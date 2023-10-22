一家子人多勢眾，這麼晚了，真不知道要吃什麼?

這時候父親提議去熱炒店吃~

於是我們一家子到阿萬現炒吃晚餐~

阿萬現炒菜單

薑絲鯛魚湯 喝起來清爽，鯛魚吃起來新鮮又柔軟

當我們這些熱炒菜逼八不知道點什麼主食的時候，

經驗老道的父親直接推薦「鹹魚炒飯」!

當下覺得鹹魚很普通，但將炒飯放入口中之後，沒想到被打臉。

鹹魚用大火炒香，米粒吸附鹹魚的香氣，真的超好吃!

相較之下，海鮮炒麵就略顯普通，但口味上是比較清爽不重鹹的口感

高麗菜清爽又適口，上菜沒多久就被光盤了!

這盤蝦是專屬於老媽的，我們都沒得碰(笑)

蛤蜊大顆又鮮甜，熱炒必點海鮮

煎到這麼脆的九層塔蛋有沒有看過?超愛吃蛋的我們一家，也是一上菜就光盤了~

熱炒店必點人氣菜品-金莎豆腐

鹹蛋黃包裹著詐得金黃酥脆的雞蛋豆腐，鹹香又下飯!

我們家最喜歡吃的蚵仔酥，

阿萬現炒的蚵仔酥使用的是鹹酥雞店的酥炸粉油炸製作的，

每一口蚵仔酥就像在吃鹹酥雞的錯覺。

鳳梨蝦球的外衣吃起來空氣感十足，蝦子Q彈又新鮮~

這是熱炒店唯一一道最不像蒜泥白肉的蒜泥白肉，

我個人還是習慣三層肉的那種蒜泥白肉，喜歡吃瘦肉蒜泥白肉的可以點喔~

台灣人愛吃熱炒，因為熱騰騰的吃最好吃，

熱騰騰的飯菜，就像在家吃飯一樣非常溫暖~

外國朋友如果想嘗嘗看台灣家常菜，

直接帶他們到熱炒店吃就對了!

阿萬現炒

地址： 407台中市西屯區福星路311號

電話： 04 2707 8289

點餐: ubereats.com

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