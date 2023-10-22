一家子人多勢眾，這麼晚了，真不知道要吃什麼?
這時候父親提議去熱炒店吃~
於是我們一家子到阿萬現炒吃晚餐~
阿萬現炒菜單
薑絲鯛魚湯 喝起來清爽，鯛魚吃起來新鮮又柔軟
當我們這些熱炒菜逼八不知道點什麼主食的時候，
經驗老道的父親直接推薦「鹹魚炒飯」!
當下覺得鹹魚很普通，但將炒飯放入口中之後，沒想到被打臉。
鹹魚用大火炒香，米粒吸附鹹魚的香氣，真的超好吃!
相較之下，海鮮炒麵就略顯普通，但口味上是比較清爽不重鹹的口感
高麗菜清爽又適口，上菜沒多久就被光盤了!
這盤蝦是專屬於老媽的，我們都沒得碰(笑)
蛤蜊大顆又鮮甜，熱炒必點海鮮
煎到這麼脆的九層塔蛋有沒有看過?超愛吃蛋的我們一家，也是一上菜就光盤了~
熱炒店必點人氣菜品-金莎豆腐
鹹蛋黃包裹著詐得金黃酥脆的雞蛋豆腐，鹹香又下飯!
我們家最喜歡吃的蚵仔酥，
阿萬現炒的蚵仔酥使用的是鹹酥雞店的酥炸粉油炸製作的，
每一口蚵仔酥就像在吃鹹酥雞的錯覺。
鳳梨蝦球的外衣吃起來空氣感十足，蝦子Q彈又新鮮~
這是熱炒店唯一一道最不像蒜泥白肉的蒜泥白肉，
我個人還是習慣三層肉的那種蒜泥白肉，喜歡吃瘦肉蒜泥白肉的可以點喔~
台灣人愛吃熱炒，因為熱騰騰的吃最好吃，
熱騰騰的飯菜，就像在家吃飯一樣非常溫暖~
外國朋友如果想嘗嘗看台灣家常菜，
直接帶他們到熱炒店吃就對了!
阿萬現炒
地址： 407台中市西屯區福星路311號
電話： 04 2707 8289
點餐: ubereats.com