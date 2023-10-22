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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > {台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！超推「巨無霸咔啦刈包」份量十足超美味！現在還有限量活動免費升等造型刈包。

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！超推「巨無霸咔啦刈包」份量十足超美味！現在還有限量活動免費升等造型刈包。

2023-10-22 21:10:28 別讓一姐不開心 人氣：106
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別讓一姐不開心

發表篇數：187篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：哥寶哈妮-忠明店
phone04-2207-0518
place台中市北區忠明路518號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！超推「巨無霸咔啦刈包」份量十足超美味！現在還有限量活動免費升等造型刈包。

在彰化爆紅的早午午餐店「哥寶哈妮Global Honey」來台中開分店囉！

兩層樓的店面用餐環境整明亮乾淨又很舒適，餐點的種類多元，有刈包、鍋燒麵、義大利麵、蛋餅、還有店家特製滷肉飯，

超推他們家的巨無霸咔啦刈包，一整塊雞腿排＋薯餅＋厚蛋，一口咬下超級滿足，

現在店家還有推「按讚」升級造型刈包活動，隨機的卡通造型刈包真的是捨不得吃啊！

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey

哥寶哈妮Global Honey-台中忠明店

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！地址：台中市北區忠明路518號

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！電話：04-22070518

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！營業時間：5:30~14:00

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！粉專哥寶哈妮Global Honey

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！

「哥寶哈妮Global Honey」原本在彰化和美，主要招牌就是充滿創意的各種刈包口味，現在在台中也可以吃到囉！

忠明店的位置在中清路與忠明路的交叉路口上，青春洋溢的大地綠色裝潢，加上刈包造型的可愛圖樣，非常搶眼。

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！

附近停車也蠻方便的，除了有路邊停車之外，還有許多停車場可以停放。

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！

店內的菜色品項非常多元，有招牌的刈包、鍋燒麵、蛋餅、義大利麵、捲餅、點心、飲料還有咖啡，

不管是早餐、早午餐還是中餐都很可以。

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！

店內總共有兩層樓，一樓式式廚房以及櫃檯，也有一組座位。

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！

座位區主要是在二樓空間，有雙人、四人、沙發、以及高腳桌椅區等等，

三角窗搭配大片落地窗設計，讓二樓的用相當明亮，

帶點工業風的設計，簡單大方，整體的用餐環境非常舒服。

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！

出餐的速度也非常快喔！餐點一下子就上齊了，準備開動囉！

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！

巨無霸咔啦刈包

店內招牌必點的餐點之一，一整塊厚切咔啦雞腿，搭配鮮嫩的雞蛋還有酥脆到不行的薯餅，

最後再加上濃郁香甜的花生醬，一口咬下真的是太滿足了！

現在店家還有做活動，只要完成任務，就可以免費升等成可愛造型刈包，真的是太可愛啦！

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！

松露野菇刈包（五辛素）

滿滿的菇菇進行煎炒之後，口感香Ｑ十足，再搭配新鮮蔬菜、厚蛋，最後再放上頂級松露提味，

不管是口感還是飽足感都滿點，就連素食朋友都可以享用。

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！

古早味控肉刈包

吃完兩個刈包之後實在是意猶未盡，尤其是小孩子們看到超可愛的刈包，一整個胃口大開，

後來再加點了一個古早味控肉口味的刈包，憤努鳥造型真的是太吸睛了！

肥瘦相間的控肉，油脂豐富吃起來滑順入口即化，瘦肉更是讓人口齒留香，

搭配滿滿的酸菜、花生粉以及厚蛋，古早味口味搭配現代創新的結合，真的是太會了。

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哥寶特製魯肉飯（半熟蛋）

早餐一定要吃飯的朋友，來哥寶哈妮一定要點他們家到特製魯肉飯，肥瘦參半的魯肉，米飯吸飽魯肉醬汁超級美味。

魯肉飯還會附上一顆荷包蛋，可以選擇全熟或半熟，超級推薦半熟蛋，

要食用之前先把半熟蛋黃搓破，濃郁的蛋黃與魯肉醬汁、米飯完美的結合，來個三碗都沒有問題。

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玉米蛋餅

店家用料相當實在，滿滿的玉米蛋在蛋餅裡整個爆開，

味道單純簡單，餅皮軟Ｑ邊緣帶點酥脆，整體表現很不錯。

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！

 

 

蔬菜捲餅

煎得有點焦香的捲餅，包裹著滿滿的餡料，

這次點的是蔬菜口味，裡面有美生菜、玉米、彩椒等配料，吃起來相當清爽健康。

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煉乳湯圓

酥炸好的小湯圓外皮酥脆有口感，咬下又有著Ｑ彈內心，再淋上香甜煉乳以及花生粉，

吃起來層次感十足，比吃的酥炸小點。

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！

 

 

店內的飲料也很不錯，豆漿香甜甘醇、哈妮奶茶茶香濃郁韻味十足，

美式咖啡是店家現點現沖，口味甘醇不苦澀，口感純粹好喝。

{台中美食}哥寶哈妮Global Honey 來台中開店囉！

這次來哥本哈妮用餐，刈包的口味獨特讓人驚艷，外表不僅好看更是美味好吃，很推薦大家可以來品嚐，

其他餐點的表現也很可以，會讓人想再回訪的早午餐店家，

可惜這沒有點到鍋燒以及義大利麵系列，就等下一次吧！

文章標籤

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