串燒烤物居酒屋美食【參食sanshi精緻台式串燒】桃

雞屁股-參食精緻台式串燒.jpg

冰箱飲品、酒飲(啤酒/漾果香燒酌)自取~餐後結算

若來慶生蛋糕還可先寄冰桃園好吃串燒烤物居酒屋美食【參食sanshi精緻台式串燒】桃

(未成年勿喝酒、喝酒不酒駕、安全有保障、飲酒過量有害健康)

桃園-參食精緻台式串燒 (8).jpg

對了這兒也有『麒麟生啤酒』可點!

每週二』是參食『麒麟生啤酒』買一送一活動日；這天來小酌最划算！

警語:未成年勿飲酒、喝酒不酒駕、安全有保障

麒麟生啤酒-參食精緻台式串燒.jpg

(下圖)無酒精飲品  竟然有賣『六奉茶莊』冷泡茶系列~超熱銷(今晚賣到只剩一瓶)

桃園-參食精緻台式串燒飲料.jpg

下班後約三五好友(居酒屋/餐酒館)小聚點一些串燒美食小酌是我們紓解工作壓力方式

下班小酌-參食精緻台式串燒 (3).jpg

小酌紓壓、過量傷身 (喝酒不酒駕、安全有保障)

下班小酌-參食精緻台式串燒 (1).jpg

椒鹽龍珠  別看盤內一大堆紅通通乾辣椒(怕辣)就不敢點食嘿!

這道不吃辣椒~口感微辣!乾辣椒提香提味用

龍珠=魷魚嘴 裹粉炸到酥香時再加辛香料與椒鹽粉大火拌炒；起鍋前灑大量花生米提味(龍珠+花生+蔥花)一起嘴裡塞(很香的下酒菜)

椒鹽龍珠-參食精緻台式串燒 (2).jpg

椒鹽龍珠-參食精緻台式串燒 (1).jpg

烤花椰菜、櫛瓜、章魚腳

花椰菜 脆又甜(台式烤醬)鹹甜滋味與時蔬好搭!

這裡的櫛瓜切很厚桃園好吃串燒烤物居酒屋美食【參食sanshi精緻台式串燒】桃僅灑少許白芝麻、胡椒提味(熟度)軟脆適中，吃的到甜甜櫛瓜特有香氣 

花椰菜、櫛瓜、章魚腳-參食精緻台式串燒.jpg

點了章魚腳  原本我會擔心用烤的『口感』不曉得會不會很硬很有嚼勁？不會捏! 這~章魚腳軟Q好咬~很鮮

章魚腳-參食精緻台式串燒.jpg

高梁香腸  朋友很愛!

猛誇居酒屋裡賣的『高梁香腸』味道竟然比他在專賣高梁香腸的路邊小吃攤的好吃

濃郁高梁酒香(在齒頰間環繞) 搭微辣蒜片最台味桃園好吃串燒烤物居酒屋美食【參食sanshi精緻台式串燒】桃

高梁香腸-參食精緻台式串燒 (1).jpg

高梁香腸-參食精緻台式串燒 (2).jpg

明太子雞肉串  以去骨雞腿肉串烤(肉質嫩Q)

甜甜~粉紅色澤特調明太子醬帶著炙燒香，魚蛋不會腥吃在嘴裡啵~啵啵一直爆蛋(我喜歡)

明太子雞肉串-參食精緻台式串燒.jpg

深海大魷魚   很大一隻

魷魚表面灑的不是胡椒鹽不是日式七味粉喔! 這是店家『特調辣椒粉』會辣~辣度是很順口的調味辣粉香

深海大魷魚-參食精緻台式串燒 (3).jpg

魷魚鮮Q彈牙!  像現撈鮮魷的口感  擠一點檸檬汁也好吃

深海大魷魚-參食精緻台式串燒 (1).jpg

深海大魷魚-參食精緻台式串燒 (2).jpg

焦糖甜橙  我對這道超感興趣! 

事先切成大塊大塊好叉食；炙烤過的砂糖呈現焦糖香與甜橙果香mix『多汁』又解膩!

很適合吃重口味肉食串物後嚐一塊!

焦糖甜橙-參食精緻台式串燒.jpg

女人的胃  無論吃再飽永遠都有空間塞甜點

看到MENU有『炸冰淇淋』讓我想起最近逛街常看到的排隊美食"凍心冰淇淋"於是點了一份當餐後甜點

冰淇淋口味~店家隨機出餐(無法指定) 

一人吃一個  有一種玩猜猜樂的趣味感!

因為誰也不曉得會拿到什麼口味『炸冰淇淋吃？』

喔YA！超開心~ 芋頭控的我吃到最愛的炸芋頭冰淇淋、哥吃到香草口味、好友吃到香草巧克力。以去邊吐司包夾內餡『炸冰淇淋』外酥內冰、甜而不膩 

炸冰淇淋-參食精緻台式串燒.jpg

炸冰淇淋-參食精緻台式串燒 (1).jpg

洗手間備有牙線甘草果味漱口水、廁所內還有女生小物真貼心

洗手間-參食精緻台式串燒.jpg

為了找尋離朋友家近(晚餐、宵夜)餐廳+好奇參食到底賣些什麼餐食？決定約聚這裡! 每道串物與熱炒料理都好食、食材新鮮又可觀看球賽轉播，營業到凌晨(若晚上睡不著)更是揪家人、朋友吃宵夜好場所!

餐食合照-參食精緻台式串燒.jpg

酒後不開車、櫃檯有『台灣代駕優惠卡可索取! 怕被家人發現您來吃好料？ 記得拿一顆酷涼薄荷糖~清新一下口腔氣味!

酒後找代駕-參食精緻台式串燒.jpg

參食台式串燒居酒屋步行約400m-5分鐘路程

(春日路)全聯-桃園春日店旁(鎮安街內)有『嘟嘟房東門市場站地下付費停車場可停車

汽車1h/30元(每日上限150元) 機車每次30元

地址:桃園市桃園區春日路69號 (停車場入口在全聯旁鎮安街裡面)

(鎮安街)嘟嘟房東門市場站地下停車場.JPG

店門口(復興路)往桃園火車站方向數家收費停車場路邊停車格可停

桃園-參食精緻台式串燒 (12).JPG

大仁哥說: 機車停『日月亭-東門溪停車場』平日10元/次。假日20元/次蠻划算的(但~這兒不收現金限用悠遊卡喔)

日月亭東門溪機車停車場

停車場離(參食)步行約190m-3分鐘路程

地址: 桃園市桃園區復興路51-2號

復興路-日月亭東門溪停車場.JPG

桃園-參食精緻台式串燒 (1).JPG

主賣台式串燒美食、熱炒料理(參食居酒屋)店內風格一點兒也不『台』有夜店fu

店址介於(龜山、桃園市區、八德之間) 推薦給也喜歡吃『串烤+小酌』的您又多了一處聚會新選擇啦!

桃園-參食精緻台式串燒 -首圖.jpg

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每個人對串燒居酒屋餐食口味喜好不盡相同。10/13食記心得僅供參考  營業時間、餐食實際內容成份售價、優惠資訊請依店家(官網)公告為依據!!   喜歡小紫食記嗎？您的支持是我繼續寫文的動力!幫    小紫吃喝玩樂．享食煮藝按個讚+追蹤一起趴趴走找尋下一站美食和景點go

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