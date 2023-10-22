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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 老串角居酒屋江翠店 4.9顆星高評價的超人氣居酒屋 炭火直烤就是香 沒訂位是吃不到的唷！

老串角居酒屋江翠店 4.9顆星高評價的超人氣居酒屋 炭火直烤就是香 沒訂位是吃不到的唷！

2023-10-22 21:58:38 兔貝比 人氣：136
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兔貝比

發表篇數：309篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：老串角居酒屋江翠店
place新北市板橋區文化路二段182巷7弄15號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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老串角居酒屋江翠店是板橋超高人氣居酒屋，在Google擁有高達4.9顆星2萬1千多則好評！

在江子翠這一帶眾多居酒屋林立，能有如此實力，也是真夠厲害的～

主打炭火燒肉，炭香繚繞的串烤就是迷人！

專業的烤功，熱情的服務，讓人初到訪就備感輕鬆，用起餐來也非常愉快，加上環境舒適而且價格親民，

高人氣果然是名不虛傳，難怪打從開幕至今，不管平假日都高朋滿座，絕對是板橋居酒推薦、板橋宵夜好去處！

不得不說，板橋人真的超愛居酒屋，強烈建議一定要事先訂位，才不會等候太久唷！

老串角居酒屋江翠店｜交通位置 

 

老串角居酒屋江翠店從江子翠3號出口走路過來只要5分鐘，

如果是騎機車，停車格也蠻多的，

開車前往的話，附近光是停車場就有三座，對於開車的朋友來說相當方便，不過開車、騎車都不能喝酒唷！

 

 

老串角居酒屋江翠店｜用餐環境

 

老串角居酒屋以木質調裝潢，牆上張貼著各種日系海報、布簾，擺設小物，濃濃的日本氣氛獨具風情，

柔和的燈光使人備感放鬆，從空間設計、服務氛圍到美味餐點樣樣不馬虎～

 

 

因一開門就抵達，才有辦法拍到上面幾張空景畫面，座無虛席才正是用餐時間的熱鬧盛況呀！

位子與位子間距剛好，人多時氣氛相當溫馨，適合下班後小酌、同樂會、慶生等各種輕鬆聚會～

 

 

老串角居酒屋江翠店｜菜單價格

 

老串角居酒屋江翠店提供牛肉、豬肉、雞肉、蔬菜類，以及海鮮、烤物串燒，

炒物、揚物、湯品、沙拉、冷物、日式甜點…等，

居酒屋常見的菜色，這裡都有，相當豐富，有星星記號的點下去就對了，肯定美味！

 

 

來屋酒屋當然要喝一杯，這裡有多款酒水，清酒、啤酒、利口酒、沙瓦等，

以及軟性飲料，可選擇搭配佐餐～

如自帶酒水需酌收500元開瓶費，可點店內酒水、飲料折抵消費。

店內餐點皆需加收10%服務費

＊未成年請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒

 

 

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兔貝比

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熱愛美食的母女檔,四處尋嚐各式美食~~

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