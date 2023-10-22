阿村食堂/阿村麵線是一家飄香40年的傳統小吃店，由第二代接手後轉型為多元化，

以人情味做基調致力於轉變傳統小吃的定位，使台灣味以不同面貌呈現！

將傳統小吃與創意組合，像是無敵大麵線、獅吼麵，用料實在，讓人吃得滿足又飽足！

再加上店家特製辣醬，美味再升級，更是過癮～

阿村食堂/阿村麵線位在板橋中山路二段的巷子裡，鄰近板橋埔墘菜市場～

這一帶小吃林立，應有盡有，大部份都是在地人前來用餐，

而阿村食堂木質調的日式裝潢特別顯眼，門口擺著獅子頭、阿村麵線，兩種不搭軋的品項，

讓人想探店看看是不是有什麼創意料理！

中午用餐時段，不管外帶內用，已湧現人潮～

半開放式廚房，乾淨不雜亂，

看到2-3個工作人員忙到停不下來！

有的煮麵、 有的忙炸物，各司其職！

阿村食堂內用環境，空間不大稍嫌擁擠，拼桌機會大，不過還算乾淨～

牆上寫著阿村的故事，原來阿村是創始人的名字，第一代自彰化故鄉舉家北上基隆，

在基隆已有40年的歷史，目前由兒子接手，

而板橋的阿村是女兒將美味繼續傳承，將傳統美味以不同的樣貌呈現！

餐具、調味料皆自取，另還有提供白開水供應人飲用～

店家自產自銷引起為傲的特製辣醬，蒜香辣椒醬、椒香麻辣醬，如果喜歡可以買回家唷！

手工熬煮製作，標榜不添加味精、化學香料、防腐劑～

自行拿菜單，入內找位置，劃好菜單，寫上桌號，再至櫃台結帳，

結帳的話除了現金付款，也有電子支付Line pay及街口支付可以使用。

阿村食堂的餐點很豐富，有麵線、乾麵、便當、湯類、炸物、關東煮、特色小菜等～

營業時間從早上７點半到晚上８點半，三餐都能滿足您！

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