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每日只接三桌！沒有預約吃不到～真材實料！餐點精緻又好吃

2023-10-22 20:29:01 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享 人氣：173
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窩客好文

我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享

發表篇數：206篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：一吃上癮甕缸雞
phone02-2577-6158
place台北市松山區市民大道四段211號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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每日只接三桌！沒有預約吃不到～真材實料！餐點精緻又好吃，而且份量超級多！烤雞、花麻椒深魚斑、𩵚魠芋仙海鮮米粉鍋，真的會讓人一吃就難忘阿～

撰文。拍攝／呂萱萱

想找台北好吃的餐廳嗎？今天開箱介紹的不是麵館、也不是一般家常菜，餐點大多為特色川菜居多，真的好吃不打槍

位於市民大道四段上，就在敦化北路及光復南路的中間，鄰近華視大樓、松山文創。捷運忠孝敦化站二號出口，步行8分鐘可到，開車可以停市民大道的地下收費停車場

私廚料理每日只接3桌（每桌10人），且要提前預約，沒有預約還吃不到哦

今天介紹的私廚菜為一桌15000，雖然是以十人份為主，但我們都覺得，份量多到足夠12-13個人吃

前菜很精緻有誠意！不是一般餐廳會出的小黃瓜、花生哪種。

炙椒蘿蔔、梅漬番茄屬於涼伴菜，蘿蔔有椒麻味，但不會太辣，梅漬番茄酸酸甜甜的很開胃

滿滿的韭菜還有銀芽
咬起來脆脆的
口感很清爽

魷魚絲有先醃製過
比一般烤魷魚還好吃
拿來下酒很適合呢

醉雞多汁不會柴
淡淡的紹興酒香很提味

吃起來的口感表皮很酥脆，雞肉真的很香，帶點古早味的口感，吃多也不油膩

干貝超級鮮！一口咬下滿滿海味，也不會卡牙縫，蘆筍不會刮嘴，口感很清脆

這鴨肉讓人很意外，湯汁都完全吸附在肉裡，燉得超軟嫩，湯頭溫郁會回甘，真的會讓人忍不住多喝幾碗

野生沙母的蟹黃爆炸多！（吃完很有滿足感） 沙母是新鮮直送到店家，所以口感非常鮮，底下的蒸蛋採用雞湯來煮，味道很棒、口感也很扎實

深海斑魚肉質軟嫩、搭配花麻椒料理，非常有創意，香麻鹹鮮很過癮

牛肉一咬就化掉，多汁鮮美超級嫩，澎湖卷很有咬勁！

這個我超愛！𩵚魠魚搭配米粉就是讚，湯頭還有濃厚的芋頭香，我一個人就吃了好幾碗

這是一道色香味俱全、端上桌絕不漏氣的美味佳肴，海參口感很彈脆，醬汁鹹甘超好吃

 

原文連結  https://evanchiny.com/私廚料理台北推薦一吃上癮私廚/ ‎

 

 

 

 

 




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