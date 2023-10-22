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阿村食堂/阿村麵線 傳承古早滋味的小吃 澎派的無敵大麵線 還有獅吼麵！

2023-10-22 21:01:50 兔貝比 人氣：161
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窩客好文

兔貝比

發表篇數：309篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：阿村食堂
place新北市板橋區中山路二段90巷18號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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阿村食堂/阿村麵線是一家飄香40年的傳統小吃店，由第二代接手後轉型為多元化，

以人情味做基調致力於轉變傳統小吃的定位，使台灣味以不同面貌呈現！

將傳統小吃與創意組合，像是無敵大麵線、獅吼麵，用料實在，讓人吃得滿足又飽足！

再加上店家特製辣醬，美味再升級，更是過癮～

 

阿村食堂/阿村麵線｜交通位置 

 

阿村食堂/阿村麵線位在板橋中山路二段的巷子裡，鄰近板橋埔墘菜市場

這一帶小吃林立，應有盡有，大部份都是在地人前來用餐，

阿村食堂木質調的日式裝潢特別顯眼，門口擺著獅子頭、阿村麵線，兩種不搭軋的品項，

讓人想探店看看是不是有什麼創意料理！

 

 

中午用餐時段，不管外帶內用，已湧現人潮～

 

 

阿村食堂/阿村麵線｜用餐環境

 

半開放式廚房，乾淨不雜亂，

看到2-3個工作人員忙到停不下來！

 

 

有的煮麵、 有的忙炸物，各司其職！

 

 

阿村食堂內用環境，空間不大稍嫌擁擠，拼桌機會大，不過還算乾淨～

 

 

牆上寫著阿村的故事，原來阿村是創始人的名字，第一代自彰化故鄉舉家北上基隆，

在基隆已有40年的歷史，目前由兒子接手，

而板橋的阿村是女兒將美味繼續傳承，將傳統美味以不同的樣貌呈現！

 

 

餐具、調味料皆自取，另還有提供白開水供應人飲用～

 

 

 

店家自產自銷引起為傲的特製辣醬，蒜香辣椒醬、椒香麻辣醬，如果喜歡可以買回家唷！

 

 

手工熬煮製作，標榜不添加味精、化學香料、防腐劑～

 

 

阿村食堂/阿村麵線｜菜單價格

 

自行拿菜單，入內找位置，劃好菜單，寫上桌號，再至櫃台結帳，

結帳的話除了現金付款，也有電子支付Line pay及街口支付可以使用。

阿村食堂的餐點很豐富，有麵線、乾麵、便當、湯類、炸物、關東煮、特色小菜等～

營業時間從早上７點半到晚上８點半，三餐都能滿足您！

 

 

＞＞完整文章

 

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兔貝比

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熱愛美食的母女檔,四處尋嚐各式美食~~

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