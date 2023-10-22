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台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

2023-10-22 16:33:23 Hayli Ann 人氣：106
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窩客好文

Hayli Ann

發表篇數：107篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿萬現炒
phone04-2707-8289
place台中市西屯區福星路311號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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一家子人多勢眾，這麼晚了，真不知道要吃什麼?

這時候父親提議去熱炒店吃~

台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

於是我們一家子到阿萬現炒吃晚餐~

台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

阿萬現炒菜單

台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

薑絲鯛魚湯 喝起來清爽，鯛魚吃起來新鮮又柔軟

 台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

當我們這些熱炒菜逼八不知道點什麼主食的時候，

經驗老道的父親直接推薦「鹹魚炒飯」!

 

當下覺得鹹魚很普通，但將炒飯放入口中之後，沒想到被打臉。

鹹魚用大火炒香，米粒吸附鹹魚的香氣，真的超好吃!

 

台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

相較之下，海鮮炒麵就略顯普通，但口味上是比較清爽不重鹹的口感

台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

高麗菜清爽又適口，上菜沒多久就被光盤了!

台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

這盤蝦是專屬於老媽的，我們都沒得碰(笑)

台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

蛤蜊大顆又鮮甜，熱炒必點海鮮

台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

煎到這麼脆的九層塔蛋有沒有看過?超愛吃蛋的我們一家，也是一上菜就光盤了~

台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

熱炒店必點人氣菜品-金莎豆腐

鹹蛋黃包裹著詐得金黃酥脆的雞蛋豆腐，鹹香又下飯!

台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

我們家最喜歡吃的蚵仔酥，

阿萬現炒的蚵仔酥使用的是鹹酥雞店的酥炸粉油炸製作的，

每一口蚵仔酥就像在吃鹹酥雞的錯覺。

台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

鳳梨蝦球的外衣吃起來空氣感十足，蝦子Q彈又新鮮~

台中逢甲超美味熱炒店-阿萬現炒

這是熱炒店唯一一道最不像蒜泥白肉的蒜泥白肉，

我個人還是習慣三層肉的那種蒜泥白肉，喜歡吃瘦肉蒜泥白肉的可以點喔~

 

台灣人愛吃熱炒，因為熱騰騰的吃最好吃，

熱騰騰的飯菜，就像在家吃飯一樣非常溫暖~

 

外國朋友如果想嘗嘗看台灣家常菜，

直接帶他們到熱炒店吃就對了!

 

阿萬現炒

 

地址： 407台中市西屯區福星路311號

電話： 04 2707 8289

點餐: ubereats.com

文章標籤

台中熱炒推薦 阿萬現炒 逢甲熱炒店推薦 家庭聚餐餐廳
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Hayli Ann

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安安你好，我是海麗安 是個小小部落客起家的新手，是個交稿速度超級快又好配合，請大家多多指教 海麗安的痞客邦：https://fanxin2973.pixnet.net/blog/ 海麗安的FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/Hayli-Ann-海麗安-101724555249746/ 海麗安的YT頻道：https://youtube.com/channel/UCCnNR9v5CNm-je-tzlyUUqw 海麗安的波波黛麗：https://www.popdaily.com.tw/user/310177/ 海麗安的生活小事都在 IG：https://www.instagram.com/bestsweet5253/ 業務合作信箱：fanxinlin927@gmail.com
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